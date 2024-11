Gallardo denuncia el "aumento de la inseguridad" en Las Delicias por los “fenómenos de inmigración descontrolada”

El portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, ha visitado hoy el barrio vallisoletano de Las Delicias con el propósito de conocer, de la mano de su Asociación de Vecinos, los principales problemas que sufre la zona.

En declaraciones recogidas por Ical, el líder de Vox a nivel autonómico ha denunciado la “degradación de la convivencia” y "el aumento de la inseguridad y delincuencia" que hay en la zona, a causa, según él, de los “fenómenos de inmigración descontrolada”.

Una situación que, en palabras de Gallardo, se debe al “buenismo hipócrita impuesto por el bipartidismo”.

“Lo que sucede en Las Delicias no es un hecho aislado, ya que es algo que estamos viendo en toda la geografía española y en todos los barrios de clase trabajadora y de clase más humilde y como el bipartidismo está importando inseguridad y delincuencia".

"Sentimos pronunciarlos en estos términos sobre Las Delicias, porque quienes lo han conocido desde hace décadas afirmaban que era un barrio de gente buena, honrada y trabajadora, en la que había problemas como en todos lados, pero no singulares vinculados a la inmigración masiva”, ha expresado el exvicepresidente de la Junta.

Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León Los vecinos de Delicias, en contra de abrir un centro para inmigrantes: "Basta ya"

En este sentido, ha explicado que un determinado tipo de inmigración que “viene con nula capacidad y voluntad de integrarse”, “ha llevado al barrio al noticiero por los frecuentes casos de inseguridad y de delincuencia violenta”.

"Nosotros no vamos a dejar de denunciarlo, por muy desagradable que sea que nos llamen racistas y xenófobos. No vamos a aceptar ese tabú, esos debates prohibidos que nos quieren imponer desde el buenismo hipócrita del bipartidismo y vamos a estar cerca de los vecinos, cerca de los españoles que sufren como la inmigración masiva toca a la puerta de su casa", ha añadido.

Gallardo también ha denunciado que actualmente, "vemos robos con violencia, peleas tumultuarias, casos de ocupación y personas de origen extranjero involucradas en el tráfico de drogas, lo que se traduce en una situación de degradación de la convivencia".

En esta línea, ha lamentado que los vecinos afectados “no se pueden permitir el buenismo de los políticos que viven en casas acomodadas y en urbanizaciones con seguridad privada”, al tiempo que ha apuntado, según recoge la Agencia Ical, que "ellos están viendo como su barrio de toda la vida, el de sus padres, abuelos y en el que crecen sus hijos tienen cada vez más delincuencia violentas”.

Consulado General del Reino de Marruecos en Madrid Inexplicable secretismo del Ayuntamiento de Valladolid tras la controvertida visita del cónsul de Marruecos

“Vemos que la delincuencia violenta ha aumentado en todas las provincias de Castilla y León en comparación entre los años 2022 y 2023, al ser datos que se pueden comprobar en el Ministerio del Interior”, ha espetado.

Por todo ello, Gallardo ha insistido en que seguirán pidiendo "billete de vuelta” para quienes vienen de “manera ilegal” y cometen delitos en territorio español, y ha señalado que, ante esto, se pueden poner “medidas realistas y serias o ignorar el problema y demonizar a quienes nos encargamos de denunciarlo", al asegurar que “no están en contra de cualquier tipo de inmigración, sino a favor de aquellos que vengan a cumplir la ley y a llamar a la puerta”.

Asimismo, ha asegurado que hay una “responsabilidad muy importante” de los medios de comunicación en “ocultar la realidad que viven los españoles más humildes, los que viven en barrios de clases populares”, pero también ha recalcado que la seguridad, de manera principal, recae en la Policía Nacional y en la Policía Local.

Presupuestos

Durante su visita a Las Delicias, Gallardo también ha trasladado, una vez más, su negativa a apoyar los Presupuestos de la Comunidad y ha asegurado, en declaraciones recogidas por Ical, que al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “le ha salido mal la jugada, porque no quería aprobar unos presupuestos".

El tratar de “registrar un supuesto anteproyecto de cara a la galería ha sido una intención para que pudiera decir que le estábamos bloqueando sus políticas cuando no ha albergado una voluntad real de aprobar un proyecto de presupuestos”, ha afirmado el exvicepresidente de la Junta.

En este sentido, García-Gallardo ha dejado claro que no apoyarán “la deriva del señor Mañueco y la política bipartidista que lleva a un horizonte de ruina y pobreza”, y ha expresado que las partidas aprobadas en esta primavera para 2024 les “gustan más” que las que se quieren presentar, por lo que ha instado a la prórroga de las mismas de cara a 2025.

“Se pueden prorrogar sin ningún problema y sin generar distorsión a la población para 2025. Lo razonable es que se prorrogue el actual presupuesto y se haga esa política hasta el final de la legislatura y, una vez terminada y con la mayoría que se establezca tras los resultados electorales, habrá que volver a negociar”, ha explicado el portavoz de Vox en las Cortes.

En cualquier caso, Gallardo ha afirmado que para la negociación de cualquier presupuesto del Partido Popular, desde Vox se han marcado varias premisas, entre las que se encuentra la de “no desguazar” todo lo realizado por Vox en la Junta, ya que “se han revertido muchas de esas políticas”.

Además, han pedido una “respuesta" en el ámbito de las competencias autonómicas al ”fenómeno de la inmigración masiva". "Pero el señor Mañueco, lejos de querer hacer algo, ha dicho que no hará nada y se acogerán indiscriminadamente menores extranjeros no acompañados sin hacer ninguna comprobación biométrica y que no harán nada de lo que prevé la Ley de Extranjería", ha denunciado.

Por esa razón, Gallardo ha recalcado que, “mientras no atiendan esas cuestiones, no habrá nada que negociar”.