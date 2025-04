Estos son todos los cortes de tráfico en Valladolid por la Semana Santa 2025: calles afectadas

La Policía Local de Valladolid ha informado de los cortes de tráfico que se van a producir en Valladolid, del 11 al 20 de abril, con motivo de la Semana Santa 2025.

Ha informado que, durante dichos días, en el momento en el que el corte se lleve a cabo con motivo de un desfile procesional, no se va a permitir el acceso de vehículos al interior del circuito, incluidos vados autorizados, residentes o repartos.

Ayuntamiento de Valladolid Programa completo de la Semana Santa en Valladolid 2025: procesiones, recorridos y horarios

Viernes, 11 de abril de 2025

21.00 horas. Procesión de Perdón y Esperanza.

Zonas afectadas al tráfico de vehículos desde las 20.30 horas: barrio de la Rondilla.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: Real de Burgos, Chancillería, San Martín, Angustias, Plaza de la Libertad.

22.00 horas. Vía Crucis de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores

Zonas afectadas al tráfico desde las 21.30 horas: barrio de las Delicias.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: Plaza de Nuestra Señora del Carmen, Avenida de Segovia, Paseo de San Vicente, Canterac, Paseo de Farnesio, General Shelly y Embajadores.

Sábado, 12 de abril de 2025

18. 00 horas. Procesión de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros.

Zonas afectadas al tráfico de vehículos a partir de las 17.30 horas: entorno de la calle Platería, Rúa Oscura, Felipe II, Plaza de San Pablo y Palacio Real.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: Calles: C/ Leopoldo Cano, Felipe II, Pza. San Pablo y San Quirce.

19.00 horas. Procesión del Ejercicio Público de las Cinco Llagas

Zonas afectadas al tráfico de vehículos a partir de las 18.30 horas: entorno de las Plazas de San Nicolás, de la Trinidad, de San Pablo y de Santa Brígida.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: calles: Rondilla Santa Teresa, San Quirce, Cardenal Torquemada, San Ignacio.

Domingo 13 de abril

11.30 horas. Procesión de las Palmas

Zonas afectadas al tráfico de vehículos a partir de las 11.00 horas: zona centro.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: Angustias, Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Universidad, López Gómez, Duque de la Victoria, Claudio Moyano, eje entre las Plazas de Poniente, Fuente Dorada.

19.00 horas. Procesión de Amor y Misericordia del Santísimo Cristo de Medinaceli

Zonas afectadas al tráfico de vehículos a partir de las 18.30 horas: zona centro.

Vías principales que se cortarán al tráfico: Angustias, Bajada de la Libertad, Duque de la Victoria, Librería, López Gómez.

21.00 horas. Procesión del Santísimo Cristo de los trabajos

Zonas afectadas al tráfico de vehículos a partir de las 20.30 horas: Paseo de Filipinos, Plaza de Zorrilla, Miguel Íscar y Plaza del Poniente.

Vías principales que se cortarán al tráfico: Paseo de Filipinos, Paseo del Príncipe, Plaza de Zorrilla, C/ Santiago, C/ Héroes de Alcántara y Atrio de Santiago.

Lunes 14 de abril de 2025

20.00 horas. Procesión del Santísimo Rosario del Dolor.

Zonas afectadas al tráfico de vehículos a partir de las 19.30 horas: entorno de San Benito, Plaza del Poniente, Plaza de Fuente Dorada, Angustias y Plaza de San Pablo.

Vías principales que se cortarán al tráfico: eje entre las Plazas de Poniente y Fuente Dorada, San Quirce, Angustias y Plaza de San Pablo.

22.00 horas. Procesión de la Buena Muerte

Zonas afectadas al tráfico de vehículos a partir de las 22.00 horas: entorno de Plazas de la Universidad, del Colegio de Santa Cruz y de San Juan.

Vías principales que se cortarán al tráfico: Arzobispo Gandásegui, López Gómez, Fray Luis de León, Santuario, Merced, Don Sancho, Huelgas, Renedo, Cervantes.

Martes, 15 de abril de 2025

20.30 y 20.45 horas. Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen con su hijo en la calle de la amargura.

Zonas afectadas al tráfico de vehículos a partir de las 20.00 horas: entorno de Plazas de la Cruz Verde, de la Universidad, del Colegio de Santa Cruz, del Poniente, de la Fuente Dorada, de San Pablo y de San Juan.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: Labradores, Cruz Verde, Alonso Pesquera, Angustias, Bajada de la Libertad, López Gómez.

22.30 horas. Procesión de la Peregrinación de la Promesa

Zonas afectadas al tráfico de vehículos desde las 22.00 horas: Zona Centro, Plazas de la Universidad, del Colegio de Santa Cruz y Cruz verde.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: eje entre Plazas del Poniente y de Fuente Dorada, Plaza de la Universidad, Plaza del Colegio de Santa Cruz, Merced.

Miércoles 16 de abril de 2025

20.30 horas. Vía Crucis procesional.

22.00 horas. Procesión del Santísimo Cristo de las Mercedes.

22.30 horas. Procesión del Arrepentimiento

00.00 horas. Procesión de la Piedad.

00.00 horas. Procesión de la Peregrinación del Consuelo.

Zonas afectadas al tráfico de vehículos desde las 20.00 horas: toda la zona centro, Hospital Clínico, entorno de la Plaza de San Juan, Plaza de las Batallas.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: especialmente las tres primeras procesiones afectarán al tráfico rodado en toda la Zona Centro por lo que se limitará el acceso al mismo desde: Madre de Dios, Huelgas-Don Sancho, Plaza de la Circular, Plaza de Cruz Verde, Plaza de España, Plaza de Poniente y Plaza de San Pablo.

Jueves 17 de abril de 2025

11.00 horas. Procesión del Santísimo Cristo de la Luz.

18.00 horas. Procesión del Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre y María Santísima de la Caridad.

18.30 horas. Procesión de Penitencia y Caridad.

18.45 horas. Procesión de la Exaltación de la luz de Cristo.

18.45 horas. Procesión La Amargura en el Monte del Calvario.

19.00 horas. Procesión de Cristo en Getsemaní.

19.00 horas. Procesión de Humildad y Penitencia.

19.30 horas. Procesión de la Sagrada Cena.

19.00 horas. Estación de Eucaristía en la Catedral de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y Las Lágrimas de San Pedro.

20.00 horas. Procesión de Oración y Sacrificio.

21.15 horas. Procesión del Cristo Despojado y Nuestra Señora de la Amargura.

23.00 horas. Procesión de la Peregrinación del Silencio.

23.30 horas. Procesión de Regla de la Santa Vera Cruz.

23.45 horas. Procesión de Veram Corpus.

23.55 horas. Procesión del Cristo del Humilladero.

Zonas afectadas al tráfico de vehículos entre las 10.30 y las 14.00 horas y entre las 17.30 horas y las 03.00 aproximadamente: Toda la Zona Centro y Barrio de la Rondilla. Todas las procesiones afectarán al tráfico rodado en toda la Zona Centro, por lo que se limitará el acceso al mismo desde: Madre de Dios.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: Plaza de España, Huelgas-Don Sancho, Plaza de Poniente, Plaza del Colegio de Santa Cruz y San Pablo.

Viernes 18 de abril

01:00 horas. Procesión de Sacrificio y Penitencia de Nuestra Señora de las Angustias.

08:00 horas. Procesión del Vía Crucis de la Santa Cruz Desnuda.

08:30 horas. Pregón de las Siete Palabras.

11:00 horas. Procesión y Sermón de las Siete Palabras.

19:30 horas. Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor.

Zonas afectadas al tráfico de vehículos entre las 11.00 y las 15.00 horas y entre las 18.00 y las 02.00 horas: toda la zona centro.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: todas las procesiones afectarán al tráfico rodado de la zona centro por lo que se limitará el acceso desde Madre de Dios, Huelgas-Don Sancho, Plaza de España, Plaza de Poniente, Plaza Colegio de Santa Cruz y Plaza de San Pablo.

Sábado 19 de abril de 2025

Media hora después de finalizada la Salve Solemne en la Iglesia de Las Angustias(madrugada):

Procesión de la Soledad

Zonas afectadas al tráfico de vehículos a partir de las 00.00 horas: zona centro.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: Angustias, Bajada de la Libertad, Felipe II, Plaza de San Pablo.

17.00 horas. Ofrecimiento de los Dolores de Valladolid a la Santísima Virgen

Traslado desde la Iglesia de la Vera Cruz a la Catedral.

A las 18 horas se celebrará el Acto de Ofrecimiento y la proclamación de la Santísima Virgen como Reina y Madre del Dolor de Valladolid.

A la finalización se volverá a la Iglesia de la Vera Cruz en Procesión. C/ Cascajares, C/ Regalado, C/ Cánovas del Castillo, Pza. Fuente Dorada, C/ Vicente Moliner y C/ Platerías.

18.45 horas. Procesión del Santo Entierro.

Zonas afectadas al tráfico desde las 19.30 horas: entorno de Plaza de Poniente.

Vías principales que se cortarán al tráfico: calle San Lorenzo.

Domingo, 20 de abril de 2025

10.30 horas. Procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen de la Alegría.

Zonas afectadas al tráfico de vehículos desde las 10.00 horas: zona centro.

Vías principales que se cortarán al tráfico de vehículos: Plaza del Poniente, San Martín, Angustias, Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Universidad.