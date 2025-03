Despistaos, de sus difíciles inicios a su mejor momento: "Hicimos 100 conciertos en un año sin ver un duro"

Hay grupos de música que no necesitan presentación. Esto se debe a haber logrado llegar a miles de personas de diferentes generaciones con canciones que, pese al paso del tiempo, siguen sonando, y con fuerza, en radios, hogares, salas de fiesta y plataformas audiovisuales.

Hace más de 20 años, el mundo de la música vio nacer a una banda que, aunque no tardó mucho en empezar a cosechar éxitos, nunca llegó a imaginar que lograría llegar a lo más alto.

Menos aún que varios de sus temas se consagrarían como la banda sonora de la vida de mucha gente. Pero así ha sido. Porque no hay persona en España que no lo haya dado todo alguna vez con las canciones de Despistaos. Y si los hay, son pocos.

Física o química, Cada dos minutos o Gracias se han convertido himnos musicales que han pasado a la historia y que, lejos de perder fuerza y pasar de moda, siguen conquistando a los que vienen detrás y acompañándoles, como al resto, en momentos clave e inolvidables de sus vidas.

Imagen de archivo del grupo de música Despistaos

Con 10 discos de estudio, más de 1.500 conciertos a sus espaldas, 1.500.000 oyentes mensuales en Spotify y unos 500.000 seguidores en redes sociales, Despistaos llega este viernes, 14 de marzo, a Valladolid con un concierto "muy intenso y divertido" en el marco de la gira por su 20 aniversario MMM (Mi Mejor Momento).

Un espectáculo que tendrá lugar a las 21:00 horas en el Teatro Carrión y en el que Dani Marco, José Krespo, Lázaro Fernández y Pablo Alonso harán un repaso de su amplio repertorio, tocando desde sus temas más míticos hasta los más recientes, y demostrando que realmente están en su mejor momento.

"En cuanto a cifras, lo estamos. Hacemos muchísimos conciertos y viene más gente que nunca. Es una etapa estupenda y lo que esperamos es que nos siga durando mucho este mejor momento", confiesa Dani en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Sus comienzos y un parón

Haciendo balance de sus más de dos décadas en el mundo de la música, reconoce que "lo hemos pasado muy bien, haciendo siempre lo que nos gusta y nos apetecía hacer", tanto para bien, como para mal.

Recuerda así los duros comienzos del grupo, "cuando teníamos que hacer virguerías para hacer una maqueta y que sonara medio bien, o cuando nos hicimos 100 conciertos en un año sin ver un duro y con 10 personas de público, de bar en bar, para darnos a conocer".

"Cogíamos una furgoneta, nos íbamos a tocar a un garito a la otra punta de España, dormíamos en la furgoneta y nos volvíamos al día siguiente. Poco a poco fuimos creciendo y cada vez fue viniendo más gente a los conciertos", confiesa.

Pero a partir de ahí no todo fueron momentos felices plagados de éxitos. Dani pone como ejemplo los tres años en los que el grupo decidió alejarse de los escenarios por "un momento de desgaste".

"Llevábamos muchísimos conciertos, habíamos hecho un montón de discos sin parar en 10 años y estábamos cansados y pensando más en hacer cualquier otra cosa que en trabajar en Despistaos", afirma.

De hecho, asegura que la intención de su vuelta era "hacer unos cuantos conciertos, quedarnos a gusto y poco más". "Nunca nos planteamos volver para siempre", revela.

Sin embargo, el ver que había tanta gente esperándoles, "nos hizo recuperar las ganas de volver a hacer cosas y de seguir dedicándonos a esto".

"La respuesta fue tan buena que nos animó a seguir adelante. Notamos que seguía habiendo un hueco para nosotros y que podíamos seguir haciendo esto y viviendo de ello. Fue muy bonito y nos sorprendió mucho", recuerda.

'Física o Química'

Desde aquel momento, del que ya han pasado varios años, sí es cierto que Despistaos no ha dejado de llenar salas, ni de convertir sus nuevas canciones en éxitos, de ahí que estén en su mejor momento, aun sabiendo lo difícil que era volver a alcanzar las cifras de Física o Química.

Una canción que no ha parado de sonar desde su lanzamiento, que se dio a conocer por ser la cabecera de la serie homónima y que surgió de manera totalmente inesperada.

"En aquella época nuestra discográfica invirtió en poner anuncios de nuestro disco antes de los capítulos de la serie, y no sé si sería por eso o no, pero semanas después nos llamaron para que hiciéramos una canción para la segunda temporada", recuerda.

"Al principio a mí me dio un poco de miedo porque nunca había escrito una canción por encargo y no sabía si iba a poder hacerlo, pero al final me salió, gustó mucho y luego ya fue todo sobre ruedas. Fue un momento súper mágico", explica Dani.

Así, terminó siendo un tema que no solo les ha dado muchas alegrías, sino que también les ha permitido llegar a más gente, hasta el punto de consolidarse como una de las bandas más conocidas y queridas del panorama musical.

La banda Despistaos en una imagen de archivo

Ahora bien, tal y como ha confesado el vocalista, pese a ser la canción "que más nos piden en los conciertos, que mejor ha funcionado y que más nos ha aportado, en el momento nosotros no notamos tanto salto a la fama", sino que "ha sido ahora, unos años después", cuando realmente han empezado ser conscientes del alcance de la misma y más les ha ayudado.

Cuando se han dado cuenta de que la canción "ha rejuvenecido" y ha ido llegando "a mucha gente nueva".

"Nosotros veníamos de un momento muy bueno. Llevábamos casi un año sonando sin parar con Cada dos minutos y estábamos en una gira que nos estaba yendo súper bien, entonces realmente cuando salió la canción tampoco notamos que nos cambiara la vida. Pero lo que sí notamos es que pudimos seguir estando a ese mismo nivel", reconoce.

Si bien, sí ha querido aclarar que esta nunca les ha llegado a aportar tantos beneficios como para poder vivir solo de esta canción.

"Actualmente Física o Química puede llegar a ser el 50% de mis ingresos de derechos de autor, pero yo no puedo vivir solo de eso, tengo que hacer conciertos, sacar canciones nuevas y seguir trabajando mucho. La gente se piensa que por meter una canción en una serie eres millonario y no", explica.

Despistaos es, por tanto, mucho más que Física y Química, aunque esta sea su canción más conocida y demandada en cada una de sus actuaciones. Una realidad que hace años les llevó a estar "un poco cansados" de este tema.

Además, Dani es completamente consciente de que hay mucha gente que al pensar en la banda, la relaciona de inmediato con este 'hit', "pero prefiero que nos asocien a eso y nos conozcan, a que no tengan ni idea de quiénes somos".

"Es un granito de arena más en nuestra carrera", asegura. Porque también confía en que "habrá mucha gente que ha sabido de nosotros por Física o Química y luego se ha interesado por conocer más canciones nuestras".

"Sí que hubo un tiempo en el que esto me preocupaba más y me hacía pensar en que hemos trabajado mucho en un montón de cosas como para que solo nos conozcan por esto, pero llegó un momento en el que me dio lo mismo. Al final es un orgullo que una canción que hicimos hace un montón de años siga estando tan viva", apunta.

Evolución

Porque Despistaos, al igual que lo ha hecho la serie Física o Química con los 'spin-off' El reencuentro o La nueva generación, dos proyectos en los que también suena, y bastante, la mítica canción, así como músicas basadas en motivos y melodías de la misma, ha evolucionado.

"Hemos ido escuchando música nueva que de alguna manera nos ha influido a la hora de escribir más canciones y hacer música", confiesa Dani. Si bien, reconoce que "seguimos estando dentro del mismo estilo".

"Nunca nos hemos ido de eso, a pesar de que haya algunas canciones en las que nos ha apetecido probar cosas nuevas. Hacemos lo que sabemos hacer, que es la música que hemos mamado desde siempre y lo que hemos hecho toda la vida. No tendría ningún sentido que ahora cambiáramos. Estamos muy felices donde estamos", añade.

Echando la vista atrás, el vocalista y compositor reconoce estar viviendo una realidad con la que "ni siquiera soñaba".

"A mí siempre me ha encantado tocar y hacer canciones, pero nunca imaginé que algún día iba a poder vivir de ello, y eso para mí es lo más grande que me ha dado la música, poder vivir de mi hobby y pasármelo tan bien como me lo sigo pasando a día de hoy".

"Porque no somos ricos, pero podemos dedicarnos a lo que nos gusta y trabajar de ello", recalca orgulloso.

Hoy, en plena celebración de las dos décadas de música y éxitos de Despistados, Dani asegura que su mayor aprendizaje de todos estos años es mostrar su agradecimiento a la gente que les rodea, porque, de una manera u otra, han sido los que "nos han echado una mano y nos han llevado a donde estamos". En su mejor momento.