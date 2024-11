Las buenas temperaturas del otoño provocan un aumento de la variedad de setas en Zamora

Las XXIV Jornadas Micológicas organizadas por la Asociación Micológica Zamorana vuelven con más fuerza este otoño. Un evento reúne a amantes de la micología y la naturaleza para celebrar la belleza y la diversidad de las setas de la provincia.

La inauguración de la Exposición Micológica, que en esta ocasión contará con entre 150 y 200 especies distintas, será el próximo domingo 10 de noviembre en un marco como es el claustro del Colegio Universitario, por la entrada de la calle San Torcuato.

La exposición estará abierta al público desde el día 10 por la tarde de 18 a 21 horas, y los días 11, 12, 13 de noviembre desde las 18:30 horas hasta las 21 horas.

Uno de los puntos clave de estas jornadas es hacer que las personas muestren interés por la micología. Por ello, los asociados y cualquier persona que quiera colaborar podrán entregar los ejemplares la tarde del 9 de noviembre en el lugar de la exposición.

También los más pequeños podrán disfrutar del maravilloso mundo de las setas con visitas guiadas en horario de 11 a 13 horas durante los días de la exposición. Para concertar las visitas de una hora de duración, se puede contactar con la asociación a través del teléfono 607 929 285.

Como novedad habrá dos concursos micológicos, por una parte para todos los participantes que deberán adivinar los olores que perciben de cinco envases con setas de un aroma característico.

Además, el ejemplar más espectacular recibirá un libro de micología donado por la librería Milhojas, mientras que el ejemplar de mayor interés científico se llevará un libro de micología donado por la librería Semuret.

Asimismo, habrá una conferencia el 14 de noviembre denominada 'El Género Trocholoma en España' impartida por Juan Manuel Velasco, doctor en Biología Vegetal por la Universidad de Salamanca.

La asociación también ha organizado excursiones micológicas, una el pasado 3 de noviembre donde recorrieron la comarca sanabresa, y los días 23 y 24 de noviembre que acudirán a O Pereiro (Orense) donde recorrerán los campos de la zona.

En cuanto a la campaña de este año, el presidente de la Asociación Micológica Zamorana, Augusto Calzada, ha destacado que debido a las buenas temperaturas que ha hecho este mes "habrá más especies distintas, y más abundancia". Una temporada que se espera que dure hasta "bien entrado diciembre".

Además, ha hecho un llamamiento a la conciencia y que no se consuman especies que no se conozcan. A esto, el vicepresidente de la asociación, Herminio Pérez, ha señalado que en la provincia "hace años que no hay un caso grave por intoxicación, así que, algo estaremos haciendo bien".

Finalmente, la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, ha resaltado que estas jornadas son "todo un clásico en la ciudad, después de 24 años". Además, acerca a los zamoranos el mundo de la micología.