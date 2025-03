Fallece a los 34 años el conocido entrenador de socorrismo vallisoletano Héctor Merino

Día negro para el socorrismo de Valladolid y de Castilla y León. El conocido entrenador vallisoletano Héctor Merino ha fallecido a los 34 años después de una dura lucha contra una larga enfermedad que, finalmente, ha terminado por quitarle la vida.

El monitor, que recibió el premio a mejor técnico de categorías menores de la Federación de Salvamento de Castilla y León en 2024, ha sido recordado por el club en el que ha ejercido como técnico, el Club Deportivo Unión Esgueva.

"Has estado siempre con nosotros, nunca nos has fallado, has dedicado toda tu vida al Salvamento, nosotros te enseñamos la práctica del Salvamento pero tu nos has enseñado, nos has demostrado, que la amistad siempre ha estado por encima de todo, que enfadarse no es la salida", han escrito en una publicación en redes sociales.

La Unión Esgueva ha recordado a Merino "siempre alegre y sonriente". "Nunca te has quejado por nada, todo te parecía bien, tu fortaleza, tu sentido de humildad, amor por nuestro club.... son tantas cosas que nos gustaría agradecerte. Nos dejas un tremendo vacío que intentaremos llenar con los momentos vividos contigo", han señalado.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo también ha recordado al vallisoletano, trasladando su más sincero pésame a su familia y al Club Deportivo Unión Esgueva.

"Su pérdida deja una huella imborrable en la comunidad del salvamento y socorrismo español, en la que destacó por su compromiso, pasión, esfuerzo, espíritu deportivo y compañerismo", han publicado en su cuenta de Facebook.



Del mismo modo, la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León ha asegurado que "su partida deja un vacío imposible de llenar" pero que "su legado de fortaleza, alegría y bondad permanecerá siempre con nosotros".

"Héctor no solo fue un ejemplo de entrega y esfuerzo, sino que también nos enseñó, con su eterna sonrisa. Su luz seguirá brillando en cada entrenamiento, en cada competición, en cada gesto de compañerismo y en cada momento en el que recordemos su pasión por este deporte", han señalado.

Y han hecho hincapié en que acompañan en el sentimiento "a su hermana, a sus padres y a toda la familia del Club Deportivo Unión Esgueva, así como a todos sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor".

"Que su recuerdo nos impulse a seguir adelante con la misma fuerza, alegría y pasión con la que él vivió. Descansa en paz, Héctor. Siempre estarás en nuestros corazones", han zanjado en una publicación en la red social Facebook.