Valladolid, en vilo por el tiempo para el Viernes Santo: estos son los planes alternativos de la procesión general

Valladolid está viviendo una Semana Santa repleta de incertidumbre. El tiempo no está acompañando y algunas cofradías ya han tenido que cancelar sus procesiones, como ocurría este Martes Santo donde la nieve aparecía por sorpresa.

El presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Miguel Vegas, no se quiere adelantar demasiado a los acontecimientos y prefiere esperar para saber qué pasará con la procesión general del Viernes Santo. Aunque todo hace indicar que habrá modificaciones en la misma o, en el peor de los casos, tendrá que ser suspendida.

La lluvia no da tregua a la ciudad del Pisuerga y él pide ir "procesión a procesión" y recuerda que la decisión competente de si salir o no depende, exclusivamente, de cada una de las cofradías. Excepto en el caso de la general que será a cargo del Pleno de la Junta de Cofradías quien tenga que tomar una decisión.

En el caso del Viernes Santo la palabra que más se repite es "incertidumbre". Por ahora, no parece que vaya a llover a esas horas de la tarde, pero nada se puede dar por hecho. Lo que está claro es que el Sermón de las Siete Palabras se hará y el plan alternativo es, como en otras ocasiones, realizarlo en la Catedral.

Por la tarde, las dudas siguen invadiendo a los cofrades. "Puede ser que salga o no. Trabajamos con todas las posibilidades", aclara. Aunque lo cierto es que ya han realizado planes alternativos para poder tener en cuenta todos los escenarios posibles.

La procesión general comienza a las 19:30 horas y desfilan por ella un total de 20 cofradías. El recorrido es por la Plaza de la Libertad, Bajada de la Libertad, Fuente Dorada, Ferrari, Plaza Mayor, calle Santiago, Plaza Zorrilla, Miguel Íscar, Duque de la Victoria, Regalado y Cánovas del Castillo.

Sin embargo, puede que hacer todo el recorrido no sea posible y, por ello, una de las opciones es que el recorrido sea mucho más reducido y cuando llegue a calle Santiago, acorte por la calle Constitución. También existe la posibilidad de que se retrase, en caso de que el tiempo dé una tregua y no haya riesgo de lluvia.

También, según han avanzado, la posibilidad está en que haya menos cofrades. En todo caso, aclaran que la Policía Municipal tiene un plan de actuación y que lo seguirá en caso de que sea necesario.

De cualquier modo, no se quieren adelantar a los acontecimientos y piden "prudencia" y esperar a unas horas antes para aclarar cuál será la decisión final. Lo que sí tienen claro desde la Junta de Cofradías es que "no se puede exponer un patrimonio histórico" y que los cofrades, que son "lo más importante", no se pueden someter a la lluvia. "Hay que ser responsables", afirma.

Una decisión compleja que requiere un "esfuerzo de coordinación" dado que desde las 19:00 horas hasta la madrugada hay cofradías pasando por la catedral y es importante "primar la seguridad de todos". Del mismo modo, recuerda que, en caso de no poder salir, cada una de las cofradías podría realizar algún acto en su iglesia para que los ciudadanos puedan ir a rezar o visitar los pasos.

Planes alternativos en Valladolid

En este sentido, y ante la previsión climatológica, la concejala de Turismo y Marca Valladolid, Blanca Jiménez, ha informado de que existen varios planes alternativos para disfrutar de la ciudad.

Por un lado, hay una guía de actividades que trasciende a las procesiones, con interesantes lugares a los que acudir. Así como algunos establecimientos hosteleros donde se puede saborear los productos de la tierra. También, recuerda, que las iglesias tienen sus puertas abiertas para observar los pasos ya preparados o rezar.

"Existen muchas posibilidades. Lo importante es que los turistas sigan viniendo y sepan que, aunque no haya procesión, pueden hacer muchas cosas y no abandonen la ciudad", afirma.

Una guía para conocer a las cofradías

Valladolid disfrutará este Viernes Santo de una guía con todas las cofradías, principales características e información básica. Se entregará en la Plaza Mayor durante la procesión general y permitirá a los asistentes poder conocer un poco más aquello que están viendo.

"Es una forma de entender qué pasa delante de tus ojos", aseguran desde la Junta de Cofradías. Y es que lleva las pinceladas básicas sobre cada una de las 33 cofradías que forman parte de esta Semana Santa llena de devoción, pasión y tradición.

En total, serán 3.000 los ejemplares que darán de forma gratuita con toda la "información valiosa" sobre lo que vemos y con los horarios por las que procesiona cada una.