La vida de Santos García Catalán, un hombre polifacético: virtuoso de las letras y gran amante de los toros

Resulta complicado ser objetivo y cumplir con una de las máximas premisas del periodismo cuando delante tienes a un amigo. A una persona entrañable con la que has compartido manjares en diversos establecimientos hosteleros de la ciudad y, sobre todo, confidencias.

También preciosas y enriquecedoras charlas en las que nuestro protagonista, Santos García Catalán, recuerda con cariño y nostalgia sus tiempos mozos y hace una radiografía perfecta del periodismo de hace años. Lo cuenta con una pasión y un entusiasmo que da gusto escuchar cada una de las palabras que salen de su boca.

Nuestro entrevistado nació en Villarrobledo (Albacete), hace 77 años y aterrizó en Valladolid allá por 1987. Ya ha llovido. Amante de los toros, es un crítico excepcional, y de la escritura, vivir la vida y la gastronomía, estrena su sexto libro.

El nombre: ‘Prieto de la Cal. Los Jaboneros de Valladolid’. Se presentará, por vez primera, en la Sala Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas el domingo, 4 de mayo, y busca fecha para hacerlo en la ciudad del Pisuerga.

Santos en la Acera de Recoletos de Valladolid antes de la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un hombre feliz en la actualidad

“Me considero un tipo sencillo que ha pasado por la vida disfrutando de su trabajo gestionando medios de comunicación y juntando letras con cierta frecuencia. También he disfrutado de mis amigos y he ayudado a quien he podido y a quien se lo ha pedido. No he dejado muertos allá por donde he ido, que es muy importante”, asegura Santos. Y la verdad es que sí.

Santos asegura sentirse “feliz” en la actualidad después de haber pasado por el quirófano dos veces en seis meses. “Cosas leves”, dice él, que se muestra, a sus 77 años, con unas “ganas tremendas de vivir” y de “querer a la gente que le quiere”.

Nuestro protagonista confiesa que en breve dejará todas sus obligaciones para “atender a la mayoría de sus devociones” como son “la familia” y “otros tres libros que están pendientes de editar”.

Tiene muchas ganas de visitar a sus hijos en Alicante: Santi y Alberto, este es cocinero, y elabora unos arroces únicos de un sabor increíble. Y es que nuestro entrevistado es un amante del buen comer.

Sus inicios en el mundo periodístico

Santos García Catalán nace en su querido Villarrobledo. Una población manchega de más de 25.000 habitantes donde pasó una infancia feliz. Allí que se casó con Pilar, una villarrobletana que le dio tres hijos y cuatro nietos.

Después de una infancia feliz y de una adolescencia que nunca olvidará, nuestro entrevistado, tras estar en la barra del bar familiar, de nombre Los Santos y que aún existe y va a cumplir 60 años, vería la opción de recalar en Valladolid.

Sin embargo, mientras trabajaba en el establecimiento hostelero, lo alternaba con la corresponsalía de La Voz de Albacete para pasar también por La Verdad, Radio Nacional de España, Agencia EFE y algún que otro medio de información vinícola hasta que en 1983 le fichó el Albacete Balompié, en Segunda División B, como gerente del club.

Después, tres años más tarde, ascendió a Segunda División con el Calvo Sotelo de Puertollano, antes de aterrizar en Pucela. Luego vendría mi primera emisora en Villanueva de la Serena y Cáceres, ambas de Antena 3 de Radio.

Su llegada a Valladolid

“En 1987 llegué a la ciudad del Pisuerga para hacerme cargo de Antena 3 de Radio a nivel de Castilla y León. Y cuando nos “compró” Prisa, me confirmaron como director de la SER en la región. Fui también director de TV Burgos con el Grupo Edigrup en 1997. Al año siguiente volví a Valladolid para hacerme cargo de la dirección general de la Fundación del Real Valladolid, todo un hallazgo que funcionó muy bien”, asegura nuestro entrevistado.

Sería en 2001 cuando volvería a los medios de comunicación para dirigir Estrella Digital, el primer diario digital de Valladolid, cuando apenas había abonados a internet. Una auténtica odisea.

“Luego vendría una estupenda etapa con esta casa, Noticias Castilla y León, y dirigí una revista de información general que se inventó Carlos Velasco junto a Silvia García que llevaba el nombre de ‘Valladolid 21 Magazine’, hasta que llegó la crisis y la publicidad se vino abajo”, confiesa.

Con respecto a los cambios en el mundo del periodismo desde aquellos años a estos, el manchego de nacimiento y vallisoletano de adopción asegura que “lo digital se ha comido al papel, aunque jamás dejará de existir”. Añade que la información que se hace es “muy buena por la preparación de los periodistas y gracias a los medios tecnológicos”.

Ha dejado la televisión, donde colaboró 28 años en La 8 Valladolid y Grana y Oro, y esta casa. En junio de 2025 dirá adiós al programa de radio que dirige los jueves en Vive Radio Valladolid. Ya toca darse un respiro.

Santos García Catalán atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León en la Plaza Zorrilla de Valladolid

Su pasión por los toros y un nuevo libro

“Mi pasión por los toros empieza desde muy pequeño. Mi padre se encargaba de comprar las reses bravas que se lidiaban en mi pueblo y, tras prepararlas, luego las vendía en la carnicera del mercado de abastos. Incluso, en una ocasión, también vendía esa carne en el mercado de la capital. Yo iba siempre con él. Algo se me pegó de tauromaquia después de ver tantos festejos”, explica Santos García Catalán.

Este amor por el mundo del toro le ha llevado a recorrer toda la geografía española y a conquistar con sus crónicas en diversos medios de comunicación. También a escribir libros como este último que está a punto de ver la luz.

“‘Prieto de la Cal. Los Jaboneros de Valladolid’ es la historia de una legendaria ganadería de bravo ubicada en la provincia de Huelva, pero con raíces vallisoletanas. De otra forma no tendría sentido que yo lo escribiera”, explica.

Portada del nuevo libro de Santos García Catalán

En el libro cuenta los “avatares de un joven abogado vallisoletano que, a fuerza de trabajar duro desde su despacho en Madrid, se hace con una ganadería de toros que perteneció al torero Marcial Lalanda y la convierte en seña de identidad, porque la toreaban los grandes de la época”, añade nuestro entrevistado.

Entre ellos, Luis Miguel Dominguín, Antonio Bienvenida, Litri, o Aparicio. “Llevo con el libro a fondo un año, pero todo empezó en Noticias CyL en el año del Covid-19, cuando se publicó por capítulos esta historia, que ahora se ha convertido en más de 300 páginas”, añade.

Satisfacción y presentación

“Estoy muy satisfecho porque es mi sexto hijo literario y trato el tema que más me apasiona. Además, encontré en el ganadero Tomás Prieto de la Cal y en su familia una gran recepción que me invitó a seguir con más entusiasmo”, añade nuestro protagonista, sobre su última obra.

Agradece a Vidal Pérez Herrero, de la palentina Villarramiel, y editor de la popular Agenda Taurina y de Editorial Temple, que le gustara el tema y lo sacara adelante. También a un gran pintor como José Antonio Moreda, que se ha encargado de las ilustraciones.

El libro se presentará en la Sala Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas el 4 de mayo seguro que bajo una gran expectación. Han confirmado ya la asistencia el propio ganadero e incluso el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja.

Santos García Catalán en la calle Santiago de Valladolid

Posteriormente presentará en Valladolid a través del Ateneo Cultural Valladolid Ciudad Taurina, un ente del Ayuntamiento de Valladolid que coordina la empresa Tauroemoción.

De los seis libros que ha escrito nuestro protagonista, destaca el dedicado a su paisana Teresa Jareño, que reside en Madrid, y a su esposo, el torero Pedro Martínez ‘Pedrés’, que nos dejó en 2021.

“Es un libro cargado de nostalgias, de hermosos recuerdos, de vivencias, porque Teresa es de mi querido Villarrobledo, y la conocí cuando, apenas con 9 años, cantaba flamenco en la emisora local. Llegó a grabar varias docenas de discos con la casa Belter y fue un tiempo con la compañía de Manolo Escobar”, asegura Santos García Catalán.

“Veo el futuro con optimismo pese a tantos enemigos que le están saliendo a la Tauromaquia en los últimos tiempos. La fiesta de los toros dejará de existir cuando el público deje de asistir a los cosos, no por capricho de algunos radicales. Es el segundo espectáculo de masas después del fútbol. Un ejemplo son las ferias de Sevilla y Madrid. Ya hay varios días con el papel vendido. Es el mejor síntoma de que la Tauromaquia está viva”, finaliza Santos García Catalán.

Un hombre polifacético, virtuoso de las letras y que ama el mundo de los toros.