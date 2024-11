Conrado Íscar: "Pedro Sánchez se va a pavonear delante de sus palmeros mientras la corrupción le acorrala"

"Pedro Sánchez se va a pavonear delante de sus palmeros mientras la corrupción le acorrala". Así de incisivo se ha mostrado el presidente de la Diputación de Valladolid y del Partido Popular (PP) en la provincia, Conrado Íscar, durante la inauguración de la 27 Intermunicipal que su partido celebra en la ciudad del Pisuerga.

Un encuentro sobre municipalismo orquestado desde Génova en vistas a contraprogramar el Congreso Federal que el PSOE celebra también este fin semana en Sevilla.

Para Íscar, hablar de municipalismo es "hablar del PP", aunque ha lamentado que tengan que "gobernar bajo el yugo del sanchismo". Por eso, cree que España "necesita un cambio de gobierno y lo necesita ya".

Además, ha exigido a Sánchez que no vaya a darle al PP "lecciones de municipalismo" y ha incidido en que estos dos días se hablará de "igualdad y desarrollo sostenible".

Asimismo, ha querido "presumir" de Castilla y León, que cuenta con la "mejor educación y los mejores y más completos servicios sociales". Todo ello mientras se hace un "esfuerzo titánico" para mantener la prestación "frente a los recortes del gobierno Frankestein".

De igual manera, ha subrayado que los ciudadanos "saben que el PP es un partido que cumple y entiende las necesidades" y ha afirmado que desde que Sánchez es presidente "es más difícil optar a una vivienda" o que las "empresas quieran venir a España".

"Eso sí, la palabra corrupción se ha vuelto cotidiana y ya es triste debido al entorno familiar y político de Sánchez", ha lamentado.

Conrado ha querido también aprovechar su intervención para dedicar unas palabras para el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva, quien considera el "verdadero autor del cambio de esta ciudad" y que sea una "capital puntera y referente".

"Ceremonia de la corrupción"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha presumido del "ambientazo" en la Intermunicipal que celebra este fin de semana su partido en Valladolid frente a la "ceremonia de la corrupción" del PSOE. "Han empezado con un número importante de imputados y no saben si terminarán con más en la clausura", ha añadido.

Por eso, Gamarra cree que lo que se "respira" este fin de semana en Valladolid "nada tiene que ver" con lo que se vive en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. "Un Congreso Federal que se inaugura en el Tribunal Supremo es difícil que se pueda respirar un aire de fiesta", ha subrayado.

Y es que la dirigente 'popular' ha ironizado con que tienen que estar "por los pasillos vigilantes por si merodea por ahí algún Aldama". Además, ha hablado de "decadencia" en el PSOE y ha recordado que "no querían proyectos golpistas", pero quien "terminar con la derecha".

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, interviene en la apertura junto al secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, el presidente provincial, Conrado Íscar, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Rubén Cacho Ical

"Con lo único que han terminado es con un tal Lobato", refiriéndose a la dimisión del hasta hace poco líder del partido en la Comunidad de Madrid por la polémica de la filtración de la Fiscalía en el asunto entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y Hacienda.

Asimismo, ha adelantado que cuando termine el congreso "habrán finiquitado al PSOE" y ha asegurado que en el PP no tienen "ninguna intención" de acabar con "ningún partido democrático", avanzando que ganarán "en las urnas" para acabar con sus "mentiras y corrupción".

Gamarra ha defendido que en el acto del PP en Valladolid, por el que desfilarán 2.000 representantes locales, se vivirá la "esencia del municipalismo" y resumirán "las mejores políticas" con las que atienden a más de 23 millones de españoles.

Para la secretaria general del PP, la "entrega" de los alcaldes y concejales 'populares' es el "mejor antídoto" contra "los Koldos, Aldamas y Begoñas" y ha recalcado que son el "orgullo" y el "principal valor añadido" de su partido.

Además, ha querido ensalzar su desempeño solidario en las trágicas riadas de Valencia y ha alabado que se hayan "volcado todos sin que nadie pidiera nada", aludiendo a las polémicas palabras de Pedro Sánchez al inicio de la emergencia.

"El municipalismo del PP lidera la revolución por la igualdad", ha reivindicado una Gamarra que ha insistido en que el PSOE está "reunido para evitar la corrupción de Pedro Sánchez".

De esta manera, ha querido evidenciar que existen "dos proyectos políticos antagónicos" en España y que Sánchez está "acorralado por la corrupción de su gobierno, partido y familia".

"Está acorralado por una agenda judicial que ya ha sustituido a la legislativa y de gobierno. Estamos ante una corrupción sistémica, de la que ya hasta sospechan ellos mismos, levantando actas a ver si se puede librar de la corrupción de su partido".

Mientras tanto, ha invitado a elegir entre el "futuro" del PP o la "decadencia" del PSOE.

"Aquí estamos el PP reunidos y el PSOE va a celebrar una ceremonia de la corrupción y el congreso de los imputados. Nosotros nos vamos a dedicar a hablar de los problemas y a poner en marcha nuevas políticas para los jóvenes y mayores", ha añadido.

"España somos todos"

En la inauguración de la Intermunicipal también ha intervenido el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, quien ha lamentado que "aquí (en Valladolid) está España y desgraciadamente en Sevilla la corrupción que han llevado otros".

Siguiendo el hilo argumental de sus compañeros de partido, Vázquez ha denunciado que el "Gobierno sanchista se dedica a pagar a sus socios separatistas" mientras, además, se suprimen "364 paradas de autobuses en Castilla y León".

Algo a lo que ha defendido se "da respuesta" desde la Junta de Castilla y León con el "transporte a la demanda". "El Gobierno sanchista criminaliza, discrimina y perjudica a la Comunidad", ha recalcado.

Con un tono contundente, Vázquez ha asegurado que "no somos ni hemos sido más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos que nadie".

"Nadie puede negar que el PP es el partido del municipalismo, que está a pie de calle. Necesitamos un gobierno del PP, de Alberto Núñez Feijóo porque España somos todos", ha sentenciado.

"El puto amo"

"El socialismo ha desaparecido" y ha emergido el "sanchismo", un movimiento donde "no les interesan los vecinos, solo les interesa el puto amo". Con estas palabras se ha referido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el arranque de la 27 Intermunicipal del Partido Popular (PP).

El encargo de abrir el congreso ha sido el regidor vallisoletano, quien ha calificado la intermunicipal como un "punto de reflexión" en el que se encuentran todos los que creen "en lo local".

Y es que Carnero ha defendido que las personas son "siempre el centro de acción" del PP, mientras se ha preguntado cuál es el "hilo conductor" de la "oposición sanchista".

"No me atrevo a decir qué hace la oposición socialista. El socialismo, aunque no sea nuestra idea, es respetable, lo que no lo es, es lo que está aconteciendo aquí desde hace seis años", ha incidido.

En este sentido, Carnero ha denunciado que los "sanchistas" son los que "permiten las desigualdades territoriales" y les ha acusado de jactarse de "defender la justicia" mientras con el "silencio" en todos los ayuntamientos defienden la Amnistía y el indulto.

También ha lanzado un dardo al PSOE acusándoles de estar "callados" ante las consecuencias de la Ley del Solo Sí es Sí.

Por último, ha querido pedir disculpas por "importar una copia" del original, refiriéndose nuevamente como "puto amo" a Pedro Sánchez y haciendo referencia a Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.