El Juzgado archiva la explosión de la calle Goya: no se aprecia delito, aunque se detectó "un empalme sin soldar"

El Juzgado de Instrucción Nº1 de Valladolid ha archivado el caso de la explosión de la calle Goya al no apreciarse un delito, aunque sí "un empalme sin soldar", según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

El Juzgado ha dictaminado que "la etiología del siniestro es accidental" y que, por ello, se ha procedido a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Sin embargo, el informe técnico elaborado por la Policía Judicial, que describe el desarrollo de la explosión y el incendio posterior, y analiza la conducción de gas de la vivienda del 1ºC, donde residía la mujer fallecida, recoge que en la conducción en vivienda se detectó una 'T' con uno de los empalmes sin soldar, así como que el origen de la explosión se sitúa, precisamente, en la fuga que se produjo por ese punto.

El informe también explica que, aunque la instalación no falló en años, la colocación de encimera nueva pudo producir la pérdida de estanqueidad de la conducción. La instalación fue efectuada en febrero del año 2000 y no consta que se realizase la prueba o simulación de presión que habría hecho saltar el tubo no soldado. Asimismo, tampoco hay registros que permitan saber quién pudo modificar la instalación, con la ausencia de soldadura, entre el año 2000 y el 2012.

Además, cabe destacar que la empresa suministradora detectó un consumo de gas en dicha vivienda de 52 metros cúbicos, cuando la media para ese piso y los demás con contrato era de 2,5 metros cúbicos.

Tal y como figura en la sentencia, a partir de ahora se podrá discutir de quién dependía comprobar las revisiones o realizar las inspecciones oportunas, si de la suministradora, la instaladora o la empresa de mantenimiento.

La explosión que dejó acongojada a Valladolid tuvo lugar el pasado 1 de agosto poco antes de las 22:50 horas en el número 32 de la calle Goya. A consecuencia de esta falleció la vecina del 1ºC y el siniestro afectó principalmente al material combustible de los pisos 1ºA, B y C, a los pisos 2ºA y B, y, en menor medida, a la fachada de los pisos superiores.

Sigue los temas que te interesan