Medina del Campo exige a Renfe que no suprima paradas de AVE y el alcalde muestra su enfado: "Es muy desagradable"

Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo, ha manifestado en la mañana de este viernes, 16 de mayo, su esperanza de que Renfe rectifique “más pronto que tarde” en la decisión de eliminar las paradas en la localidad vallisoletana de algunas de las frecuencias del AVE que unen Madrid y Vigo.

Una supresión, que como ha indicado Renfe, comenzarán a efectuarse a partir del mes de junio, como aparece estipulado en la web de la compañía pública de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías.

El primer edil ha hecho estas declaraciones durante la presentación de las obras de finalización del proyecto de recuperación del Hospital Simón Ruiz de la Villa de las Ferias que ha tenido lugar esta mañana.

“Es un tema que nos preocupa muchísimo. La estación de Medina del Campo es fundamental para el desarrollo, la riqueza y el futuro no solo de Medina sino de la Comarca. Hace unos meses escuchábamos unas tristes declaraciones de Abel Caballero, alcalde de Vigo, y pensaba que Renfe y el Ministerio no les iba a hacer caso”, ha afirmado Gómez.

El alcalde de Medina del Campo ha añadido Abel Caballero pedía que “se eliminaran paradas en muchos municipios de la Comunidad para que los trenes que comunicaban Madrid con Galicia llegaran antes” y ha afirmado que pensó que Renfe “iba a hacer caso omiso a esas declaraciones egoístas y poco generosas con el resto de comunidades”.

“Nuestra sorpresa ha sido que, en esta semana, en Medina del Campo, se eliminarán paradas de AVE. Estamos en total desacuerdo con esta decisión. Pensábamos que Renfe y el Ministerio iban a ser leales con los territorios y no ha sido así”, ha afirmado el primer edil.

Guzmán Gómez ha señalado que se han reunido con la Asociación de Defensores del AVE en Medina que “manifestó su malestar y preocupación”. Ha apuntado que “no se puede defender territorios y eliminar servicios por parte de Renfe”.

“Espero una rectificación más pronto que tarde. Espero que no se quiten paradas, sino que se aumenten y seguiremos reivindicando siempre que lo tengamos que hacer. No hay otra competencia que no sea Renfe ni el Ministerio de Transportes para este servicio”, ha explicado el regidor.

Guzmán Gómez ha indicado, en dirección al Gobierno, que “no se puede defender a los territorios poco favorecidos y tomar estas medidas contrarias a la riqueza y el desarrollo” del territorio.

“Es muy desagradable y una falta de responsabilidad por parte del alcalde de Vigo y de Renfe por hacerle caso y un engaño. Manifesté el malestar al presidente de Renfe, me dijeron que no iban a eliminar paradas y al final sí lo han hecho. Que quede presente el enfado y la reivindicación de este alcalde”, ha finalizado el alcalde de Medina del Campo.