Otra noche negra para el deporte pucelano: el Real Valladolid de baloncesto certifica su descenso

Después de ocho temporadas consecutivas en la que ahora es la Primera FEB del baloncesto español, el UEMC Real Valladolid ha consumado, en la noche de este viernes, su descenso a la Segunda FEB tras una noche aciaga, en todos los sentidos.

Ante Hestia Menorca, en un duelo que era a todo o nada, el conjunto blanquivioleta no ofreció, como a lo largo de toda la temporada, una buena versión y fue siempre a remolque de un rival que tuvo más acierto y gestionó mejor el aspecto físico y el emocional para llevarse la victoria y consumar su permanencia con justicia.

Los vallisoletanos estuvieron negados en el tiro (6/29 triples) y terminaron rotos, literal, física y mentalmente, hasta certificar la derrota que consuma el descenso (65-77).

Y lo cierto es que no fue el día en todos los sentidos. Todo lo que pudo salir mal, salió mal, a pesar de que en Pisuerga se dieron cita 6500 personas con un recibimiento a la altura del partido. Pero ya desde que se lanzó la bola al aire, fue Hestia Menorca quien gestionó mejor los aspectos que decantaron el partido, especialmente el acierto y el emocional en los momentos críticos.

En un inicio de nervios, lógico por lo que había en juego, las primeras posesiones se saldaron con fallos en ambos lados de la pista. El artillero Jalen Cone puso la primera del partido y abrió la lata de tres, pero Jaan Puidet a continuación también anotó buscando el aro y estrenó al Pucela (2-3). Esa tensión mantuvo a los locales atenazados de inicio durante varias posesiones, tramo que aprovecharon los isleños para hacerse con la primera ventaja del partido tras otro triple de David Gómez y un ‘dos más uno’ del incombustible Arteaga (2-9). Desde entonces prácticamente no la cedieron.

En los primeros cinco minutos el saldo de puntos de las ardillas era pobre, muy pobre con 4 puntos, lo que mantenía a los menorquines con una buena renta (4-12). Poco a poco se fue liberando el cuadro de Alejandro Paniagua y de la mala selección de tiro, quizá por el exceso de ímpetu y revoluciones, se pasó al orden y a la velocidad que querían imponer los castellanos. Así, la remontada parcial se fraguó con un buen nivel defensivo que permitió correr y sumar en transición.

Imponiendo ese ritmo el UEMC Pucela Basket se puso a dos (10-12) con la segunda unidad en cancha, metiendo además en bonus a los visitantes, que terminaron muy cargados el primer cuarto con 8 personales. Ese trabajo de pico y pala, de robar y sacar rédito de los tiros libres, permitió a los vallisoletanos salvar la primera desventaja peligrosa y finalizar el primer asalto con empate técnico (19-19). Tablas en el primer asalto.

Esa igualdad se mantuvo y en ese tramo de alternancias el Pucela gozó de su primera ventaja tras una nueva acción positiva de Mballa bajo el aro (24-23). El ala-pívot, un filón cerca de la pintura, se erigió como una fuente de puntos y faltas que bien aprovecharon los locales.

Pero los de Javi Zamora no se amedrentaron por el ambiente ni por la reacción local. Un triple de Cone volvió a poner a los isleños por delante (24-26), aunque al poco cometió su tercera falta personal y acabó en el banco. No fue un hándicap para los de Bintaufa.

Inicialmente esa ausencia no se tradujo en el marcador, pero con el paso de los minutos sí acabaron poniendo tierra de por medio. Hestia Menorca mantuvo un nivel de acierto altísimo desde el perímetro y su séptimo triple (de 11 intentos, por el 1/8 local), precedió a primer tiempo de la contienda.

Alejandro Paniagua pidió la tregua con 24-32 y seis minutos restantes para el descanso para mover ficha y contrarrestar a los menorquines, jugando un mejor baloncesto, moviendo la bola y encontrando buenas situaciones de tiro. La reacción no llegó y apenas tres minutos después, el preparador local tuvo que pararlo de nuevo con los visitantes recuperando el +10 (26-36).

Sin defensa el UEMC RVB no podía correr y sin contraataques, no veía el modo de anotar. Atascados, los castellanos sufrieron mucho en el segundo cuarto ante un fantástico Hestia Menorca, que jugó muy suelto y encontró el premio del acierto.

Y con todo y con eso, sin brillo ni acierto, los castellanos encontraron un poco de chispa cuando languidecía la primera parte hasta recortar la desventaja a solo cinco puntos (31-36). La mejor noticia era esa, precisamente, que con una diferencia abismal en el tiro (2/14 por 7/15 en triples), la desventaja era de solo cinco.

El Real Valladolid certifica su descenso

Pero no era suficiente consuelo. Había que mejorar mucho para dar la vuelta a la situación y no fue así. A tirones, sin encontrar continuidad y atados con el ritmo que impuso un Hestia Menorca resguardado en zona ante la falta de acierto exterior, los blanquivioleta no pudieron desatascar la ofensiva. De hecho, el segundo triple del Pucela llegó tras 25 minutos de juego, obra de un Mike Torres que anotó dos seguidos para iniciar el enésimo pero no último conato de remontado (41-45).

Pero los foráneos siempre encontraban soluciones y la réplica ante la falta de continuidad local. Sergio Llorente, de tres, y McDonnell, con un dos más uno, dieron otro mazazo a un UEMC RVB que se veía abocado a remar de nuevo. E impotente ante la falta de ritmo y de encadenar tres o cuatro acciones positivas. A remolque, sin rendirse e intentándolo de todas las formas posibles, los de Alejandro Paniagua iban entrando en la reserva y jugando contra el crono. A falta de 10 minutos por jugarse, con todo en juego, la desventaja era de 7 (50-57 y un demoledor 4/21 en triples).

Samkelo Cele se echó el equipo a las espaldas e intentó liderar la remontada, anotando ocho puntos casi consecutivos para encender a Pisuerga (58-61), que por fin recibía un poquito de los suyos. Era el primer gran parcial del partido, y ahí lo paró Javi Zamora con un tiempo muerto que acabó siendo capital. A gritos de ‘sí se puede’, daba la sensación de que era un ‘ahora o nunca’ por el ímpetu de ese tramo, pero, nuevamente y con poso, llegó el somnífero menorquín. Pol Figueras de tres y otros dos tiros libres de Jalen Cone, de vuelta sobre el parqué descansado, tumbaron de nuevo al conjunto castellano (60-66).

Y ahí terminaron muriendo las opciones blanquivioleta. El UEMC RVB comenzó a encadenar malas decisiones, malas posesiones con pérdidas que Hestia Menorca acabó rentabilizando al máximo. Hasta cuatro ataques seguidos terminaron en el limbo y los de Javi Zamora se estiraron, superando además los 67 puntos que invalidaban una derrota por dos puntos favorable para el Pucela. Así las cosas, solo valía ganar o perder de uno. Pero ni lo uno, ni lo otro.

Hestia Menorca puso la puntilla con un triple de Sean McDonnell a falta de 1:21 (62-69) que terminó con todas las opciones del Pucela. A pesar de seguir intentándolo con corazón pero sin acierto, los baleares abrieron brecha y acabaron sentenciando desde la línea de personal, sin perdonar ni conceder oportunidades.

El UEMC RVB terminó cayendo por 65-77, roto en todos los sentidos, con la mayoría de los jugadores blanquivioleta lesionados o arrastrando problemas físicos, tirados en el suelo en la zona de los banquillos; y también en lo emocional viendo cómo se consumaba el descenso a Segunda FEB. Hestia Menorca, con total merecimiento, asaltó un Polideportivo Pisuerga lleno hasta la bandera y continuará en la segunda división del baloncesto nacional una temporada más.