La llegada de la Alta Velocidad de Renfe a Valladolid y Segovia cumple 16 años

La llegada de los trenes de Alta Velocidad (AV) de Renfe a Segovia y Valladolid cumple 16 años, posicionando ambas ciudades como puntos estratégicos para las comunicaciones por ferrocarril entre Madrid, la cornisa cantábrica, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Galicia.

El 23 de diciembre de 2007 Renfe comenzaba sus viajes comerciales por la nueva línea de Alta Velocidad, llevando por primera vez el servicio AVE a Castilla y León y reduciendo el trayecto entre Valladolid y Madrid a los 53 minutos actuales, y entre Segovia y Madrid a 26 minutos. Además de los trenes AVE y Larga Distancia, por esta línea circulan los trenes de Media Distancia de Alta Velocidad con los que Renfe presta el servicio Avant en el corredor Valladolid-Segovia-Madrid, enfocado al viajero recurrente.

Según informan desde la compañía en un comunicado recogido por Ical, en estos años, el avance en la apertura de nuevas líneas de alta velocidad ha permitido ampliar las comunicaciones de Segovia y Valladolid hacia otros territorios. Solo en estos 16 años cerca de 27 millones de clientes han utilizado el tren en las estaciones de Valladolid y/o Segovia, en alguno de los servicios que Renfe presta en estas ciudades. En toda la línea Renfe ha movido más de 68 millones de usuarios.

La conexión en AVE desde Valladolid se prolonga hasta León (con paso por Palencia), con cuatro frecuencias diarias; dos Intercity a Ponferrada; y ocho servicios Alvia hasta Asturias por la recién inaugurada Variante de Pajares el pasado mes de noviembre. La relación con Cantabria se lleva a cabo con seis servicios Alvia diarios y, con Burgos, existen dos frecuencias AVE que conectan la capital burgalesa con Valladolid en 36 minutos, así como diez servicios Alvia y dos Intercity cada día para la comunicación con el País Vasco.

La apertura del túnel de AV entre Chamartín y Atocha a finales de 2022 ha permitido a Renfe ampliar la oferta de trenes pasantes hacia la Comunidad Valenciana. Valladolid está conectada por AVE directo con Valencia y Alicante, y tanto Valladolid como Segovia, tienen servicios pasantes de Alvia hasta Castellón y Alicante cada día.

El siguiente paso en el desarrollo de la oferta de Renfe para Valladolid y Segovia viene de la mano de la próxima incorporación de los trenes de la serie 106 a la flota de la compañía, prevista para el primer trimestre de 2024, que supondrá una importante mejora de los servicios.

Las conexiones entre Madrid y Asturias contarán con más frecuencias, mejores tiempos de viaje, un incremento en la oferta de plazas, así como el estreno del servicio Avlo de Renfe, mejoras de las que se podrán beneficiar directamente los viajeros de Segovia y Valladolid al ser estaciones de paso de estos servicios.

Hacia la sostenibilidad

Renfe cuenta con la certificación ‘Carbono Neutro’ otorgada por AENOR para todos sus trenes eléctricos tanto de viajeros como de mercancías, lo que destaca el compromiso con la sostenibilidad y el objetivo de ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de tracción, mediante planes de conducción eficiente y el empleo del freno regenerativo.

Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no se produzcan emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o “neutralidad de carbono” al no producirse emisiones indirectas tampoco en origen.

La circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de Viajeros y Mercancías) evita al año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas equivalentes de petróleo.