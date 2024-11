Al alcalde de Valladolid "no le consta" la "inseguridad e inmigración descontrolada" denunciada por Gallardo en Delicias

Juan García-Gallardo, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León visitaba este jueves, 7 de noviembre, el barrio vallisoletano de Delicias con el fin de conocer, de la mano de su Asociación de Vecinos, los principales problemas que sufre la zona.

Recordemos que el pasado viernes, tras la Junta de Portavoces de las Cortes, el líder de Vox en la Comunidad invitaba al presidente Mañueco a realizar esta visita, sin contestación por parte del presidente.

Gallardo denunciaba “la degradación de la convivencia” y el “aumento de la inseguridad y delincuencia” que hay en la zona, a causa de, según él, los “fenómenos de inmigración descontrolada”.

En la mañana de este viernes, 8 de noviembre, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero era preguntado por estas declaraciones del líder de Vox en Castilla y León para echar balones fuera.

“A mí no me consta que haya esa circunstancia a la que se refiere el señor Gallardo. Yo paso por las Delicias y no me encuentro con esa circunstancia”, ha señalado el alcalde de Valladolid que cuestionado sobre lo que opinan sus socios de gobierno en el Consistorio, también de Vox, ha asegurado que “se lo tienen que preguntar a ellos”.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Las Delicias, Luis Trapote, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha cargado contra Carnero por “inaugurar un carril bici” hace pocos días en la zona y “no ser ni informado”.