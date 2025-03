La Junta protege al Zambrana con más controles pese a que insiste “en que todo funciona con normalidad”

El centro de menores Zambrana (Valladolid) funciona “con normalidad”. Es el mensaje que se envía desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pese a incidentes como el ocurrido la pasada semana o a que un 16% de los trabajadores se encuentran de baja.

“Hay que mandar un mensaje de tranquilidad a la sociedad y a las familias de los menores, el centro funciona. Hemos tenido llamadas de padres del centro y les decimos que todo está tranquilo”, narra la consejera Isabel Blanco, que ha cifrado en 58, los menores que se encuentran en este centro vallisoletano del barrio de Las Delicias.

Rubén Cacho / ICAL Denuncian dos nuevas agresiones en el Zambrana con el personal educativo "en mínimos"

Los datos, según la Junta, dicen que cada vez se producen menos agresiones físicas, en lo que van de año 4. Sin embargo, los trabajadores se quejan de las condiciones de trabajo que tienen. “La seguridad es una de nuestras principales preocupaciones por eso estamos tomando diferentes medidas de seguridad. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”, ha afirmado, y todo ello pese a que reconoce que “todo funciona con normalidad” y que no hay motivo para alarmarse.

Así, la consejera ha anunciado tres medidas nuevas para implementar la seguridad. En primer lugar, se instalarán nuevas cámaras, que se unen a las que ya tienen, pero en este caso con audio y vídeo.

Es decir, las cámaras, además de transmitir en directo lo que sucede en el centro para que el equipo de seguridad lo visualice en tiempo real, van a recoger de manera permanente dichas imágenes y sonidos. Se trata de un modus operandi que funciona en otros centros y que tiene como objetivo la protección tanto del trabajador como del menor.

También se incorpora la figura del auxiliar de control educativo, para servir de nexo de unión entre el vigilante y el educador social cuando exista un conflicto, y además se crea un retén de para paliar las bajas.

En este momento, de las 84 personas que trabajan con atención directa en el centro, 14 están de baja. Todos ellos, de larga duración, han sido sustituidos. Ahora, con la creación de una especie de bolsa de empleo se intenta “reemplazar” de una manera más rápida y sencilla a las personas que están de baja, ya que muchas veces es complicado de gestionar porque son bajas de cuatro o cinco días y “sin margen de maniobra”.

La ratio

Pese a que la consejera es tajante y asegura que se cumplen las ratios y defiende que el personal de Zambrana es muy superior al que hay en otros centros similares en toda España.

En este sentido, la ratio de profesionales de atención directa es muy superior a la de otros centros similares. Por ejemplo, en este ámbito de la atención directa por turnos hay un trabajador por cada 2,8 menores, mientras que en otros centros de España es de uno por cada 3,7 jóvenes infractores.

En cuanto a la totalidad de la plantilla, si en otros centros gestionados por la entidad Meridianos hay 0,85 profesionales por menor, en el Zambrana hay 1,25.

La vicepresidenta ha insistido en que la Junta trabaja de manera continua en la mejora tanto de los servicios y la atención prestada a los menores como de la seguridad de todas las personas que, de un modo u otro, están ligadas al centro: por un lado, los profesionales que trabajan en el Zambrana y, por otro, los propios residentes.

Sin embargo, aun con todo lo anterior, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a continuar facilitando el trabajo de los profesionales de la entidad adjudicataria y garantizando tanto su seguridad como la de los internos. Para ello, el nuevo contrato de vigilancia y seguridad que se va a licitar inminentemente va a incrementar su presupuesto un 28 %, 800.000 euros más para dos años, ya que pasa de 2,8 millones de euros a 3,6 millones.

Llegada de menas

Por otro lado, la consejera ha afirmado que no existe novedades en el tema de la llegada de menores no acompañados a Castilla y León tras la orden del Gobierno de España. "Nos pidieron los datos, se los hemos solicitados y todavía no sabemos nada", ha concluido.