Gellida presenta un thriller para "engañar e incomodar" al lector: "Quiero seguir matando todo lo que me permita la ley"

El novelista vallisoletano César Pérez Gellida, ha presentado este jueves en Valladolid su nueva novela Nada bueno germina.

Una continuación de la anterior, la galardonada con el Premio Nadal Bajo tierra seca y entendida como un "thriller con ambientación histórica" que hace viajar al lector a los primeros años del siglo XX y en la que la ciudad del Pisuerga actúa como un protagonista más.

Lo ha hecho en un escenario histórico y característico de la capital vallisoletana y clave en la obra: El Círculo de Recreo, donde, además, transcurre una de las escenas “más especiales” del libro.

Así lo ha afirmado el propio Gellida, quien ha avanzado que el último tercio de esta novela, que cobra la vida de 44 personajes, se desarrolla en la ciudad del Pisuerga.

"Si algo tenía claro es que el final iba a ocurrir en mi casa. Era una necesidad que tenían desde el punto de vista creativo", ha expresado.

Escenarios tan emblemáticos como la estación de trenes Valladolid - Campo Grande, la Acera de Recoletos, la Plaza Mayor, diferentes calles del corazón de la ciudad e incluso negocios icónicos como El Café del Norte, se han colado en esta nueva obra del escritor vallisoletano protagonizada por Antonia Monterroso y Sebastián Costa.

Dos personajes "muy emocionales" que consiguen que media España corra tras ellos mientras estos atraviesan la Península desde Andalucía hasta Valladolid pasando por Madrid, en un trama de huida, espionaje, tráfico y persecución que también ofrece al lector pequeñas pinceladas sobre cómo era la vida y cómo funcionaban las fuerzas de seguridad y los malhechores en aquella época.

Según ha explicado Gellida, su nueva obra da continuidad a algunos personajes de la anterior, pero también presenta caras nuevas

En definitiva, una novela que, según ha destacado la editorial Destino, "asegura la diversión y el interés del lector" y que este mismo jueves ha salido a la venta con una primera tirada de 40.000 ejemplares ya disponibles en librerías de toda España.

"Me he dejado llevar por la intuición"

Gellida ha reconocido que, aunque la obra esconde un proceso de documentación muy exhaustivo, no le ha resultado nada complicado convertirla en realidad. "He dosificado la información a través de los detalles, me he dejado llevar por la intuición y he convertido en palabras las imágenes que he visto en mi cabeza, como hago con todas mis obras", ha confesado.

En este sentido, ha apuntado que los personajes, ya "alojados en mi cabeza", le han ido "susurrando cosas y diciéndome por dónde debía llevar la trama".

Aunque también ha afirmado que es él quien lleva las riendas de la obra , hasta el punto de que "si tengo la oportunidad de cargarme un personaje principal porque tengo la intuición de que me está condenando la trama, lo voy a hacer con las consecuencias que sean".

Del papel a la pantalla

El escritor vallisoletano también ha asegurado que el Premio Nadal obtenido con la primera parte de esta historia no le ha supuesto presión a la hora de escribir esta segunda parte. Una nueva novela que, según ha comentado, decidió escribir en la fase final de la anterior, "cuando tuve que tomar una decisión sobre qué iba a hacer con los personajes".

"El Premio Nadal lo que me ha traído es la apertura de muchas puertas", ha reconocido, aclarando, además, que mientras Bajo tierra seca la escribió "con el freno de mano puesto de forma inconsciente", en esta no ha sentido "ninguna atadura ni ningún pensamiento que me dijera: 'cuidado con esto'".

Fotografía: Argi Comunicación cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León Ni premios ni brillantes series, el éxito no cambia a Gellida: "Quiero escribir y ser feliz en el proceso"

Quizá esto es lo que le ha llevado al momento en el que se encuentra actualmente, cuando, según ha anunciado, se encuentra trabajando en poder llevar esta historia a la pantalla, tal y como ha ocurrido con sus anteriores publicaciones Memento Mori en la serie homónima, también basada en la trilogía Versos, canciones y trocitos de carne.

"No conviene hacerse muchas ilusiones, pero estamos trabajando en ello", ha afirmado, reconociendo que, aunque ya tiene varios nombres que le gustaría que figurasen en la interpretación, "soy tan malo en el casting, que solo suelo participar en el proceso de escritura".

Así, ha confesado entre risas que "al único actor de Memento Mori que impugné fue a Jon González", quien, finalmente ha terminado protagonizando la ficción.

"Asesino metódico"

De momento, sus esfuerzos se centran en la difusión de su nuevo trabajo. Pues, aunque durante la fase de escritura, "nunca pienso en las consecuencias, sino que lo único que me preocupa es que yo me divierta y en mi obligación, que es engañar e incomodar al lector", en el momento en el que esta sale a la venta, su trabajo está en "hacer que la novela tenga la máxima difusión posible".

Según ha comentado, eso no significa que no le importen las críticas de los lectores, pues, de hecho, para él sería "una gran putada que el lector me dijera: 'sabía que iba a terminar así'" y una gran preocupación que estos se anticipen a los acontecimientos.

En cualquier caso, a él lo único que le importan son "las primeras críticas", ya que, en su opinión, estas son las que dan "el tacto de lo que va a ser la crítica general".

Ahora, solo le queda confiar en el trabajo bien hecho, mientras continúa escribiendo una nueva novela en la que lleva trabajado desde el día siguiente al que entregó el manuscrito de Nada bueno germina "por pura necesidad" porque para él "un día sin escribir es un día perdido".

De esta, el célebre escritor que comenzó su carrera literaria a raíz de padecer "problemas de insomnio", no ha avanzado ningún detalle, aunque sí ha reconocido que "quiero seguir matando todo lo que me permita la ley", como el buen "asesino metódico y al que no le gustaría ser encontrado" que es.