Un pedacito de Valladolid repartido por el mundo: 154 misioneros transforman la realidad predicando el Evangelio

Este jueves el Arzobispado de Valladolid ha querido hacer balance de la presencia misionera de Valladolid en el mundo y presentar las cuentas del pasado año de la delegación de Misiones, aprovechando que el próximo 22 de octubre se celebra el Domingo Mundial de las Misiones (Domund), un acontecimiento que este año corre bajo el lema de 'Corazones ardientes, pies en camino'.

En este sentido, el delegado de Misiones, Javier Carlos Gómez, ha lamentado el descenso del número de personas que frecuentan las comunidades religiosas, así como la considerable bajada del número de misioneros en Valladolid, algo que se debe a una cuestión de longevidad. Los misioneros vallisoletanos rondan los 70 años de edad de media y, lamentablemente, estos van falleciendo, por lo que la cifra va siendo cada vez menor.

Actualmente, la capital castellana y leonesa cuenta con un total de 154 misioneros repartidos en diferentes países del mundo, entre los que destacan Venezuela (16), Perú (13), Italia (11), Brasil (9), México (9), Chile (7) y Argentina (7) por ser dónde más misioneros vallisoletanos operan.

Sin embargo, el delegado celebra que, pese a todo ello, "la ayuda de los misioneros se va manteniendo" e incluso creciendo. Y prueba de ello son los resultados del ejercicio del 2022, los cuales han sido todavía más positivos que los del año anterior.

De este modo, Gómez ha expuesto que en 2022 se han podido destinar un total de 655.702,53 euros a los misioneros de Valladolid, de los cuales 361,319,30 proceden de la campaña del Domund; 142.689,60 euros de la campaña de San Pedro Apóstol, basada en el cuidado de las vocaciones religiosas; y 1.584,95 euros de la campaña de la Infancia Misionera, es decir, las aportaciones realizadas por los niños en colegios y catequesis.

Cabe destacar que el dinero recaudado en las tres campañas citadas es superior al que finalmente se ha destinado a las misiones, pero una pequeña parte de dicha recaudación ha tenido que ir destinada a gastos, fundamentalmente, de material.

Atendiendo al acumulado del Domund de 2022, es importante mencionar que 111.620 euros provienen de parroquias, 22.460 euros de colegios, 53.630 euros de particulares, 126.336 euros de herencias y 42.600 euros de personas no pertenecientes a ninguno de estos grupos que también han realizado algún que otro donativo.

"Llevamos una temporada en la que hay bastantes personas que a la hora de hacer su testamento dejan un porcentaje de su patrimonio, o incluso todo él, para ayudar a los misioneros, lo que hace que desde hace unos cuantos años el aporte de las herencias se haya convertido en una parte sustancial", ha explicado Javier Carlos.

Una misionera que ha prestado servicio en muchos países del mundo

Durante la cita, el delegado de Misiones ha estado acompañado de Maga Tamayo Oriol, una madrileña afincada en Valladolid que, a través del Verbum Dei, lleva gran parte de su vida ejerciendo como misionera consagrada por diferentes lugares del mundo.

Ha estado 16 años colaborando en Centroamérica, Honduras y Guatemala, y los últimos 11 ha predicado el Evangelio en Argentina. Ahora, ha regresado a Valladolid para continuar con su misión, la de llevar un mensaje de fe recibido en la pila bautismal y acompañado de una experiencia de fraternidad.

Ella descubrió que quería pasar el resto de sus años transformando la realidad de este mundo durante su etapa universitaria, cuando tuvo el gran privilegio de conocer a un Jesús vivo "que me sedujo hasta un punto en el que decidí que toda mi vida fuese misión": "Yo era una universitaria con mis dudas y rebeldías, y en 1991 tuve un encuentro con el Papa en el que me presentaron a un Jesús vivo que me apasionó, un Jesús que cuando me miraba hacía que creyese en mí y en que yo podía transformar la realidad de este mundo", ha confesado.

"Creo que la misión nace de una experiencia o un encuentro personal con un Jesús que hace que te apasione hacer de tu vida evangelio para muchos, y eso es lo que a mí me revolucionó la vida", ha explicado.

En este sentido, la misionera ha asegurado que ha conocido a gente que le ha demostrado que lo que ven en ellos es lo siguiente: "Tú tienes algo que yo no tengo y quiero" y a esos es, precisamente, a los que intentan ayudar al tiempo que poco a poco van construyendo un reino.

Asimismo, ha querido ejemplificar esta reflexión recordando un caso que vivió muy de cerca durante su etapa en Guatemala. Allí fue donde conoció a Daniel, un chico al que le ofrecieron cientos de dólares para ser sicario y asesinar a alguien. "Justo la noche de antes tuvo un accidente de moto y le tuvieron que amputar la pierna. Yo le llevaba a la comunión y un día me dijo: 'Le doy muchas gracias a Dios porque me frenó, perdí la pierna, pero me dio la vida porque si no hubiese sido un asesino'", ha revelado.

Maga también ha querido dejar claro que la misión no va ligada a la pobreza, sino a aquellos lugares donde no se conoce el Evangelio: "No tiene que ver con el empobrecimiento económico, sino con el empobrecimiento de la vida y el corazón", ha espetado.

Finalmente, ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a toda la sociedad de cara a la colaboración en el próximo domingo 22 de octubre, fecha en la que se celebra el Domund 2023: "Invitaría a que la gente a pensar en todas las personas que dejamos nuestras familias y comodidad, y nos entregamos en los distintos lugares, porque necesitamos también ese sostén. Cómo nos vamos a poner en disposición de los demás si tenemos que pararnos a pensar cómo vivir. Y la gente que comparte desde aquí ya está colaborando con la construcción del reino", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan