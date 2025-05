Abierta la venta de entradas para las sesiones de catas de 'Vino + Tapas': estos son los precios

Arranca la cuenta atrás para la celebración de uno de los eventos enogastronómicos más importante del año: ‘Vino + Tapas’. Un gran encuentro en torno al disfrute del vino y la alta gastronomía en miniatura.

Va a tener lugar los días 16, 17 y 18 de mayo en la Acera de Recoletos con una atractiva programación que tiene como grandes protagonistas a las Denominaciones de Origen Cigales, León, Ribera del Duero, Toro y Rueda y también a las tapas premiadas en los últimos certámenes celebrados en Valladolid.

Con el objetivo de profundizar en el mundo del vino, ampliar conocimientos sobre mercados exteriores, conocer las últimas tendencias y seguir los pasos de las mujeres que hacen historia en el sector o conocer más sobre el panorama vitivinícola de la región. Cualquier interesado puede apuntarse a la programación de sesiones magistrales y catas que se celebran en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos de la ciudad.

Catas

En primer lugar, Álvaro Ribalta MW, uno de los grandes expertos del panorama internacional, reconocido con la Madame Bollinger Medal y fundador de Massal Selection, ofrecerá el próximo 16 de mayo a las 13:00 horas una exclusiva sesión magistral con un precio de 25 euros.

Bajo el nombre ‘Claves para conquistar el mundo’, Ribalta introducirá a los asistentes sobre las técnicas de éxito para triunfar en los mercados exteriores y conectar con el consumidor de interés. Lo hará a través de grandes vinos de bodegas referentes como son Alvar de Dios, Dominio del Águila, Dominio de Atauta, Barco del Corneta, Reta de Marcelo Retamal y Comando G.

Las grandes mujeres del vino de Castilla y León y su determinante influencia en el sector serán las protagonistas de la sesión magistral que ofrecerá Meritxell Falgueras, periodista, sumiller y escritora, más conocida como ‘Wines in the City’.

La experta en comunicación digital, colaboradora de diversos medios y autora del popular libro ‘Con vino todo’, ofrecerá una cata premium para conocer la trayectoria de profesionales referentes como Ana Carazo (La Loba), Yolanda y Carolina Viadero (Valduero), Noelia de la Paz (La Osa), María Pinacho (Traslanzas), Carolina Inaraja (Monte la Reina), Clara Concejo (Vega Clara), y Martina Prieto Pariente (Finca La Medina). A través de esta sesión, se podrá conocer su forma de entender el mundo del vino, su experiencia al frente de grandes proyectos o su manera de comunicar y, además, se catarán los vinos que llevan su sello.

La cita ‘El universo femenino y la era digital’ tendrá lugar el viernes 16 de mayo, a las 17.00 horas, en la Oficina de Turismo de Acera Recoletos de Valladolid por un precio de 20 euros.

El domingo la sesión de cata corre a cargo de Miguel Ángel Benito, sumiller, formador y asesor que trasladará a los asistentes a un viaje sensorial a través de los vinos que elaboran en la región grandes bodegas y talentos riojanos, coincidiendo con el centenario de esta DO.

‘Castilla y León, paraíso del vino’ es el nombre de una cata en la que se pondrá de manifiesto el potencial y la riqueza de las comarcas productoras castellano y leonesas. Se presentarán los vinos de Teso la Monja (DO Toro), Finca Villacreces (DO Ribera), Tr3mano (DO Ribera), Marqués de Riscal (DO Rueda), Museum (DO Cigales), La Horra (DO Ribera), Descendientes de J. Palacios (DO Bierzo) y Cruz de Alba (DO Ribera).

La cata tendrá un precio de 15 euros y podrá disfrutarse en la Acera de Recoletos a las 13:00 horas.

Todas las catas tienen una capacidad limitada para 40 personas y podrán adquirirse a partir de hoy en www.vinomasvalladolid.