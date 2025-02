La Diputación de Valladolid aprueba 1,7 millones más para los servicios sociales

La comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, presidida por Conrado Íscar, ha dado el visto bueno a la dación de cuentas por la cual se ha aprobado el texto de la Adenda 2024, con ella se dota a los Servicios Sociales con una financiación de 1.719.041,16 euros, con lo que el periodo 2024-2027 alcanza un total de 54.255.325 euros.

Con esta Adenda se incrementa la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la del servicio de atención en residencias y centros de día para personas mayores, también aumentará la cantidad relativa a la prevención de trastornos aditivos sin sustancia y se mejora la financiación del Programa Crecemos.

De la misma forma, la Comisión ha aprobado una convocatoria de ayudas económicas destinadas a residentes en municipios de la provincia de Valladolid con menos de 20.000 habitantes. Estas ayudas tienen por objeto facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Además de unas ayudas para la formación académica o formación para el reciclaje y actualización profesional con un importe total de 30.000 euros.

Las ayudas van dirigidas a mujeres u hombres que encabecen hogares monoparentales y a mujeres jóvenes estudiantes de menos de 30 años que sean madres, estén en estado de gestación o tengan a su cargo menores de edad o familiares en situación de desempleo o dependencia.

Los solicitantes deben estar empadronados desde al menos el 1 de enero de 2025 en municipios con las características anteriormente mencionadas (municipios de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes) y cuyos ingresos anuales en la unidad familiar sean inferiores a 25.200 euros.

Las ayudas no pueden superar los 1.500 euros por solicitante y se destinarán a gastos tales como guardería, comedor escolar, actividades extraescolares, etc. En esta categoría no están incluidos gastos relativos a uniformes escolares, ropa deportiva, libros o material escolar de las personas a su cargo, ni tampoco los gastos derivados de tratamientos médicos.

Las subvenciones concedidas bajo esta convocatoria son perfectamente compatibles con cualquier tipo de ayuda que ya reciban aquellos que las soliciten., ya sean de instituciones públicas o privadas, excepto la convocatoria de ayudas económicas para estudiantes de municipios de la provincia de Valladolid procedentes de municipios de menos de 20.000 habitantes.

En materia de igualdad también se ha dictaminado la convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos y entidades locales de la provincia que organicen actuaciones de información, sensibilización y conmemoración de jornadas en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género.

La partida destinada a esta convocatoria se encuentra en los 61.000 euros, de los cuales 1.000 están destinados a “Entidades Locales Menores”.