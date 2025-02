Carnero anuncia un pleno extraordinario con la estación de tren y el soterramiento como centro del debate

Habrá un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Valladolid para que todos los grupos políticos se posicionen sobre un hecho "tan trascendente" como que la futura estación de trenes anunciada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sea incompatible con un futuro soterramiento.

Así lo ha anunciado el alcalde, Jesús Julio Carnero, durante la sesión ordinaria de este mes de febrero. Lo que sí parece cierto es que el regidor asume que el gran proyecto para soterrar las vías del tren es algo sujeto al "futuro" y pide no imposibilitar a las "generaciones venideras" la decisión sobre esta cuestión.

Durante el debate de una moción para mantener el estacionamiento disuasorio provisional en el espacio de los antiguos talleres de Renfe, Carnero ha recalcado la posición del equipo de Gobierno Municipal, y más en concreto del PP, de estar "a favor" de la futura estación de trenes siempre que no impida un soterramiento de las vías.

De hacerlo, Carnero exige que el proyecto se "reconsidere" dado que "nosotros somos dueños de nuestros actos y voluntades", pero "no de los actos y voluntades de las generaciones futuras". "Tenemos que facilitar a esas personas que puedan tomar las decisiones adecuadas", ha insistido.

A este efecto, responde la solicitud del alcalde al Ministerio para que le trasladase la información técnica del proyecto pertinente, después de que un informe de Adif difundido en los medios mostrase esta posible incompatibilidad.

"No sé si el proyecto constructivo es compatible o no, lo desconozco, por eso lo solicité dado que la única documentación que tenemos no permite profundizar en ese hecho tan trascendental", ha apuntado.

El objetivo del pleno extraordinario, que fijará próxima fecha tras convocarse la junta de portavoces pertinente, es "manifestar la posición en relación a la estación, al soterramiento y lo más importante, en la compatibilidad de un proyecto o de otro porque los dos son buenos para la ciudad".

De esta forma, Carnero ha recordado que el PSOE defendió en su día el soterramiento y ha insistido en el hecho "trascendente" para la ciudad que los grupos manifiesten su posicionamiento en este pleno extraordinario.