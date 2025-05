Carnero rechaza nombrar persona 'non grata' a Ronaldo y pide dejar trabajar en la venta del club

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha rechazado la posibilidad de declarar 'persona non grata' a Ronaldo, presidente del Real Valladolid CF. Una petición que hacían desde la Federación de Peñas ante la "dejadez y desidia del máximo mandatario de la entidad".

El regidor ha respondido este jueves, en la inauguración del VIII Observatorio de la Mujer Trabajadora de Castilla y León, que él "no es de declarar 'personas non gratas'" y que respeta el sentimiento de los aficionados, pero matiza que "en este tipo de acciones y polémicas" no le van a "encontrar".

Además, ha asegurado que el sentimiento común de los vallisoletanos es que "el club mejore en los resultados deportivos y tenga una estabilidad gerencial importante".

Recordaba que el club está en venta y que lo que se debe hacer en estos momentos es "dejar trabajar" para que estas iniciativas "se acaben fraguando". Carnero aseguraba que escucha a los aficionados y que a él también le "duele" la situación "dramática" que atraviesa el conjunto blanquivioleta.

Por tanto, cree que lo más importante es "reconducirlo" en el ámbito que corresponde y en la posibilidad de que "se pueda fraguar una venta del club e iniciemos una nueva etapa".

De este modo, el regidor pedía estar todos "de manera discreta y tranquila" hasta que el movimiento se produzca. Carnero ha asegurado que es conocedor de alguna acción, pero que le han pedido "discreción".

"No olvidemos que el Real Valladolid, además de ser el club de nuestros corazones, es una sociedad anónima deportiva y debemos respetar esta situación", asegura.

Finalmente, ha confiado en que pronto el Real Valladolid entre en "una dinámica deportiva y gerencial de estabilidad plena y que vuelva a ser el club que todos ansiamos, soñamos y queremos".