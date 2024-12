Tregua navideña entre Carnero y Puente: sigue parte de la integración y el Ministerio estudiará propuestas

El camino es largo, muy largo, pero es cierto que al menos hoy no se han puesto piedras en el camino. Esta tarde se ha celebrado en Valladolid una reunión entre las partes implicadas en el convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), y quizás por el ambiente navideño, hemos tenido tregua, en esta ocasión no se han vivido ni ultimatos ni órdagos.

Sobre la mesa, integración, la idea del anterior alcalde Óscar Puente, y ahora ministro de Transportes; y el soterramiento, proyecto estrella del actual primer edil Jesús Julio Carnero y de la Junta de Castilla y León.

¿Qué ha pasado? Pues que el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta han cedido algo y han defendido que se acometan “avances” en los supuestos en que “no se comprometa un posible soterramiento”.

Así, se avanza en la tramitación de tres proyectos. La reurbanización de la calle Salud, la renovación del paso subterráneo de San Isidro, y la cesión de los nuevos talleres a Renfe Ahora bien, el Ayuntamiento sigue insistiendo en que hay que soterrar.

Esto significa que el alcalde ha dado el OK a que prosiga la remodelación de la integración de la zona de la calle La Salud y el paso peatonal de San Isidro, pero ha pedido otra cosa. Un informe “profundo, profuso y objetivo” sobre la posibilidad de soterrar con la fórmula de muro-pantalla son viables porque “técnica, económica y temporalmente”.

El alcalde considera que estas dos obras, que vienen de la integración, “no afectan al soterramiento y son viables y buenas para los vallisoletanos”, por lo que ha dado luez verde a que se mantengan.

En la reunión, que ha durado más de dos horas, junto a Puente y Carnero ha estado también presente , y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La fuerza de los hechos

Es decir, que el Ayuntamiento insiste en el soterramiento “porque la fuerza de los hechos así lo dicen” hacia el soterramiento, pero en esta ocasión acepta avanzar en obras que no sean incompatibles con recuperar ese proyecto. Aunque Carnero tiene claro que mientras el Ministerio “tenga la actual configuración”, “no habrá soterramiento”, en esta ocasión ha aplaudido una “actitud receptiva y positiva” en la reunión de esta tarde.

Por su parte, el Ministerio también ha salido contento. Se avanza en la licitación de las obras de reforma y ampliación de la calle Salud y la reforma del paso de San Isidro. Y el soterramiento, pues de momento…habrá que esperar.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, destaca el “diálogo abierto y puentes extendidos” entre las diferentes administraciones y emplazó el cumplimiento de objetivos a un Consejo de Administración a “finales de enero o principios de febrero”. Eso sí, asegura que "podemos decir que tenemos una luz al final del túnel, los puentes están tendidos y el diálogo sigue abierto".

También tiene que esperar la decisión sobre si finalmente la sociedad VAV añade al convenio la obra para una solución "en superficie" al viaducto de Daniel del Olmo. LO que tiene claro el alcalde es que el viaducto Arco de Ladrillo no se demolerá sin un nuevo paso en Daniel del Olmo. "El proyecto de Arco de Ladrillo está lejísimos", mientras la ciudad no tenga una solución circulatoria", ha sido tajante.

En lo que no hay acuerdo es los tres pasos subterráneos previstos en el entorno de Ariza entre Hípica y calle Adolfo Suárez, y calle Esperanto. "Mientras no esté finalizada la Variante de mercancías" para que los trenes de Renault no tengan que utilizar la vía de Ariza, “no se hará nada”, ha asegurado.

Carnero sentenció que el Consistorio “no renunciará por nada” al soterramiento. “Vendrán nuevos ministros y quien tenga que venir, pero el actual alcalde defenderá esta posibilidad porque es un proyecto vital para los vecinos de la ciudad y así se lo hemos trasladado a los responsables del Ministerio”.

La deuda

Carnero mencionó también la deuda de 11 millones, sobre la que insistió que el Ayuntamiento “no ha incumplido”. “Hay un supuesto de silencio administrativo positivo. Hemos actuado en consecuencia y hemos asignado la parte prorrateada de la vida del convenio, en torno a un millón de euros, y entendemos que podemos contar con ellos en 2025”, sostuvo, en relación al peso de esta partida en las cuentas del Consistorio para el año próximo.