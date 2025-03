El PP asegura que Puente "se dedica a señalar a los españoles como hacían los nazis con los judíos, gitanos y homosexuales"

El diputado del Partido Popular, Héctor Palencia, portavoz en la Comisión de Transportes del Congreso, arremetió hoy contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien acusó de una "gestión desastrosa" en infraestructuras y servicios de transporte en Valladolid, así como de realizar declaraciones "inaceptables" que, según él, tienen un claro tono xenófobo, comparándolo con los nazis.

Según Palencia, el ministro se ha dedicado en los últimos tiempos a realizar comentarios que "menosprecian a los españoles". El diputado del PP denunció que Puente ha recurrido a un discurso que compara la decisión democrática de los ciudadanos de votar a un determinado partido con prácticas históricas de odio y persecución.

"El ministro se dedica a señalar a colectivos de españoles, como hacían los nazis con los homosexuales, los judíos o los gitanos", ha asegurado Palencia, quien consideró estas declaraciones "preocupantes". Para el portavoz del PP, este tipo de discurso, que estigmatiza a aquellos que piensan de forma diferente, es inaceptable y "no tiene cabida en una democracia".

Palencia se ha mostrado especialmente alarmado por el hecho de que estas declaraciones provengan de un ministro que, siendo de Valladolid, "debería estar defendiendo los intereses de su tierra", en lugar de "hacer ese tipo de política divisiva". "Nos preocupa, y mucho, que el ministro Puente insulte y menosprecie a los ciudadanos de su propia provincia", añadió.

Valladolid, desatendida

Más allá de las declaraciones del ministro, Palencia también criticó fuertemente la gestión del gobierno socialista en cuanto a infraestructuras clave para la provincia de Valladolid.

El portavoz del PP subrayó la falta de avances en proyectos importantes, como el corredor Atlántico, cuya falta de desarrollo pone en peligro las conexiones de Valladolid tanto a nivel nacional como internacional.

Según Palencia, el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a Castilla y León atrás en términos de infraestructuras, acusando al ministro Puente de "no haber hecho nada" al respecto.

"Castilla y León no va a llegar al primer hito del corredor Atlántico en 2030, porque Óscar Puente no ha presentado aún el plan director que debería estar acabado. ¿Alguien puede decirme qué infraestructura se puede desarrollar en cinco años si aún no se ha presentado el plan?", se cuestionó el diputado, quien añadió que "Valladolid no tiene la oportunidad de conectar a sus empresas ni con Francia, ni con Galicia".

El colapso del aeropuerto de Valladolid

En relación al aeropuerto de Valladolid, Palencia también fue tajante al señalar la falta de progreso en la conexión aérea de la ciudad. La cancelación de los vuelos de la compañía Rallaner, que ha dejado a Valladolid sin conexión directa con Barcelona, fue vista como otro ejemplo de la falta de gestión por parte del ministerio.

"En vez de potenciar Valladolid como el segundo aeropuerto de Madrid-Barajas, lo que estamos haciendo es retroceder. El aeropuerto ha quedado prácticamente inutilizado", ha denunciado Palencia.

Y también ha acusado al Gobierno socialista de ser responsable de que los vallisoletanos vean mermada su capacidad de conectividad.

Mapa concesional de autobuses

Palencia también ha dedicado duras críticas al nuevo mapa concesional de autobuses que ha impuesto el gobierno, y que reducirá un 65% el número de paradas en la provincia de Valladolid. Este plan, según Palencia, refleja la falta de compromiso del gobierno con las zonas rurales, que ven recortadas sus opciones de movilidad.

"Si de verdad hay una apuesta por Valladolid, estos no son los hechos que debería hacer un ministro", aseguró el portavoz del PP, quien lamentó que las políticas del gobierno de Sánchez estén condenando a las zonas rurales y a las provincias como Valladolid a un aislamiento aún mayor.

En su intervención, Palencia también destacó que, más allá de los discursos y las promesas, lo que los ciudadanos de Valladolid necesitan son hechos concretos que mejoren su calidad de vida, especialmente en lo que respecta a las infraestructuras.

"El Partido Popular sigue trabajando por y para los vecinos de Valladolid", concluyó el diputado, quien se comprometió a seguir luchando por las necesidades de los vallisoletanos, en contraposición a lo que él ve como un gobierno socialista desconectado de las realidades de la provincia.

Castigo a los vallisoletanos

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, también se sumó a las críticas de Héctor Palencia y aprovechó la ocasión para resaltar lo que considera un castigo del Gobierno socialista hacia Valladolid y su entorno.

Íscar destacó que, a pesar de ser una provincia que ha demostrado un claro apoyo al PP —con un 90% de los vecinos de Valladolid votando a candidatos de este partido—, la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez ha sido "el castigo y el abandono".

"Valladolid es una de las provincias más fieles al Partido Popular, con un 90% de los vecinos apoyando a nuestros candidatos. Sin embargo, lo que vemos cada día es cómo el gobierno de Pedro Sánchez nos castiga por no saber votar", lamentó Íscar, haciendo referencia al hecho de que la provincia se encuentra en una situación de desventaja en comparación con otras regiones de España en cuanto a inversiones y atención a las infraestructuras.

Para el presidente del PP de Valladolid, esta actitud del gobierno socialista no solo refleja un desprecio por la voluntad democrática de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo el futuro de la provincia.

"Nos sentimos castigados por no saber votar", insistió, señalando que los vallisoletanos han depositado su confianza en un partido que se compromete a trabajar para mejorar las infraestructuras, los servicios públicos y la calidad de vida, pero que, en cambio, se enfrenta a un gobierno que "hace oídos sordos" a sus demandas y necesidades.

Íscar explicó que el Partido Popular "somos gente de fiar, gente comprometida, que cumplimos lo que prometemos" y agregó que esta actitud, que según él debería ser compartida por otros partidos políticos, es la que les ha permitido obtener la confianza de una amplia mayoría de los ciudadanos.

"El gobierno no está haciendo nada para mejorar las conexiones entre Valladolid y otras provincias cercanas, ni para impulsar proyectos estratégicos que podrían dinamizar la economía local y regional. Mientras tanto, el Partido Popular sigue luchando por los intereses de nuestros vecinos, que se sienten cada vez más olvidados y abandonados por el gobierno de Pedro Sánchez", aseguraba Íscar.

Aeropuerto de Valladolid

Íscar también ha querido recordar la situación del aeropuerto de Valladolid, que ha perdido importantes conexiones aéreas, y a la creciente desconexión de la provincia respecto a otras ciudades.

Según el presidente del PP de Valladolid, la falta de inversiones en infraestructuras estratégicas como el aeropuerto y el tren de alta velocidad muestra una desconexión por parte del gobierno con las realidades de la provincia. "En lugar de apostar por mejorar la conectividad de Valladolid, lo que estamos viendo es cómo se va perdiendo terreno, cómo el gobierno socialistas no hace nada para evitarlo", dijo.

Además, destacó que la provincia está siendo "condenada a la falta de futuro" debido a la escasa inversión en infraestructuras que podrían favorecer el desarrollo económico y la movilidad de los vallisoletanos. Íscar recordó que la provincia no cuenta con conexiones de autovía con Ávila, Soria o León, lo que dificulta el desarrollo de la provincia.