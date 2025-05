"Esther no estaba allí": la defensa de Óscar se agarra a una testigo que no vio el cadáver días antes del hallazgo

Han sido más de cuatro horas de declaraciones en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, después de la petición de la defensa de Óscar S., el principal sospechoso del caso Esther López, de que declararan 11 guardias civiles y cuatro particulares.

Todo para determinar su el cuerpo de la vecina de Traspinedo fue depositado, como mantiene la Guardia Civil en su informe final, el 13 de enero de 2022, día de la desaparición, en la VP-2303 que da acceso a la localidad vallisoletana o no.

La defensa de Óscar, tras las declaraciones de este martes, 6 de mayo, sigue manteniendo que el cadáver no se encontraba en el lugar desde ese día, mientras que el abogado de la hermana de Esther vuelve a pedir que se abra juicio con jurado.

“Esther no estaba allí”

“Con las declaraciones de hoy esperábamos terminar de concretar lo que nosotros venimos manteniendo y es que el cuerpo de Esther no estaba allí desde el día de su desaparición como se mantiene desde las acusaciones. Creemos que eso ha quedado claro pese a las dificultades que hemos tenido”, ha afirmado la defensa de Óscar.

Ha añadido que les “sorprende mucho” que ni por tierra, ni con motos ni el personal de búsqueda “viera absolutamente nada”. Ha recalcado que Esther “no se encontraba allí” añadiendo que “hay que seguir investigando lo que sucedió” porque “no está claro”.

El hecho de que no estuviera allí, para las abogadas de Óscar implicaría que “sería colocada después” pero “no por parte de su representado” que estuvo “vigilado desde el primer momento y siempre ha colaborado”, añaden.

“Es imposible. También se ha hablado de la profundidad de la cuneta y es imposible que haya tres metros de profundidad. Un agente ha asegurado que medido por él desde la parte alta sería un metro a lo sumo”, han explicado.

Han añadido que “se batió la zona por aire” y “esa zona sin localizarlo” y que los voluntarios “tampoco detectaron ningún cadáver”. Con todos esos medios “es sorprendente” que no se viera nada.

“También han declarado testigos. Ha habido una declaración contundente de una señora que pasó por allí, por el mismo sitio en el que se encontró el cadáver, el día antes, y ha dicho que allí no estaba Esther”, ha afirmado Ana Pérez. Además, han explicado que, para la defensa, la declaración del fontanero que halló el cadáver “se ha basado en contradicciones”.

Finalmente, las letradas de Óscar han anunciado que “les falta alguna prueba” que “solicitarán”. El proceso “sigue” tras las testificales.

La defensa de Esther pide que se abra el juicio

Por su parte, Guillermo Ruiz Blay, el abogado de la hermana de Esther López, ha asegurado que “todos los guardias civiles de diversas unidades han explicado que la búsqueda de un cadáver es compleja y que no han grabado nada”.

El letrado ha añadido que “el hecho de que la persona estuviera vestida con ropa del mismo color que la naturaleza” o que “estuviera entre la maleza” lo que hace es “perjudicar la búsqueda” del cadáver.

“Tres de los guardias civiles han explicado que si no estás muy cerca es muy complicado verlo. A uno de los testigos le hemos avisado que estaría entrando en falso testimonio y el resto de testigos han manifestado lo que creen o lo que piensan, que no tiene valor en el procedimiento judicial”, ha recalcado Ruiz Blay.

A día de hoy, la defensa de la hermana de Esther ha añadido que “está toda la prueba practicada y que se debería proceder a juicio” porque “con tres años de investigación es suficiente”.

Se transformó ya el procedimiento a juicio de jurado y “tras estar transformado debemos caminar hacia el juicio”, ha añadido.

Sobre la declaración de la testigo que ha asegurado en su declaración que “Esther no estaba allí” ha matizado que “nunca se puede probar que algo no existe” y que la señora lo que ha dicho es que “ha pasado por el lugar y no ha visto nada”. “Es muy complicado darle valor a esta testifical. Ha explicado lo que ella cree”, ha matizado, añadiendo que la señora estaba “a más de 60 metros” pero su testimonio “no dice nada” para el letrado.

“Ahora, aunque sigan pidiendo pruebas, lo más lógico es que se las rechacen porque la instrucción está cerrada y si tienen algo que plantear debería ser en el juicio”, ha finalizado.