Presidente del PP de Salamanca: "De las concentraciones que no convoca el PP, nada tenemos que decir"

El presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, en una de las intervenciones más duras y radicales ante los medios de comunicación, llama a los salmantinos "a salir a calle, este domingo, a las 12 horas, en la plaza del Liceo, a favor de la igualdad y contra la amnistía", en una concentración "pacífica".

A este respecto, preguntado sobre su consideración de las concentraciones realizadas hasta hoy a las puertas de las sedes socialistas, García Carbayo solamente dice que "lo que opino ya lo he manifestado. Eso sí, el Partido Popular, como siempre, va por delante con sus siglas en cualquier acto y lo reitero, todos nuestros actos se desarrollan con total normalidad y tranquilidad". Por lo tanto, "nosotros nos atenemos a las convocatorias de los actos que realizamos. Lo hacemos muy claramente con nuestras siglas bien claritas y con el color azul del Partido Popular. De otras concentraciones, no tenemos nada que decir. Yo ya he dicho lo que pensaba de ellas", explicó Carbayo.

La comparecencia de García Carbayo estuvo dirigida, única y exclusivamente, contra el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Así, el dirigente popular salmantino, "Sánchez demuestra que está dispuesto absolutamente a todo por continuar en el poder. No tiene límites, carece de moral y de principios. Es un adicto a la Moncloa, y sus ojos no ven más allá de que estaba pactando la amnistía. Por tanto, no es una invención del Partido Popular, es una realidad, como también lo es el ataque que supone a la separación de poderes y a la igualdad de todos los españoles".

García Carbayo fue más allá: "Dice que lo hace por España y nosotros le decimos que por favor, no invoque en vano el nombre de nuestro país. Lo hace por él y únicamente por él, por su ego, por su ambición desmedida de poder, sabedor de que los que trataron de pisotear la Constitución y el Estado de derecho en 2017 van a volver a hacerlo, pero esta vez con la connivencia del mismísimo Gobierno de España, con su complicidad y respaldo. Vamos a asistir a la sangrante imagen de un prófugo como es Puigdemont, regresando a Cataluña por la puerta grande".

El cierre de la causa por financiación ilegal

Por otra parte, Carlos García Carbayo, al contrario que esta mañana en un acto con el recto en la Universidad de Salamanca, donde dijo que "no era el lugar", sí habló del cierre definitivo en la Audiencia Provincial, de la causa contra el PP de Salamanca por un posible delito de financiación ilegal. Así, dijo que la Audiencia "ha sido muy clara, rechazando el recurso de apelación presentado por el Foro Izquierda de los Verdes contra el archivo del procedimiento, que fue en su día decretado por el Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca el pasado mes de marzo".

El auto del Tribunal incide en la "absoluta legalidad del pago de cuotas atrasadas a los afiliados para participar en las primarias del Partido Popular de Castilla y León. Descarta que hubiera conductas prohibidas vinculadas a dicho tipo delictivo y recuerda que este abono se realizó mediante aportaciones voluntarias de terceros identificados y conociéndose el destino de estas aportaciones". Por ello, para García Carbayo "el cierre definitivo de esta causa pone en evidencia a los que durante todo este tiempo, desde 2017, protagonizaron una auténtica persecución política al Partido Popular, los que persiguieron a nuestro presidente provincial, entonces Javier Iglesias, y a nuestra gerente, solo con la intención de destruirlos política y personalmente".

Una vez más, el PP vuelve a "pedir la dimisión de todos aquellos cargos públicos, entre ellos los principales dirigentes del Partido Socialista de Castilla y León y de Salamanca, que utilizaron este caso de manera torticera e inmoral". Y regresó, nuevamente, al tema de la amnistía: "Nos llama poderosamente la atención que quienes aplauden a rabiar la amnistía para golpistas, terroristas y corruptos no hayan dudado ni un momento en criminalizar y linchar públicamente a quienes se limitaron a facilitar el voto de compañeros de partido en un proceso electoral interno y utilizando dinero del propio bolsillo de militantes y cargos públicos, como así ha quedado refrendado en sede judicial".

