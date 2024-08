Un pueblo de Disney en Valladolid: "Surgió para estar un día a la semana unidas, tomar café y hablar"

Lo que empezó siendo una iniciativa de dos o tres vecinas del pueblo a raíz de un concurso de la Diputación de Valladolid, se ha convertido ahora en una actividad semanal para una veintena de personas del pueblo que se reúnen los viernes. "Aquí no hay nada. Surgió para estar un día a la semana unidas, tomar café y hablar con la gente", explica Mari Sanz Fernández, una de las impulsoras de esta iniciativa en Rábano y representante de la asociación Puente Viejo.

Y es que desde que en Navidad se presentasen al VIII Concurso de Escaparates de la Diputación de Valladolid y se llevasen el segundo premio en la Categoría Vecinos, estas simpáticas vecinas han decidido alargar esta iniciativa a lo largo del tiempo y ahora cada viernes se juntan para preparar la decoración que engalane el pueblo en la siguiente fecha señalada. Para esta vez, es con motivo de las fiestas patronales de San Roque en el municipio y la temática elegida es Disney.

Todo ello lo hacen con el apoyo económico de la asociación Puente Viejo, que cuenta con 970 socios a pesar de ser en el municipio algo más de 100 vecinos y que permite hacer realidad la decoración que en estos días hace de Rábano un pueblo Disney en medio de la comarca del Campo de Peñafiel.

Parte de la decoración en la plaza de Rábano Foto cedida

La bonita actividad pretenden que no acabe aquí y en septiembre comenzarán ya a preparar la decoración que hará brillar a Rábano para esta próxima Navidad. "Tenemos pensado seguir haciendo cosas, a ver que nos surge y queremos seguir el taller. Vamos una vez a la semana, los viernes, y nos juntamos 15 o 20 personas y preparamos la decoración con cosas recicladas", explica Mari Sanz Fernández.

Una iniciativa que, además, busca hacer también que los más mayores del pueblo vean ocupados sus días y salgan de sus casas. Nació como una iniciativa creativa para hacer que la gente no se quede en casa, sociabilizando y generando un envejecimiento activo. "En este pueblo no hay nada, no hay comercios. Realmente no nos vemos. Esto es para estar un día a la semana unidas, tomar un café y hablar con la gente. Hay una persona de casi 89 años haciendo manualidades", añade.

Decoración en Rábano con la temática de Disney Foto cedida

Antes de todo esto, Rábano siempre se llenaba de luces durante la Navidad, pero esto era "muy poco". Y fue así como surgió la idea de implementar la decoración con materiales reciclados con esta iniciativa creativa que se ha ido asentando en el municipio.

Para las fiestas de San Roque, Rábano se convierte en Disney

La temática para estas fiestas patronales ha sido Disney. Precisamente, este miércoles, 14 de agosto, vivirán el día del acto principal, con una fiesta de disfraces Disney, que se sumarán a la decoración que hay por todo el pueblo, en lugares públicos como la plaza o en las propias casas de los vecinos.

Una de las viviendas con decoración de Disney en Rábano Foto cedida

Es la asociación Puente Viejo quien se encarga de dar a cada vecino una frase de Disney, y los vecinos han de decorar su casa en torno a esa frase para que la gente trate de adivinar de qué película o cuento se trata. Una divertida idea que ha llenado de energía a Rábano y que se puede descubrir mediante un recorrido si es que te consideras un verdadero fan de esta temática y quieres desafiar tus conocimientos. "Ha sido una pasada la decoración. Están encantados los vecinos", reconoce Mari Sanz Fernández.