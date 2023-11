De superar dos cánceres a bestseller con su tercer libro de autoayuda: "Decidí coger las riendas de mi vida"

A finales de agosto de 2017, Sergio Saiz, natural de Barakaldo pero criado en Valladolid, recibía una de las peores noticias que le podían dar. Tenía cáncer testicular. La batalla comenzaba y, tres meses después, llegaba un nuevo golpe, había desarrollado metástasis en el pulmón derecho. Sin embargo, este terapeuta de 43 años logró superarlo tras más de un año de lucha. Ahora, reconvertido a coach motivacional y especializado en el desarrollo personal, ha logrado ser Bestseller con su tercera obra publicada en la mayor plataforma de venta de libros del mundo, Amazon, en tres categorías diferentes. "Decidí coger las riendas de mi vida", afirma en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Lo ha conseguido con 'La ecuación de la felicidad: 20 trucos para conseguir tus sueños'. Publicado el pasado 11 de noviembre, la obra de Saiz se posicionó en el primer puesto durante "tres o cuatro días" en las categorías de 'Desarrollo personal y autoayuda', 'Bienestar y vida sana' y 'Mente, cuerpo y espiritualidad'. Lo hizo tras vender alrededor de un millar ejemplares el mismo día del estreno. "Cada día se suben unos 2.000 libros. Conseguir esto es una pasada. Yo no sabía que pudiera llegar a existir", afirma con orgullo.

Terapeuta físico desde hace más de 23 años, dedicándose a las terapias manuales, masajes, osteopatía y acupuntura, hace cinco años decidió "pivotear" su trayectoria profesional para inmiscuirse en el mundo del desarrollo personal. "A partir de ahí ha sido la explosión de mi vida, ya me iba bien, pero ha sido un salto cuántico", reconoce.

Tras mucha formación e inversiones en cursos, durante la etapa que tuvo que hacer frente a los cánceres, apostó por escribir su primer libro. "Lo hice por si yo me iba de este mundo dejar aquí un legado", relata en palabras a este periódico. El segundo llegó con la pandemia del Covid y este tercero, con el que ha triunfado especialmente, ha llegado justo ahora. "Con la que está cayendo en la calle dije que tenía que sacar otro libro salvavidas", explica el escritor y coach motivacional.

Saiz reconoce que el feedback de la gente ha sido "bueno", hasta el punto de que muchos de los lectores le han pedido que les envíe el libro dedicado. Hacer frente a los cánceres le hizo "ver la vida de otra manera" y descubrir que "había algo más que trabajar". "Es la parte invisible que no se ve, el desarrollo humano. A partir de ahí empecé a estudiar cada vez más y saqué mi producto validado con muchos alumnos a nivel nacional", asevera el vallisoletano.

La pandemia dinamitó la necesidad de los coach motivacionales

La pandemia de la Covid supuso una explosión generalizada de la necesidad y proliferación de los instructores motivacionales. La sociedad, en su conjunto, se ha visto muy mermada por esta situación que golpeó a nivel mundial. "Los libros los he sacado siempre en episodios en los que la sociedad está un poco tocada", relata Sergio.

Saiz en otro montaje junto a la portada de su libro 'La ecuación de la felicidad: 20 trucos para materializar tus sueños'

En esta línea, Saiz explica que detectó, "a nivel particular", cómo sus alumnos estaban evolucionando y observó que tras la pandemia "la gente quedó muy mal". "Ahí es cuando saco el segundo libro y empiezo a ver que el desarrollo personal empieza a tener más ruido", recuerda.

Por ejemplo, él se ha dado cuenta de que cada vez hay más empresas, no todas eso sí, que piensan más en el desarrollo de las personas que forman parte de los equipos de trabajo. "Sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional", reconoce.

Ahora bien, el vallisoletano puntualiza que consumiendo solo un libro de autoayuda "no vas a conseguir muchas cosas" y, por eso, hay que implementar más cosas como eventos como el que él organiza los próximos 16 y 17 de diciembre en Valladolid, donde abordará un acto transformacional de desarrollo personal y profesional que busca que todo ser humano "convierta sus sueños en objetivos".

El desarrollo personal es un ámbito donde "no importa la edad", sino que lo realmente importante es "querer convertirse en director y actor principal de tu vida". "Hay inflación, subida de tipos de interés, la calle está muy mal y los trabajos son precarios, pero si coges las riendas de tu vida puedes convertirla en un lujo. Eso significa sacrificio, trabajo y esfuerzo", matiza.

Precisamente, como ejemplo pone su propia vida. "Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Eso no lo hace todo el mundo, por eso marco diferencias. Yo decido coger las riendas de mi vida y a las 22:30 estoy en la cama para aprovechar las horas solares, el día, mandar correos electrónicos, preparar, planificar estrategias y gestionar el tiempo. La gente cree que es una varita mágica, pero esto es trabajo, trabajo y más trabajo", afirma rotundamente.

Saiz desvela que en 'La ecuación de la felicidad: 20 trucos para conseguir tus sueños' el lector podrá entender que esta es la "suma de muchos factores, parámetros, claves y tips". "En este libro lo que hago es sacar las 20 claves que me han llevado a catapultar todos estos éxitos de libertad financiera, temporal, de hacer lo que me dé la gana en cada momento. Las tienes que tener incorporadas como hábitos, si las haces algunas veces sí y otras no, no esperes que los resultados vayan a llegar de la noche a la mañana", sentencia.

