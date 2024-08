Pillado el ladrón de limpiaparabrisas de Valladolid: más de 200 robos en los últimos años

Los vallisoletanos pueden respirar un poco más tranquilos. El hecho de levantarte por las mañanas acudir al coche y comprobar como “un gracioso” se ha encargado de romper o de llevarse los limpiaparabrisas del vehículo es algo que no tiene nada de gracia. En Valladolid un ladrón de limpiaparabrisas andaba suelto, pero por suerte ya ha sido cazado.

El pasado 12 de agosto el Grupo I de la Comisaría de Valladolid- Delicias remitió un atestado al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Valladolid, en el que se identificaba al autor de la rotura/sustracción de 9 limpiaparabrisas de vehículos, denunciados desde el mes de noviembre de 2023.

La Policía Nacional realizaba las gestiones tendentes a la averiguación del autor de las cinco denuncias recibidas por la rotura de limpiaparabrisas de vehículos. Las averiguaciones daban sus frutos pudiendo identificar a un hombre que ya había sido detenido en dos ocasiones en el año 2022, más una vez identificado en el año 2019 imputándole la rotura/sustracción de más de 200 limpiaparabrisas de vehículos.

Pero además de estas cinco denuncias se le imputaron otros cuatro hechos, que guardaban absoluta similitud con los anteriores y con los 200 ya imputados, produciéndose todos en vehículos estacionados en la vía pública en los barrios de La Rondilla, Huerta del Rey, La Victoria y Camino del Cabildo de Valladolid entre las 05.30 y las 08.30 horas.

Las denuncias recibidas en las dependencias policiales, responden solamente a una parte de los hechos que realmente suceden, puesto de las entrevistas llevadas a cabo por el grupo de investigación con los denunciantes, estos manifestaban que el hecho les había ocurrido en más ocasiones, pero que no lo habían denunciado, o que sus vecinos o compañeros de trabajo no acudían a denunciar por no emplear más tiempo del que ya de

La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana, fundamental en muchos casos, recordando la necesidad de llamar al 091 ante cualquier sospecha de ilícito penal