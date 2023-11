El PP llevará de nuevo a las Cortes la ley de amnistía “para defender a Castilla y León” con un PSOE que evita el debate

Se avecina otro debate y de crispación. El próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, que se celebrará el martes 21 y el miércoles 22 de octubre, volverá a estar marcado por la política nacional. En un momento de gran tensión entre los procuradores y donde todavía están presente los lamentables sucesos ocurridos en el pleno anterior, donde, una vez más, los procuradores volvieron a demostrar sus diferencias y falta de respeto hacia los ciudadanos con insultos y acusaciones entre los parlamentarios. Dos sesiones en las que se debatirá en clave nacional sobre la famosa ley de amnistía y la financiación autonómica en dos PNL. Además, se tratará la cuestión planteada por Fernández Mañueco de realizar un blindaje de los servicios básicos. Otros temas serán la violencia de género, movilidad y la colaboración entre Comunidades.

La reunión de la Junta de Portavoces celebrada hoy se ha desarrollado en un ambiente “cordial”, pero las posteriores comparecencias de los representantes de los partidos ante los medios ya avecinan que volverá a vivirse un pleno de alto voltaje. El PP y Vox quieren seguir hablando de amnistía y de condonación de la deuda para Cataluña, mientras que el PSOE evita el cuerpo a cuerpo o evade las respuestas.

Luis Tudanca: “Vamos a trabajar por esta tierra, ya que el gobierno no lo hace”

El portavoz del grupo socialista en las Cortes, Luis Tudanca, ha querido hablar de Castilla y León, “trabajar por esta tierra, ya que el gobierno no lo hace” y ha evitado en su intervención, hasta ser preguntado por los periodistas, de los temas nacionales. El PSOE presentará dos interpelaciones sobre movilidad ante “el negacionismo del PP y de Vox” y otra sobre colaboración con otras comunidades autónomas. Además de dos PNL, “por convicción” sobre la violencia de género, instando a la Junta a que rectifique en sus políticas y para que en los próximos presupuestos de la Comunidad destina una partida “al menos igual” a la que han destinado a la violencia intrafamiliar como “concesión a Vox”. La segunda iniciativa será para “mejorar la sanidad pública” ante los “recortes que está haciendo Mañueco”. En este caso para que se ponga en marcha ayudas y subvenciones para incorporar a la sanidad pública al optometrista y una subvención total para cubrir el gasto de gafas y lentillas en los menores de 18 años y de un 50% para los mayores dentro de un catálogo que se establece previamente en colaboración con el colegio de optometristas.

Una vez preguntado por la posición que mantendrá su formación en la PNL que presentará el PP contra la ley de amnistía y de cómo se puede defender que es algo beneficioso para los castellanos y leoneses, Tudanca ha preferido mandar balones fuera. “Puede presentar todas las iniciativas que quiera, pero el voto no cambiará y hoy tendremos un gobierno que apuesta por la bajada del IVA en los alimentos, que ofrece trasporte gratuito a los jóvenes, políticas de ayuda a la salud mental…”, en alusión a las medidas presentadas ayer por Pedro Sánchez. Además, ha recordado el dinero que ha llegado a esta comunidad gracias al gobierno socialista. “Si quieren renunciar que lo hagan, incluso mejor porque si sirve para pagar el sueldo a Gallardo y Santonja…”, ha respondido pero sin ofrecer detalles de en qué beneficia la amnistía a los ciudadanos de Castilla y León.

Sobre las otras iniciativas que se tratarán en el pleno ya avisa de votar en contra de la del Ecyl y sobre la del blindaje, ha negado el título, “no es para blindar, es para que el señor Mañueco mantenga los recortes”, ha criticado.

Por último, Tudanca ha señalado a un medio de comunicación autonómico, de Segovia, por la portada de hoy en la que mostraba su rechazo a la investidura de Pedro Sánchez. "Esto no es libertad de prensa, es puro odio hecho portada al servicio del fascismo y con dinero público de los castellanos y leoneses".

De la Hoz: “Estamos en un país y una comunidad sometidos al chantaje de los separatistas con un presidente sin escrúpulos y sin valores”

El portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, se ha mostrado muy enfadado con la actitud que está mostrando el PSOE y su líder Luis Tudanca. De la Hoz ha calificado de “días bochornosos” los que se están viviendo en Castilla y León, “con un supuesto líder que se le pregunta por la amnistía y responde no sé de las cunetas, que se le pregunta por la financiación autonómica y contesta del 36. Este es el nivel del corderito Tudanca. Esto es lo que vive el país y Castilla y León, un país y una comunidad sometidos al chantaje de los separatistas con un presidente sin escrúpulos y sin valores”. Ante esto, ha vuelto a afirmar que el PP “sí va a defender a Castilla y León” ante los insultos “y pese a los socialistas”. Así, ha recordado que su partido recurrirá la ley de amnistía, ha solicitado la convocatoria de una reunión del Consejo de Presidentes y que se utilizará “todos los recursos para mantener la cabeza bien alta y con dignidad, y también en las Cortes”.

Para ello, este próximo pleno llevará una PNL donde mezcla financiación autonómica con violencia de género. Así se requiere al gobierno de la nación “la mejora de la financiación del pacto de Estado contra la violencia de género, de forma que no se vea minorada, ni afectada por la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, pactada por el PSOE para asegurar la investidura del candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno”. Una PNL con trampa, muy similar a la que se presentó el pasado 7 de septiembre y donde el PSOE votó a favor. Es decir, que ahora el PP quiere “retratar” de nuevo a los socialistas para ver si mantienen la misma posición o los pactos con los partidos separatistas de Pedro Sánchez lo ha cambiado todo. “Le vamos a pedir que diga lo mismo que el 7 de septiembre, que está en contra de la desigualdad. Veremos si es posible”, ha pronosticado.

La segunda PNL irá en la misma línea: “las Cortes reafirman su compromiso con la igualdad de todos los españoles, la defensa de la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico”. Tras calificar a Tudanca de “amigo de filoterroristas e independentistas”, manifestó que en el debate se verá si “el PSOE está con Castilla y León o arrodillado a Sánchez” o si es “capaz de mantener su palabra”, en referencia a que en una PNL igual los socialistas votaron a favor.

Además, ha aprovechado para criticar a Tudanca por “atacar a los jueces y a los medios de comunicación independientes de esta comunidad. “Ole el Psoe de Castilla y León, ole, su dignidad y ole sus valores de un partido que abandonó a los castellanos y leoneses”, ha concluido.

Menéndez: “Hoy en día los golpes de estado se dan desde las administraciones como pasó en Venezuela y ahora en la Moncloa”

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Carlos Menéndez, ha anunciado que para esta próxima sesión incluiría la proposición de ley del ECYL para su modernización para políticas de inserción laboral y contratación de personas discapacitadas. Sin embargo, el portavoz ha querido hablar del “golpe de estado” que está sucediendo en España. “No es retórica, el camino mostrado por el PSOE liquida la Constitución, la igualdad, la seguridad jurídica y la unidad nacional”. Además, ha recordado que ayer se pudo comprobar esto, ya que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, intentó quitar la palabra “golpe de estado” del diario de sesiones. “El PSOE tiene miedo a la libertad de expresión de los españoles”, ha manifestado, para recordar que fueron los propios socialistas, incluido Pedro Sánchez, los que hablaron de que la amnistía no tenía sitio en nuestro sistema jurídico. Además, ha justificado que las manifestaciones en la calle se deben a las “mentiras del PSOE”. “Hoy en día los golpes de estado se dan desde las administraciones como pasó en Venezuela y ahora en la Moncloa”, ha recordado. “Están haciendo lo mismo, que el legislativo controle al judicial”.

Menéndez ha recordado que la Junta de Castilla y León, donde su formación gobierna junto al PP, están “a la vanguardia de este golpe de estado”, recordando el consejo de Gobierno extraordinario y las medidas jurídicas avanzadas.

Igea: “Parece que hay que elegir entre delincuentes o entre payasos”

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha realizado un análisis de la actualidad política tras la Junta de Portavoces. Lo primero que ha hecho es confirmar que se va a continuar con la ley de derechos y garantías. “El próximo pleno estará marcado de nuevo por la política nacional”, ha lamentado. “Espero no rodar por las escaleras”, ha asegurado Igea que la he dicho al presidente de las Cortes, Carlos Pollán. “Algunos políticos han estado amenazado de muertes, y desde mi posición en contra de los pactos de investidura, que esto es impresentable. Hay que alejarnos de esta espiral de violencia. Parece que hay que elegir entre delincuentes o entre payasos”. Asimismo, ha lamentado el “papel principal” que tuvo ayer la Comunidad durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. “El dúo Gallardo-Mañueco ha llevado a esta situación a España”, ha añadido. “Es sorprendente que un vicepresidente haya dedicado todos estos días al insulto a policías nacionales”, ha recriminado y ha pedido que se acabe con esta imagen que se ofrece de Castilla y León: “Si uno quiere hacer el payaso que lo haga en su casa, pero no con dinero público”.

Pablo Fernández: “Gallardo actúa como si fuera un mandril”

El procurador de Podemos, Pablo Fernández, que no presentará ninguna iniciativa y todavía no sabe a quién realizará su pregunta oral, ha calificado de “vergüenza, abominable y deleznable, el tener que sufrir a un vicepresidente que está destrozando la imagen de Castilla y León. Jamás pensé que llegaría a ver un vicepresidente ultra que se presenta en concentraciones ultra, como si fuera un mandril. Ver al consejero de Empleo, saltando al grito de “puto rojo el que no vote”. “Esto no es normal y el señor Mañueco es cómplice de estas actitudes que no son democráticas. Hay que poner pie en pared, no es normal ni representa a Castilla y León.

Asimismo, sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Fernández ha declarado que se trata “de un buen día, de una buena noticia, porque España no estará gobernada por la ultraderecha”. Eso sí, ha lamentado y ha denunciado que si Podemos no está en el próximo Gobierno se demostrará que hay un “veto”.

Sigue los temas que te interesan