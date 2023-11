La familia de Esther López suspende la concentración de noviembre al coincidir con las fiestas de Traspinedo

Traspinedo y la familia de Esther López no olvidan a la joven hallada muerta el pasado 5 de febrero en Traspinedo. Desde entonces, no han cesado en pedir "justicia" para la vallisoletana.

Desde el 13 de enero, momento en el que la joven desaparece, no han parado de sucederse los actos para reclamar justicia para Esther López. Estos se han convertido en una rutina en Traspinedo y cada mes se celebran en recuerdo de Esther López.

Sin embargo, a través de un comunicado, han recordado que llega noviembre, y con él, unas nuevas Fiestas Patronales de San Martín en Traspinedo, que tendrán lugar los próximos días 10, 11 y 12 de noviembre. Por ello, la familia ha informado de que no celebrarán el acto habitual que llevan a cabo cada mes para pedir justicia. El motivo no es más que "no entristecer unos días que deberían ser de alegría este mes".

Mediante las líneas que han compartido, han pedido "la Justicia que Esther se merece", puesto que no lo harán en la calle como viene siendo habitual desde que la joven murió. Nuevamente, han agradecido el "apoyo y cariño" que la sociedad les brinda tanto los propios vecinos del pueblo como "muchas otras personas de cualquier punto de España".

Casi dos años después del "macabro asesinato", han utilizado el refranero, uniéndolo con las fiestas, para afirmar que "a todo cerdo le llega su San Martín". Los familiares no dudan que "más pronto que tarde, se cumplirá" el dicho popular al que se han referido.

"Que los que esperan no cuenten las horas y que los que matan se mueran de miedo. Justicia para Esther ya", así de tajantes finalizaban el comunicado.

