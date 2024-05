La asesoría fiscal de Valladolid con 11 departamentos que duplicó sus clientes con un innovador servicio por WhatsApp

Hablar de Neopyme es hablar de una asesoría y gestoría "con mayúsculas", de un grupo empresarial referente en el sector a nivel nacional, que ofrece desde Valladolid y al resto de España un modelo de negocio que destaca al combinar, en palabras de su creador, "lo mejor de la pequeña asesoría con las grandes ventajas de la grande".

Esto es el trato cercano y personal de las pequeñas con la capacidad de dar muchos servicios a la vez de las grandes. En el caso de Neopyme, esta pone a disposición de sus clientes, mayoritariamente empresas, aunque también particulares, todos los servicios que cualquier entidad o particular pueda llegar a necesitar en un mismo espacio y sin perder el trato humano que ha formado parte de su filosofía desde el primer momento. Y lo hace a través de profesionales cualificados y con formación continua.

De este modo, su manera de trabajar se estructura en cinco pasos y siempre desde "la experiencia, la eficiencia y la profesionalidad", sus valores más representativos. El cliente pide una cita presencial, Neopyme estudia sus necesidades y le confecciona una propuesta de presupuesto "único y personalizado". Así, sí el presupuesto es aceptado, asignan al cliente un técnico, que le proporciona un seguimiento continuo, haciéndole sentir tranquilo "en todas las facetas".

Instalaciones de las oficinas de Neopyme

Y es que, todo esto es, precisamente, lo que le hace, ya no solo diferenciarse del resto de sus competidores, sino también destacar por encima de ellos.

Pero Neopyme no empezó en lo más alto, sino que el lugar que ocupa en la actualidad, un momento en el que ya presta servicio a más de 450 clientes recurrentes y 1.400 puntuales, es fruto de muchos años de esfuerzo y trabajo por parte de su dueño y gerente, el palentino Carlos Martínez.

También de un servicio innovador que se remonta a la pandemia y que le hizo duplicar su cartera de clientes. Así, mientras otras empresas se vieron obligadas a cerrar a causa de la crisis derivada de la Covid, Neopyme supo crecerse ante las adversidades y aumentar su potencial en tiempos donde parecía imposible hacerlo. Lo hizo mediante una acertada estrategia, consistente en prestar asesoramiento diario a los clientes a través de un grupo de WhatsApp denominado WhatsApp Business y que ha mantenido dentro de su oferta de servicios.

"Hoy hay varios WhatsApp, en función de los departamentos, para que los clientes se puedan comunicar con la asesoría de una manera más directa. La idea surgió en la pandemia, cuando era la única opción de mantener informados a los clientes de todas las novedades diariamente. Ahí vi la utilidad de una conexión constante y continua con los clientes", ha destacado el gerente.

Carlos Alberto Martínez, gerente de Neopyme: y Carlos de la Figuera, consejero colaborador de la empresa

Historia y evolución

Corría septiembre de 2006 cuando el empresario, licenciado en Empresariales y Económicas y colegiado en el Colegio de Economistas de Valladolid, vio la necesidad de unificar todos los servicios relacionados con el sector en una misma empresa. Fue entonces cuando creó Neopyme junto a su padre y su entonces pareja, pese a que actualmente él es el único socio de la sociedad.

"Yo venía del emprendimiento, que era mi anterior trabajo. Trabajaba en entidades sin ánimo de lucro buscando una segunda oportunidad a personas interesadas en montar empresas y unirse con otros socios. Yo les acompañaba en los primeros pasos como empresarios e incluso a algunos hasta como inversionistas. Como vi que me gustaba y se me daba bien, decidí seguir dedicándome a ello, pero no quedándome solo en la parte del emprendimiento, sino llegando al círculo completo de un proyecto empresarial y convirtiéndome en el asesor de mis clientes", ha explicado Javier.

Así, aunque en los primeros años concibió la entidad "como una actividad secundaria a un trabajo por cuenta ajena", desde el año 2011 es en ella donde centra toda su actividad. De hecho, a partir de aquel año, cuando Carlos se volcó por completo en Neopyme, esta empezó a crecer de manera "moderada, pero continua", hasta lograr su consolidación definitiva, pasando de cuatro empleados por aquel entonces a 17 y con alta especialización a partir de 2018, a 23 en 2022 y a más de 30 en la actualidad; de 15 clientes en 2012 a 100 en 2016, a 300 en 2020 y a más de 450 a fecha de hoy, y sumando poco a poco nuevos departamentos.

Hoy, Neopyme presume orgullosa de contar con nada más y nada menos que 11 departamentos. "Empezamos con contabilidad y fiscalidad, y lo primero que incorporamos fue laboral. Después llegó responsabilidad civil y gestión financiera y, tras ellos, el resto". Entre estos se encuentran el departamento de mercantil, notarios y peritaje; el de subvenciones y ayudas; el jurídico y abogados; el de recursos humanos; y el de seguros y servicios auxiliares, "porque vendemos hasta seguros y alarmas".

El último que han incorporado es el de formación y coaching, una nueva sección con la que aún están empezando y a través de la cual ofrecen "cursos de formación" para una mayor especialización de sus trabajadores. No obstante, cabe destacar que, aunque todos los departamentos se engloban dentro del grupo Neopyme, estos están repartidos en cinco empresas especializadas: NeoPyme Gestión, Kakia Analistas, PlusPyme seguros, Servicox y Neopyme Abogados.

Oficina de Neopyme en el barrio de Parquesol, Valladolid

"Abarcamos todo, la idea es que el cliente no tenga que buscar nada fuera de aquí", ha añadido el gerente. Tanto, que hasta están trabajando en una aplicación que estará disponible este 2024 y que tiene como finalidad que los clientes puedan consultar documentos, pedir citas y/o resolver cualquier duda en cualquier momento del día y desde sus dispositivos electrónicos.

Y es que, a pesar de que Neopyme tiene su sede en Valladolid, donde cuenta con una oficina de casi 1.000 metros cuadrados en el barrio de Parquesol desde la que ofrece todos sus servicios, esta también tiene alguna delegación a la que se sumarán otras tantas en un futuro más bien próximo, puesto que actualmente la entidad cuenta con clientes en diferentes puntos de la geografía española, fundamentalmente, en todas las provincias de Castilla y León, Cantabria, Asturias, Madrid y Barcelona, aunque el groso sí se encuentra en Valladolid.

La delegación más antigua y consolidada es la de Béjar, creada en enero del 2022, y se está habilitando la de Madrid, "que ya cuenta con servicio y hay una persona trabajando desde allí". A estas se sumará próximamente otra en Lerma, Burgos, ya que "ya estamos haciendo el borrador de incorporación de la asesoría". La diferencia es que esta no será una delegación de nueva creación, sino que se tratará de "una integración de una asesoría pequeña".

"De momento, la idea es consolidar todo eso, aunque si me gustaría ir al norte, concretamente, a Palencia y Santander. Esos serían los siguientes objetivos", ha confesado el gerente sobre una posible expansión. Si bien, todo esto se trata de un proceso lento, teniendo en cuenta que su manera de instaurarse en un determinado lugar siempre sigue un mismo patrón. Primero trabajan con colaboradores que les consiguen clientes y, una vez que tienen un buen mercado, establecen un punto de venta, una oficina, a través de la cual captan más clientes.

Entre sus objetivos también se encuentra el de consolidar sus departamentos a través de la especialización de los trabajadores y el de seguir creciendo a nivel nacional, pero sin la necesidad de crear delegaciones con todos los departamentos en cada ciudad. Su interés va más encaminado a prestar sus servicios desde Valladolid, creando oficinas únicamente con los departamentos de contabilidad, fiscal y laboral. En definitiva, "seguir creciendo, pero sin perder nuestra verdadera esencia".