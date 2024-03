Asaltan la casa de un concejal de Aldeamayor y le roban joyas, cartillas del banco y hasta el dinero de la comunión de su hijo

Un grupo de ladrones entró en la mañana del pasado miércoles en la casa del concejal y portavoz de Coalición de Centro Democrático (Centristas CCD) en el municipio vallisoletano de Aldeamayor de San Martín, Félix Antonio Calleja, llegando a robarle desde dinero de sus hijos, objetos personales de su padre fallecido y joyas de su mujer, hasta fotografías suyas, cartillas del banco, perfumes, juguetes de sus hijos e incluso una maquinilla de afeitar eléctrica con su cargador.

Así lo ha relatado el edil en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, confesando, además, que se enteró de lo sucedido a través de una llamada de su mujer, quien llegó a casa sobre las 15:00 horas.

"Yo estuve en casa hasta las 10:30, que me fui con los niños al médico por la mañana. Cuando volvió mi mujer, se encontró la luz del garaje encendida y que había cosas revueltas, pero pensó que había dejado yo la luz encendida y que se me había caído algo", ha confesado.

Sin embargo, cuando entró a la casa, "vio que estaba todo revuelto", por lo que llamó a su marido para comunicarle la noticia y ver qué hacía: "Le dije que no entrara y que llamara a la Guardia Civil. Media hora más tarde llegó una patrulla desde el puesto Cabezón de Pisuerga y a la hora la científica desde Tordesillas a tomar huellas, porque parece ser que había bastantes huellas en el domicilio", ha añadido.

Tal y como ha explicado Calleja, la Guardia Civil les ha asegurado que los asaltantes saltaron la valla del jardín y entraron a la vivienda forzando una de las ventanas de abajo con un destornillador. Asimismo, ha aclarado que ya han puesto la correspondiente denuncia, pero que, "de momento, no han pillado a los responsables".

El concejal también ha aprovechado la ocasión para denunciar que "llevamos muchos meses sufriendo robos en Aldeamayor" y para pedir al Ayuntamiento que "tome medidas ya". En este sentido, ha recordado que "hace más de 10 meses planteamos hacer una comisión de seguridad en el Ayuntamiento para estudiar la viabilidad de poner Policía Municipal en el municipio, que fue aprobada esa moción por todos los grupos". Sin embargo, en palabras del concejal, "el señor alcalde, que es el que tiene que llevar a efecto la constitución de esa comisión, después de diez meses no la ha creado, entonces hay un ambiente generalizado de mucha alarma y preocupación en Aldeamayor, que lo que va a conseguir es que los vecinos se marchen", ha denunciado Calleja. "Esto no puede seguir así y no puede ser que se apruebe y luego no se ejecute. Yo no puedo obligar a que esa comisión se realice, el que lo tiene que convocar es el alcalde y creo que es un tema urgente", ha añadido.

Félix ha concluido haciendo "un llamamiento a todas aquellas personas que tengan una segunda residencia en Aldeamayor", a que comprueben que no han sufrido ningún robo, ya que, según él, la Guardia Civil les ha manifestado que "normalmente, este tipo de ladrones no hacen un robo en concreto, sino que aprovechan para hacer varios hurtos en el mismo día".

Por su parte, AUGC Valladolid, al conocer la noticia, ha expresado su indignación ante el hecho de que la patrulla que acudió al aviso se encontrase a una gran distancia del lugar de los hechos. Tanto es así, que incluso ha hecho uso de sus redes sociales para denunciar, una vez más, "la escasez de efectivos en el área metropolitana".

En este sentido, la Asociación Unificada ha querido mostrar la distancia recorrida por la unidad a la que pertenece la patrulla que acudió al aviso, así como el tiempo que esta tardaría en llegar: "Presten atención a la ubicación de la unidad a la que pertenece la patrulla que acudió al aviso, y echen cuenta de los kilómetros recorridos", escriben junto a una imagen del recorrido, en el que se puede observar que la distancia entre Cabezón de Pisuerga, donde se encuentra el puesto de la Guardia Civil, y Aldeamayor, donde se produjeron los hechos, es de 30 kilómetros y 23 minutos.

"Quizá cuando afecte a políticos como en este caso se empiece a tomar en serio el asunto", han espetado desde AUGC.