Carnero acudirá a los tribunales para tratar de paralizar la estación de trenes de Óscar Puente

Ha sido en la última intervención de un pleno dividido en dos sesiones como consecuencia del apagón masivo. Pero la bomba ha saltado. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado que acudirá a los tribunales para defender que "haya estación de trenes" pero, al mismo tiempo, el Ayuntamiento pueda participar en la configuración del modelo de ciudad.

En otras palabras, Carnero quiere que la futura estación de trenes anunciada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por el vallisoletano Óscar Puente, no impida el soterramiento. Y ahora mismo tal y como está planteada lo hace. Por lo que el regidor tratará de evitar la intentona del socialista por acabar con el proyecto del soterramiento.

Ya hace algunas semanas Carnero dejaba entrever que haría uso de los "instrumentos" a su alcance para evitar que así fuera y, cumpliendo lo que se preveía, ha anunciado este martes que acudirá a los tribunales. Lo ha hecho tras una pregunta formulada por el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, durante el control al órgano de gobierno.

Carnero ha asegurado que tanto él como el equipo de gobierno "van a defender siempre los intereses de la ciudad" y ha recalcado que "no renuncia a la estación de trenes" que ofrece el Gobierno de España, pero que defenderá ante los tribunales "los derechos que corresponden a la ciudad".

"En este proyecto hay, aparte de cuestiones meramente ferroviarias, cuestiones que afectan a la ciudad. Sí a la estación de trenes, pero sí a la participación del Gobierno municipal en la configuración que queremos para la ciudad", ha zanjado.

Previamente, Herrero había cuestionado al regidor sobre qué cuestiones estaba llevando a cabo para "intentar retrasar" el proyecto de la estación de trenes después y en qué estado se encuentra el estudio multicriterio del que el Ayuntamiento de Valladolid se va a hacer cargo para abordar el soterramiento a través de muros pantalla.

Unas preguntas que no iban a ser, en primera instancia, respondidas por el propio Carnero, sino que iban a recaer en el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, quien ha aclarado al socialista que el Gobierno municipal "no está llevando a cabo ninguna otra actuación que no sea lo que conviene a Valladolid".

Algo que, a su juicio, es "soterrar las vías del tren". "El estudio multicriterio es imprescindible y estamos preparando su licitación", ha avanzado Zarandona.

Unas palabras que no han convencido a un Pedro Herrero que ha recordado que Carnero se presentó a las elecciones "diciendo que va a paralizar la integración en seis meses" y que ya han pasado dos años y "lo que está haciendo es aprobar los pasos de la integración".

"Está usted intentando boicotear la construcción de la nueva estación de tren", ha acusado Herrero a Carnero. Por su parte, Zarandona ha censurado la "cerrazón" en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, además de cargar contra Puente por ser un "alcalde-ministro absolutista" que está "bloqueando cualquier capacidad de diálogo con el Ayuntamiento".

"Hemos intentado que ese estudio se hiciera por parte de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que deberían hacerlo por obligación. Llega el momento en el que no asumiéndolo ellos lo vamos a hacer nosotros", ha sentenciado Zarandona.