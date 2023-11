El PP de Valladolid alerta de que la investidura de Sánchez supondrá "el mayor retroceso de derechos desde la Transición"

El PP de Valladolid ha alertado este viernes de que la investidura de Pedro Sánchez supondrá "el mayor retroceso de derechos desde la Transición" y, en el mismo sentido, los diputados populares segovianos han calificado de "fraude electoral" la investidura del presidente del Gobierno.

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ha manifestado que con la investidura ayer de Sánchez, "se ha consumado el fraude a los ciudadanos, al hacer justo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral". Asimismo, ha asegurado que ha querido ser presidente "a toda costa, pero sus nuevos socios ya le han avisado de que va a vivir en la cuerda floja permanentemente". "El gobierno de España está vendido a los intereses particulares de unos pocos nacionalistas y separatistas", ha afirmado.

El presidente provincial del PP ha querido destacar que el Partido Popular liderará una "oposición responsable" que utilizará todos los mecanismos del Estado de Derecho para "minimizar o impedir los perversos efectos de los acuerdos de la vergüenza de Sánchez".

Y ha insistido en que esta investidura "es un fraude electoral" al presentarse a unos comicios "prometiendo una cosa y haciendo luego justo la contraria". "Con esta investidura, el PSOE Inicia un cambio de nuestro modelo de Estado autonómico por la puerta de atrás para sustituirlo por otro insolidario. Está atacando la separación de poderes, pilar de cualquier sistema democrático", ha señalado.

Íscar ha finalizado su intervención diciendo que "España no se rinde y no bajará la cabeza ante la gravedad de lo que está pasando" y ha querido recordar la concentración de este sábado 18 de noviembre, en la que los españoles "volveremos a salir a la calle en Madrid, convocados por la sociedad civil".

Mercedes Cantalapiedra, secretaria general del PP de Valladolid y diputada nacional, ha querido destacar que en estas últimas 48 horas "hemos asistido a una investidura que ha sido un fraude masivo a los ciudadanos". "Pedro Sánchez ha sido investido presidente haciendo todo lo contrario a lo prometido en campaña electoral", ha afirmado.

Ha recordado las palabras de Óscar Puente cuando comparaba a Puigdemont con el asesino Charles Mason, cuando decía que el independentismo "daba la sensación de que era un suicidio colectivo", cuando decía que los políticos independentistas" estaban arrastrando con ellos al pueblo catalán y en parte también al pueblo español" y cuando decía que el secesionismo "está relegando los problemas reales del país a todas estas historias que no van a ningún sitio".

Cantalapiedra ha manifestado que Sánchez dormirá en Moncloa, "y todos sus secuaces dormirán a pierna suelta a cuenta de haber engañado a los españoles y ceder ante este gran chantaje, bajo la amenaza de sus socios, que ya le han avisado de que va a vivir en la cuerda floja, donde van a primar los intereses particulares de los independentistas que irán totalmente en contra de los intereses generales de nuestro país".

Ha considerado, en cambio, que Alberto Núñez Feijoo "sí puede mirar a la cara a los españoles". "Nosotros sí podemos mirar a la cara a los vallisoletanos, porque ni hemos mentido antes, ni lo hacemos ahora ni lo vamos a hacer nunca", ha afirmado. "Los españoles y los vallisoletanos pueden contar con el Partido Popular, no nos vamos a rendir", ha señalado.

Mercedes Cantalapiedra ha querido finalizar su intervención preguntándose "qué ha negociado Óscar Puente, miembro de esa comisión negociadora, para Valladolid". "Para Cataluña ya lo sabemos, 15.000 millones de euros y otra lluvia de millones para el traspaso de Rodalies", ha afirmado. "Con Óscar Puente en esa comisión negociadora a Cataluña le ha tocado el gordo y a Valladolid la pedrea. Si en estos últimos 5 años Valladolid ha sido la gran marginada del Gobierno con Pedro Sánchez, imagínense lo que nos puede tocar ahora", ha declarado.

Los diputados del PP de Segovia califican la investidura de "fraude electoral"

Los diputados del PP por Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han hecho suya la frase del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijoó, “esto es una equivocación”, para calificar la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según los diputados populares segovianos esta investidura “es un fraude electoral al presentarse a unos comicios prometiendo una cosa y haciendo luego justo la contraria”. Tanto Pablo Pérez como María Cuesta han insistido en que “antes del 23J, Sánchez y el PSOE no podían permitir la gobernabilidad de España con partidos independentistas y ahora sí; no iban a pactar con Bildu y ahora lo han hecho, la amnistía no entraba ni en la legislación ni en la Comunidad Europea y ahora sí, y en cambio, a quienes lo seguimos manteniendo ahora nos llaman “fachas”.

Pérez ha afirmado que “este pacto de investidura no es un pacto por la convivencia, sino por la conveniencia de un señor que es capaz de vender la estabilidad de España a toda costa por mantenerse en el poder”, a lo que Cuesta ha añadido que “ha comprado los apoyos para llegar a su meta: ser presidente, sin importarle las declaraciones de

rechazo de asociaciones de jueces, colegios de abogados, fiscales, policías, guardias civiles, empresarios y sindicados; menospreciando e insultando a los millones de españoles que salimos a la calles a mostrar el rechazo a la amnistía”.

“Este pacto es una humillación y Sánchez no tiene ningún derecho a humillarnos a todos los españoles”, han asegurado contundentemente los diputados populares segovianos, añadiendo que “es un ejercicio de corrupción política, porque supone tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales. Es un pacto contra la igualdad de los derechos de los españoles”.

Según los diputados populares segovianos, el PSOE está "generando impunidad" a los que "atacan" la convivencia, a la violencia y la corrupción “y desde el PP de Segovia no lo vamos a admitir porque quien va a pagar todo esto somos los segovianos, somos todos los españoles”.

Los diputados populares segovianos aseguran que “desde el Partido Popular de Segovia rechazamos rotundamente la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Defendemos la dignidad, la libertad, la igualdad y a España”. “No nos vamos a rendir”, han asegurado Pablo Pérez y María Cuesta quienes se han comprometido a trabajar por esta provincia, por la igualdad y por no ser “ninguneados” en los Presupuestos Generales del Estado.

