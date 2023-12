El cortador de jamón más rápido del Oeste bate su Récord Guinness: “Parece fácil pero no lo es”

Vallsur sigue de fiesta desde la tarde de este viernes, 1 de diciembre, para inaugurar su nueva zona de ocio y restauración que lleva el nombre de La Chismería, en tres días cargados de actividades que están haciendo las delicias de todos los que se han desplazado hasta el centro comercial vallisoletano.

Entre las propuestas más destacadas estaba la apuesta del vallisoletano Diego Hernández que buscaba, este sábado y entre las 12.00 y las 13.00 horas batir su propio récord de velocidad de corte de jamón ibérico.

Una marca que se situaba, hasta hoy, en las 2.160 lonchas en una hora que cortó allá por el año 2011. Hoy buscaba el record ante la atenta mirada de un juez oficial de Guinness World Record, que ha mirado también, de forma minuciosa, que las lonchas estuvieran dentro de los parámetros específicos de tamaño y peso fijados en los 4 a 6 cm de largo y 0,5 mm de espesor.

En el día de hoy y como nos han confirmado fuentes de Vallsur, Diego ha conseguido cortar un total de 2.497 lonchas en una hora, 300 más que con su anterior marca, ni más ni menos, lo que ha hecho que el vallisoletano haya celebrado el éxito a lo grande, como no podía ser de otra forma. El peso total de las lonchas superaba los 11 kilos.

Diego celebrando su éxito Fotografía Diputación de Valladolid

“Ahora toca celebrarlo a lo grande. Parece fácil pero no lo es. Lo que más me ha impresionado es la multitud de gente que ha venido y me ha apoyado. Ha sido increíble”, aseguraba Diego en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León tras su nueva gesta.

Le han acompañado en este reto concejalas del Ayuntamiento de Valladolid como Carolina del Bosque y Silvia Tomillo y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que le ha entregado el galardón.

“También me ha impresionado que he visto emocionado a Pablo Pérez, el gerente de Vallsur en Valladolid”, ha finalizado el tremendo cortador de jamón en declaraciones a este medio.

Cabe destacar que Diego Hernández también es conocido como Diego Hernández Master Slicer. Ha conseguido, a base de mucho trabajo y esfuerzo, llevar la excelencia del jamón ibérico a diversas culturas y mercados. Entre sus numerosos logros, destaca el título de Campeón de España de Madrid Gourmet en el año 2008. Además, cuenta con un doble Récord Guinness de velocidad de corte de jamón ibérico y ha sido elegido primer cortador oficial de jamón ibérico en mercados tan importantes como EE.UU y Canadá. Es el cortador principal de Tierra de Sabor y Alimentos de Valladolid, así como el cortador oficial del Real Valladolid.

