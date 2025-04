El alcalde de Villalar lamenta asumir “una responsabilidad que no corresponde” al pueblo con el dispositivo de seguridad

El alcalde de Villalar, Luis Alonso, lamentó hoy tener que asumir “una responsabilidad que no corresponde” a la localidad con la implantación del Plan de Autoprotección por la celebración del Día de la Comunidad en el municipio, y acusó a la Fundación Castilla y León y sus responsables de “quitarse Villalar de encima”.

En declaraciones concedidas a Ical tras conocerse que la Junta aportará 120.000 euros para financiar el Plan de Autoprotección que desde ahora asume el municipio, Alonso señaló que se trata de una cantidad que solo cubre “lo que vale el plan” pero recalcó que el problema es que el Ayuntamiento “asume una responsabilidad que no tenía y que no le corresponde”.

Todo como consecuencia de una “hoja de ruta” que aseguró que tienen los responsables de las Cortes y la Fundación Castilla y León.

“Alguno tenía ganas de quitarse Villalar de encima y ya lo ha hecho”. En ese sentido, recordó que ya hace dos años se retiró la programación que hasta entonces desarrollaba la Fundación y el año pasado la propia organización de los conciertos ya recayó en el Ayuntamiento.

Ahora, este año, “renuncian a asumir el Plan de Seguridad y, por eliminación, le ha tocado al Ayuntamiento, porque nadie lo quería hacer” y, según detalló en declaraciones concedidas a Ical, “lo que no va a hacer nunca este Consistorio es dejar sin celebrar la fiesta” porque “la gente viene por inercia, es un rito acudir todos los años a manifestar su castellanía, y lo que tenemos que garantizar a todos los que se desplazan es que van a estar en un sitio seguro”.

Miriam Chacón ICAL La Junta aporta otros 120.000 euros a Villalar para el Día de la Comunidad tras desentenderse la Fundación

El Plan de Autoprotección se contratará ahora, con la subvención concedida por la Junta, con una empresa externa, como Alonso asegura que ya hacía la Fundación Castilla y León cuando era quien asumía la responsabilidad de la seguridad de los asistentes, y acusó a este ente de “desentenderse de todo lo de Villalar” cuando precisamente la Fundación “se creó única y exclusivamente para gestionar la fiesta de Castilla y León, que se celebra en Villalar”.

Por ese motivo, el alcalde de la localidad vallisoletana consideró que los fines de la Fundación Castilla y León están hoy “totalmente adulterados”, debido a que “no hace lo más mínimo para lo que se creó” y, por esa razón, al Ayuntamiento “no le va a quedar otro remedio” que asumir la responsabilidad del Plan de Autoprotección.

“Pelota de ping-pong”

En sus declaraciones concedidas a Ical, Luis Alonso aseguró sentirse “como una pelota de ping-pong entre la Junta y la Fundación”, al afirmar no saber “lo que habrá entre las instituciones” pero sentenciando que “la que deja de asumir su compromiso es la Fundación, porque tiene recursos presupuestados para ejecutar ese Plan de Seguridad y no ha querido”.

Un dinero que ahora aporta la Junta pero que, teme Alonso, “ahí se ha acabado su aportación”. “Creo que no va a aportar más”, reitera el alcalde de Villalar, que concluye: “Lo que más me duele es asumir una responsabilidad que no corresponde al Ayuntamiento”.