Cuatro vallisoletanas ofrecen a la FIFA un logo para el Mundial 2030: “Es más bonito que el oficial”

El Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, ya tiene logo oficial. Ese diseño que posteriormente invade todo el merchandising, medios de comunicación y material relacionado con el mayor acontecimiento deportivo del mundo. El diseño fue presentado este pasado martes 19 de marzo durante una ceremonia celebrada en Lisboa. El logo reúne mar, sol y mucho fútbol, según los organizadores. Pues bien, hace unos meses, cuatro vallisoletanas, estudiantes de Cuarto de Periodismo en la UVa, decidieron hacer un plan de marketing y el resultado para ellas, por supuesto, y para las redes sociales, (y esto no es fácil), es que es “más bonito y más representativo que el oficial”. No dudan en ofrecerselo a la mismísima FIFA en tono de broma.



Un trabajo realizado por Andy Vaquero, Alba Martínez, Marina Lajo y Selena San José, que ha recibido el parabién de muchos usuarios en las redes sociales. “Estamos abrumadas, cuando decidió subirlo a X no pensaba que fuera a tener esta repercusión. La verdad es que se agradece que el trabajo se vea recompensando”, asegura. Todo comenzó en la asignatura de Periodismo Deportivo cuando decidieron realizar un plan de comunicación para el Mundial de 2030.

Logo propuesto para el Mundial 2030

Logo oficial del Mundial 2030

Andy Vaquero recuerda que durante un viaje a Portugal quedó prendada de los azulejos, y “si algo tienen en común las culturas de los tres países que acogerán el Mundial son los azulejos. En base a esta idea, hice el logotipo”. Así ha recreado la copa del mundo con azulejos. “Los colores predominantes son el dorado en representación del trofeo, el rojo ya que es color común en la bandera de los tres países sede y el azul que es color común en la bandera de los países invitados en honor al centenario de la copa”, en alusión a las banderas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Como en este trabajo no falta detalle, también han creado la barra del marcador que lucirá en todos los partidos, siguiendo la estética marcada. Como colores principales el rojo y el azul, y todo compuesto por mosaicos. A los laterales las banderas de los países que estén jugando. También crearon una playlist con todas las canciones de los mundiales desde que se creó esta tradición e incluso cómo serían los álbumes de cromos para la cita mundialista. Un trabajo de Periodismo deportivo muy completo, pero que no se llevó el 10 en la asignatura, “algo nos faltó, pero no lo sabemos”, afirma con una sonrisa. Tampoco falta en honor al centenario, una creación del cartel, pero siguiendo con la misma estética de colores y azulejos.

Marcador para televisión

Aunque es un trabajo espléndido y así se lo han mostrado muchos usuarios, las cuatro no se han podido librar de los ‘haters’ de las redes sociales. “Desde luego no somos expertas en esta materia, ni somos diseñadoras gráficas, pero queríamos compartir el trabajo que hicimos para Periodismo deportivo”, afirma, reconociendo que es consciente que hay algunos detalles que habría que depurar para posteriormente llevarlo a cabo para los diferentes dispositivos. “Me han hablado de reflejos, de gamas de colores, les entiendo…pero es que soy periodista, no diseñadora”.

Tres mascotas

Unas críticas que también han llegado por el uso de la Inteligencia Artificial a la hora de hacer las mascotas, que serán tres en representación de los tres países de sede principal. Un lobo ibérico que representa a Portugal, un lince ibérico que representa a España y un león del Atlas que representa a Marruecos. “No quisimos incluir al toro para no enfrentar a nadie, pero creemos que el lince también nos representa”, apunta Vaquero.

Las tres mascotas

Sea como sea, estas cuatro vallisoletanas han puesto su granito de arena y no dudan en mandar un mensaje a la FIFA. “Nos gustaría que lo vieran, y oye, si quieren algo, aquí estamos”, bromean las cuatro, que reconocen que esto no ha sido más que un trabajo de clase, pero en el que han puesto muchas horas e ilusión.

Todas ellas, muy seguidoras del Real Valladolid, no rechazan hacer algo parecido en el futuro con el equipo blanquivioleta ante el próximo centenario, aunque “de momento no, que nos tienen enfadadas”.