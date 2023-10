Jaque mate a una organización criminal que extorsionaba a personas tras solicitar servicios sexuales

La Guardia Civil de Valladolid, dentro de la operación ‘Tosieda’, ha detenido a dos personas y está investigando a otra, de diferentes nacionalidades como presuntos autores de delitos de extorsión, amenazas, estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en varias provincias de España.

Una operación que arrancaba el pasado 30 de abril. Fue por aquel entonces cuando una de las víctimas acudía al puesto de la Benemérita en Zaratán donde manifestaba que había solicitado servicios sexuales a través de internet. A los pocos días, comenzó a recibir amenazas telefónicas a través de WhatsApp. Le pedían dinero a cambio de que un sicario no fuera a su casa.

Entre las amenazas, como ha informado la Guardia Civil, afirmaban lo siguiente: “Tengo 10 de mis mejores hombres estacionados ceca de la zona de su localidad esperando a que me dé respuesta, me pague. Si no me respondes o me bloqueas, le doy la orden de que lo ejecuten y lo traigan acá”, afirmaban en esos amenazantes mensajes.

La Guardia Civil ha apuntado que se trata del conocido como ‘El Timo del Sicario’, que desde finales del año 2020 se está expandiendo por nuestro país y que procede de Latinoamérica.

Desde que comenzara la operación, la Benemérita ha localizado a un total de 12 personas perjudicadas por el delito de extorsión por un total de 10.000 euros. Las víctimas, a través de diversas webs, iniciaban contactos con mujeres con las que llegaban a acuerdos sexuales, poco después comenzaban a ser amenazados.

El grupo criminal se hallaba ubicado en Madrid. Los componentes se organizaban según labores. Uno era el cabecilla, que tomaba el rol del captador de mulas y los otros dos ejercían de mulas económicas.

Las detenciones han sido llevadas a cabo por la Guardia Civil de Valladolid a través de dos fases de explotación entre las localidades de Madrid y la de Valladolid. La Benemérita ha instruido las diligencias que han sido puetas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.

