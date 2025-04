Miguel Vegas: "El público vallisoletano es respetuoso y silencioso con su Semana Santa y procesiones"

Miguel Vegas (Valladolid, 51 años) es el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid desde que tomara posesión el pasado mes de septiembre de 2022. Afronta la que será la tercera semana de pasión en la ciudad del Pisuerga.

A pocas horas de que arranque uno de los momentos más importantes del año por el valor de las procesiones y las tallas y, también, por el aporte económico que la semana de pasión aporta a las arcas, nos recibe muy atareado.

Ayuntamiento de Valladolid Programa completo de la Semana Santa en Valladolid 2025: procesiones, recorridos y horarios

Recibe a EL ESPAÑOL de Castilla y León en la nueva sede de la Junta de Cofradías que se ubica en la calle Fray Luis de León. Una de las reivindicaciones históricas que se ha convertido en realidad hace pocos meses. También cuentan con nueva página web.



Mirando al cielo, para que la lluvia respete, contesta a todo, sin pelos en la lengua con el objetivo de que estos días vuelvan a ser exitosos en nuestra ciudad.

P.- Tercera Semana Santa como presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa. ¿Cómo la afronta?

R.- La afronto con ilusión por el trabajo hecho y que se vean los frutos. También con la precaución de saber que, pese a ese trabajo, a veces los frutos no se ven. Dependemos mucho del tiempo y de las inclemencias meteorológicas.

P.- ¿Puede ser su penúltima Semana Santa?

R.- De este mandato, seguro.

P.- ¿Habrá otro?

R.- Cuando haya que llegar a esa orilla se verá si se cruza.

P.- ¿Cree que con usted la Semana Santa de Valladolid ha cambiado a mejor?

R.- Eso no lo tengo que decir yo. La valoración ha de ser objetiva y del conjunto de la Semana Santa de Valladolid.

P.- Me recibe en la nueva sede de la Junta de Cofradías de Semana Santa, era una de las reivindicaciones y necesidades.

R.- Sí, era una de las necesidades que teníamos desde hace tiempo. A final, la Junta de Cofradías tiene una labor que hacer todo el año y debe completar un trabajo de difusión todo el año para el conjunto de los vallisoletanos. Ahora contamos con unos medios que nadie habría imaginado hace unos años.

Figuras de cofrades en la nueva sede de la Junta de Cofradías de Semana Santa en Valladolid

P.- ¿Cómo será la Semana Santa en Valladolid este año?

R.- Estará marcada por las inclemencias meteorológicas. El principio parece que va a ser inestable mirando al cielo, pero, desde el Miércoles Santo, podremos disfrutar de buen tiempo.

P.- Se ha llevado a cabo una importante labor de difusión y publicidad. Se ha llevado hasta Madrid.

R.- Así, haciendo un análisis, los resultados son claros y nos dicen que el mercado potencial es Madrid. Teníamos que hacer un esfuerzo allí. Pero la capital de España enfocada a toda la Semana Santa de Valladolid, no solo al Jueves y al Viernes Santo que son los días más importantes. Todo, pensando a nivel turístico y en la importancia que esto tiene.

P.- ¿Cuáles son las principales novedades de esta Semana Santa en Valladolid?

R.- En lo que tiene que ver con el programa procesional, no hay diferencias. Solo un ajuste de la Cofradía de la Piedad, del recorrido del Miércoles Santo por la noche. Al salir en andas, hacen un esfuerzo para sacar a la Virgen y el recorrido se reduce de San Martín a la Catedral volviendo. También en lo que tiene que ver con la incorporación de un par de nuevas imágenes en las cofradías de Franciscanos y del Santo Entierro.

P.- ¿Qué importancia tiene que La Vera Cruz pueda funcionar como siempre tras el derrumbe de su cúpula?

R.- La Vera Cruz es uno de los epicentros de la Semana Santa de Valladolid. Nadie creía que pudiera hacer el esfuerzo que ha hecho. Me gustaría poner en valor la persona del alcalde-presidente de la cofradía y el de todos los presidentes que mantienen cada año sus cofradías haciendo posible la Semana Santa de Valladolid. La labor del alcalde-presidente de La Vera Cruz ha sido aunar voluntades y liderar un proyecto en el que pocos creíamos para que estuviese a punto en Semana Santa.

P.- ¿Qué destacaría de la Semana Santa de Valladolid?

R.- La Semana Santa de Valladolid tiene ahora un peso institucional en la ciudad y debemos hacer que se vea en las cofradías y en la calle. La Semana Santa, las cofradías y la Junta no pueden estar de espaldas a la sociedad. Debemos poner en valor el trabajo que hacemos por la sociedad.

P.- ¿Es la mejor Semana Santa de España?

R.- La Semana Santa de Valladolid es la nuestra. No soy objetivo porque no he visto ninguna otra.

P.- En entrevistas anteriores reivindicaba la unión con los hoteles. ¿Se han acercado posturas? Es un periodo del año muy importante también para ellos.

R.- La relación con los hoteles de Valladolid es magnífica. Somos conscientes de la importancia de la Semana Santa. Ellos tienen unos requerimientos. Quieren que no solo sea el viernes el día grande. Nuestra labor de difusión se enfoca en promocionar todos los días de la Semana Santa.

P.- ¿Y con la hostelería?

R.- Bien. La Semana Santa es un motor económico para todos. Debemos de ser conscientes de ello y trabajar a la vez. Son más de 21 millones de euros de impacto económico y se puede superar este año si el tiempo es bueno.

Miguel Vegas recibe a EL ESPAÑOL de Castilla y León en la nueva sede de la Junta de Cofradías de Semana Santa en Valladolid

P.- Ya se han instalado los asientos. ¿Cuántos hay este año?

R.- Los asientos son nuevos. El aforo en la Plaza Mayor va a contar con unos 2.800-3.000. Antes había unos 2.600. Son modulables y podemos poner o quitar a mayores dependiendo de la demanda. Podríamos llegar a los 3.200. En este aspecto, el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho un esfuerzo en la renovación de las tribunas de la Plaza Mayor que pasa por ser la imagen de la ciudad. Este año, además, se une una iniciativa privada al respecto con Recoletas Salud, una gran empresa. A través de un convenio con ellos se harán cargo del importe de una tribuna completa que lleva el nombre de la compañía.

P.- ¿Cuál es el precio de estos asientos? ¿Se ha incrementado?

R.- Antes había dos precios. 22 y 20 euros para las sillas, el Viernes Santo. Ahora el precio será de solo 20. El de las tribunas se mantiene en 25. Se han eliminado, además, las terceras filas con el fin de mejorar la visibilidad.

P.- Me ha dado unas pinceladas al principio de la entrevista, pero ¿le preocupa el tiempo?

R.- Sí. La primera parte de la Semana Santa parece que el tiempo será inestable y que disfrutaremos de un buen Jueves y Viernes Santo en Valladolid.

P.- ¿Le preocupa, como se denuncia, que cada vez hay más ruido durante las procesiones?

R.- La Semana Santa de Valladolid se ha caracterizado siempre por el silencio. Ahora hay algunas formas de procesionar que muestran otras maneras de devoción y religiosidad y que también deben de ser bienvenidas. El público vallisoletano es respetuoso y silencioso con su Semana Santa y procesiones. No podemos pretender que la ciudad se paralice.

P.- ¿Cómo debe desarrollarse la Semana Santa en las calles de Valladolid?

R.- Cada uno reacciona al paso de una procesión como le nace del cuerpo. Hay gente que se emociona cuando ve un paso. Otra, muestra sus emociones con silencio y otros son indiferentes pero respetuosos. Eso sí, pocos son indiferentes con la Semana Santa de Valladolid.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro y a la Semana Santa.

R.- Queremos que siga reinando la cordialidad entre las cofradías y sus relaciones porque, como dijo nuestro arzobispo: "siempre el todo es mucho más que las partes por separado".