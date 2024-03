El futuro de Pezzolano en el Real Valladolid, más en el aire que nunca

Noticias relacionadas El Pucela cae en Ferrol y siembra las dudas sobre el futuro de Pezzolano

Parece, más cerca que nunca, que el futuro de Paulo Pezzolano puede estar lejos del Real Valladolid. La fatídica y ridícula derrota de los blanquivioletas este pasado domingo en Ferrol dejan al uruguayo pendiendo de un hilo y más aún si cabe si se escuchan las palabras de este lunes del director del Gabinete de la Presidencia, David Espinar.

Lejos de ratificar al entrenador, algo habitual en contextos deportivos de difícil solución, Espinar ha optado por desmarcarse de cualquier análisis que se esté haciendo al respecto. De esta forma, para sorpresa de todos, uno de los máximos mandatarios del club ha admitido no saber nada al respecto tras ser cuestionado por el futuro del míster.

Un echar balones fuera que deja patente que a esta hora en el seno del club blanquivioleta parece no haberse tomado una decisión final sobre el uruguayo a expensas de lo que diga la propiedad, liderada por Ronaldo Nazario. Así, más que nunca, Pezzolano podría estar cerca de abandonar la disciplina blanquivioleta a raíz de sus pobres números en liga, especialmente fuera de casa, donde no ganan desde noviembre, y el hecho de estar ahora fuera del play-off de ascenso.

Preguntado sobre si corría riesgo el puesto de Pezzolano y sobre si existía una cláusula que facilitaría su destitución en el caso de que el equipo estuviera fuera del play-off, la respuesta de Espinar ha sido la callada absoluta. Reconocía sorpresivamente que no conoce el contrato del míster, a pesar de ser un alto cargo del club, y que no se había visto ni con el director deportivo, Domingo Catoira, ni el consejero delegado, Matthieu Fenaert, ni nadie del club hasta el momento.

Unas respuestas que llaman la atención más si cabe cuando desde el club siempre se ha optado por defender a capa y espada al míster uruguayo. Además, Espinar volvía a echar balones fuera al afirmar que no había prevista ningún tipo de reunión o análisis sobre la situación "por lo menos conmigo implicado". "A mí no me han convocado a nada. El resto de áreas no sé que pasos van a seguir. Todos los estamentos van a hacer lo que estimen más oportuno para que la situación mejore y que sigamos siendo equipo candidato al ascenso", ha aclarado.

Repreguntado por si no puede asegurar que Pezzolano se siente este domingo en el banquillo ante la SD Eibar, Espinar volvía a salir por la tangente y aludía a su desconocimiento de los pasos que se están dando en las áreas responsables en la decisión.

Además, el hombre de confianza de Ronaldo, a una pregunta de los medios de comunicación, explicaba que el club tiene "margen económico para su día a día" y que, asimismo, hay gastos que se pueden "cargar a las temporadas siguientes". Una respuesta que podría dejar entrever que sí se podría acometer la destitución de Pezzolano en términos económicos y más teniendo en cuenta que al técnico solo le resta contrato hasta final de la presente temporada.

Espinar, por su parte, recalcaba que el club "está trabajando para mejorar la situación" y volvía a subrayar su desconocimiento por la decisión o decisiones que se estén tomando, además de que puntualizaba que "a nadie le puede quedar la más mínima duda de que todos estamos pendientes de que la situación mejore y cada uno con su aportación va a hacerlo".

A pesar de no haber hablado con Ronaldo, según Espinar, éste ha garantizado que el presidente del Pucela "comparte el enfado, el mal humor, la desazón y las ganas de mejorar". "Estoy convencido de que quiere que esto siga adelante", ha matizado refiriéndose a la opinión el mandatario brasileño sobre la situación deportiva del equipo.

Palabras que dejan pendiendo de un hilo a Pezzolano, que vive en estas últimas horas al borde del abismo y con su destitución más cerca que nunca, mientras los aficionados vienen clamando la misma desde hace meses ya que esta era una situación que se podía intuir.