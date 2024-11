Fabiola Martínez anuncia en Valladolid que la Fundación Bertín Osborne pasará a llevar el nombre de su hijo Quique

La Fundación Bertín Osborne cambiará de nombre "próximamente". Así lo ha anunciado Fabiola Martínez, presidenta de la Fundación, exmujer de Bertín y madre de Quique, en exclusiva a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Y es que, "en breve" pasará a llevar el nombre de su hijo Quique para convertirse en la Fundación Quique Osborne.

En este sentido, la venezolana ha confesado que esta iniciativa llega en un momento en el que su hijo está a punto de alcanzar la mayoría de edad, algo que hará el próximo mes de enero, y que parte del deseo tanto de ella como de su expareja, Bertín Osborne, de querer que la fundación "de un paso al frente" y de que Quique, "el motor de todo esto, tenga más protagonismo". "Porque la fundación es él", ha asegurado.

"En su día pensamos en poner el nombre de Bertín para que tuviese más repercusión, pero ahora Quique es un máquina e inspira a muchas personas, entonces creemos que es el momento", ha añadido.

Asimismo, Fabiola ha admitido que esta decisión generará cambios en la estructura interna de la fundación, pues su intención es que Quique "forme parte activa" de la misma y que participe en los proyectos que le permita su situación.

La exmodelo ha realizado estas declaraciones durante su visita a Valladolid, hasta donde se ha desplazado junto con la directora general, Rocío Martín, para presentar un taller sobre salud mental para los familiares de personas con discapacidad, impulsado por la Fundación Bertín Osborne, que se va a desarrollar en la Fundación Intras este sábado, 9 de noviembre, a partir de las 09:30 horas.

Una actividad que busca "crear comunidad y esa red de apoyo para todos los que estén involucrados en el cuidado de una persona con discapacidad".

Tal y como han detallado Fabiola y Rocío, tanto ellas como otros miembros de la Fundación se encargarán de dar la bienvenida a las familias que decidan participar, siendo a las 10:00 horas cuando la psicóloga Silvia Álava, la ponente del taller, ponga a disposición de las familias diferentes herramientas para hacer su día a día mucho más fácil.

Paralelamente al taller formativo, la Fundación Bertín Osborne ofrecerá un servicio de ludoteca y guardería para los asistentes, en el que voluntarios profesionales se encargarán de cuidar, atender y entretener a sus hijos y/o nietos durante todo el tiempo que dure la actividad, permitiéndoles así disfrutar cómodamente de la misma.

A las 11:45 está previsto un descanso "para darles un respiro y reponer fuerzas" y tras ello la jornada continuará hasta las 14:00 horas.

Cabe destacar que esta jornada es de entrada libre y gratuita hasta completar aforo, aunque sí será necesario formular la inscripción, o bien a través del número de teléfono de la Fundación Bertín Osborne, o, en su lugar, mediante la aplicación +Family, donde los interesados tendrán que crearse un perfil y tras ello apuntarse en el taller que podrán localizar a través del buscador poniendo 'taller presencial Valladolid'.

En cualquier caso, Rocío ha añadido que, una vez finalizado el taller, los asistentes podrán recibir apoyo psicológico gratuito por parte de expertos de la Fundación a través de un servicio operativo durante todo el año.

"Nos hacía mucha ilusión venir a Valladolid y por fin hemos podido estar aquí con un proyecto que busca cuidar al cuidador, porque desde la Fundación sabemos lo importante que es que la familia se encuentre bien y se sienta acompañada", ha espetado Fabiola.

Asimismo, desde su propia experiencia personal, la venezolana ha confesado ser conocedora de la importancia del cuidado "de la salud mental y el bienestar emocional, para que nuestro día a día no se convierta en una carga tan pesada, que nos llegue a romper. Porque nuestros hijos nos necesitan y hay que buscar ese equilibrio", ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, ha insistido en la importancia de este tipo de iniciativas al confesar que, "a veces, desde las administraciones públicas, olvidamos poner el foco en cuidar a los que cuidan".

"Y es fundamental tener esa idea y saber que los familiares de las personas con discapacidad también necesitan un apoyo psicológico para poder hacer frente a sus respectivas situaciones", ha expresado.

Bertín Osborne y Valladolid

Cabe destacar que, aunque este tipo de talleres ya han sido celebrados en varias ciudades de España desde su puesta en marcha hace seis años en Sevilla, esta es la primera vez que llega a Castilla y León y, en concreto, a Valladolid. Pero, ¿por qué se han decantado por la ciudad del Pisuerga? ¿Tendrá algo que ver el vínculo tan especial que une a Bertín con la capital?

Según ha explicado Fabiola, aunque esto es cierto, no ha influido tanto como el hecho de la insistencia de la directora general de la Fundación de realizar el taller en Valladolid por tratarse de su tierra natal y también por la demanda de las familias "que nos piden por favor que vayamos a asistirles".

"Además, por esa norma, tendría que ir a muchas ciudades más porque Bertín tiene relación casi con toda España", ha confesado Fabiola.

Si bien, la exmodelo espera y desea que esta sea la primera vez de muchas en la ciudad, la cual se ha sumado a los ocho destinos en los que también se imparten estos talleres, cuya temática va cambiando de vez en cuando.

El papel de Bertín

En declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, tanto Fabiola como Rocío han recalcado el papel de las mujeres en los cuidados de los hijos con discapacidad.

"En general, las cuidadoras somos generalmente mujeres, mientras que los hombres son los que se dedican a traer el dinero a casa como antiguamente", ha confesado Rocío, poniendo como ejemplo tanto su caso como el Fabiola, que "ha sido la que lo ha dejado todo y ha dedicado su vida a esto".

Sin embargo, Fabiola ha querido dejar claro que a ella nunca le ha faltado nada por parte de Bertín Osborne, en lo que se refiere a su hijo Quique, pues "en la dedicación a mi hijo nunca he tenido ningún problema", ha expresado.

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para aclarar cuál es el papel de Osborne en la Fundación, confirmando que es el vicepresidente, que forma parte del patronato y, por tanto, de todas las decisiones que se toman en relación a los proyectos que llevan a cabo, así como en ocasiones participa en alguno de ellos.

Es el caso de la segunda edición de los premios Dona2 que se celebrarán en las próximas semanas y en la que el cantante ejercerá como conductor de la gala.

"El se involucra en la medida de sus posibilidades, aunque también es cierto que, aunque el proyecto de la fundación lleve su nombre, en realidad he sido yo la que lo he liderado desde el principio y la que he ido creando este equipo", ha afirmado.