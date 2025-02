Nueva provocación de Ronaldo a la afición del Pucela: ignora el ridículo del 0-4 pero orgulloso de un tenista brasileño en redes

El Real Valladolid va de ridículo en ridículo y Ronaldo Nazario de provocación en provocación. Una jornada más el Pucela se desvanece y da un pasito más hacia al abismo de Segunda División. El 0-4 sonrojante ante el Sevilla FC todavía duele en el corazón de los aficionados, aunque parece que al dueño de la entidad blanquivioleta no le importa.

Hace tiempo que el brasileño ha dejado de opinar sobre lo que está ocurriendo en el club. No opina de la nefasta política de fichajes en el mercado de invierno, no opina sobre que un jugador (Luis Pérez) critique a su propia afición, no opina sobre que la esperada ciudad deportiva no mueva ni un ladrillo, en definitiva, no opina sobre nada que no sea el Real Madrid o del tenis.

Para esos dos temas sus redes sociales sí están abiertas. Esta semana pasada Ronaldo se ha sincerado en una entrevista con Romario en la que ha repasado su carrera. Aquí tuvo tiempo para hablar del peor jugador con el que ha jugado, para su once ideal, pero no para el Pucela, bueno sí, para decir que podría estar en unos años en la UEFA (competición ya desaparecida).

Pues bien, una vez más rozando ya la provocación a los aficionados, el presidente del Real Valladolid, con la contundente derrota todavía caliente, se ha dedicado a dar la enhorabuena a un tenista. En concreto a su paisano Joao Fonseca del que ha dicho que se siente orgulloso porque acaba de ganar su primer torneo ATP en Buenos Aires.Lo ha hecho por una story de Instagram. Sobre la derrota del Pucela, nada de nada.

Publicación de Ronaldo

Está claro que de lo que está sucediendo en Valladolid ni se sienta orgulloso ni le importa. Hay que recordar que lleva ya varios meses sin aparecer por el palco, ni cuando vino 'su' Real Madrid. Cuestión de prioridades.

Un mensaje que ha desatado, una vez más, la ira entre los aficionados que no entienden a qué ha venido el brasileño , y sobre todo, a qué está esperando para vender un club con casi 100 años de historia que está viviendo de sonrojo en sonrojo. Este domingo la afición abandonó el estadio en el tiempo de descanso.

Hasta el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, hace tiempo 'íntimo' de Ronaldo, ahora se dedica a criticar el juego del equipo.

El legado de ‘O Fenomeno’ está cada vez más claro, dilapidar el momento mejor de socios de la historia del club. ¿Cómo¿ Echándoles del estadio.