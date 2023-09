‘El Mancha’ niega el asesinato a cuchilladas de Borja y asegura no haber estado en el lugar del crimen

El juicio contra José Rodríguez Lozano, conocido como ‘El Mancha’, y su hermano Manuel, acusados de la muerte a cuchilladas de Borja P.G. en el mes de febrero del año 2022 en Medina del Campo, arrancó este jueves en la Audiencia Provincial de Valladolid con las declaraciones como testigos de la exnovia del principal acusado y de una amigo de la víctima, en las que ambos incriminaron al sospechoso.

Por su parte, tanto José R.L., como sus otros tres hermanos implicados en el suceso, solo aceptaron preguntas de sus abogados y se limitaron a negar los hechos.‘El Mancha’ además de recalcar que no había apuñalado a nadie, incluso aseguró que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. En su declaración confirmó su adicción a las drogas desde la adolescencia y reseñó que el día de los hechos, además de haber consumido cocaína, marihuana y alcohol, también había tomado por prescripción médica Trankimazin. En este sentido, reconoció que tenía una enfermedad mental, pero no supo explicar cuál era. Al mismo tiempo, aseguró no nunca había hablado con la víctima, aunque sabía por su novia que se trataba de un traficante de drogas.

La versión de José R.L. no fue ratificada por su hermano Manuel, que además de reconocer que desde hacía cinco meses su hermano no vivía en el domicilio familiar por encontrarse en búsqueda y captura por un robo por violencia cometido en Medina del Campo, aseguró que cuando salió de la casa al escuchar voces se encontró a su hermano y otra persona pelando en el suelo, por lo que cogió una vara y les golpeó un par de veces hasta que se separaron. Entonces, la otras persona se marchó en compañía de un amigo que se encontraba por las inmediaciones de la casa.

Por su parte, los otros dos hermanos, Agustín y Juan Antonio, declararon que no sabían nada de la pelea y que tampoco vieron ni sangre ni cuchillos por ningún lado.

Los hechos

José Rodríguez Lozano, conocido como ‘El Mancha’, nacido el 16 de diciembre de 1991, es decir tiene en la actualidad 31 años, llamó a las 18.59 y a las 19.53 horas del 9 de febrero de 2022 a Borja P.G. teniendo una discusión en la que el acusado le dijo al posteriormente fallecido que le iba a apuñalar.

Borja P.G. creyendo que ‘El Mancha’ no podría llevar a cabo esa amenaza, le pidió a Juan José de P. que le llevara en su vehículo hasta el domicilio de José Rodríguez Lozano, que se ubicaba en la calle Barrionuevo de la localidad vallisoletana de Medina del Campo.

Eran las 20.30 horas, como reza el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y Léon, cuando llegaron a la vivienda de ‘El Mancha’. Borja caminó hacia dicha vivienda, mientras que su acompañante se quedó en el coche.

Borja llamaría a la puerta de entrada y ‘El Mancha’, aprovechando la oscuridad existente en el lugar, en lugar de salir por la puerta principal, salió por la parte trasera de la casa. La bordeó y apareció a escasos dos metros de distancia, mientas Borja continuaba llamando a la puerta.

El acusado, ya a escasa distancia del posteriormente asesinado, le gritó: “Te voy a matar, te voy a matar” y con ánimo de acabar con la vida de Borja, ‘El Mancha’ le asestó varias puñaladas con un cuchillo de grandes dimensiones.

En el domicilio también se encontraban Agustín R.L, Juan Antonio R.L. y Manuel R.L. El hermano menor de edad, que también se encontraba en el domicilio, y los dos primeros, Agustín R.L y Juan Antonio R.L se dirigieron hasta donde ‘El Mancha’ se encontraba agrediendo a Borja. Con ánimo de herirle, le golpearon con palos y le dieron patadas en varias partes del cuerpo.

El otro hermano, Manuel R.L. se dirigió hacia el acompañante de Borja y enseñándole un cuchillo le dijo: “vete que te mato”. Después, Manuel R.L. fue hasta donde se encontraban sus otros tres hermanos y también agredió con el cuchillo a Borja hasta que apareció el padre de los acusados. Ahí fue cuando se marcharon.

Juan José de P. trasladó a Borja hasta el Hospital de Sacyl en Medina del Campo donde fue atendido pero donde acabó falleciendo. El escrito de acusación asegura que el coste prestado para la atención del fallecido asciende a los 101,41 euros.

El mismo escrito afirma que las lesiones ocasionadas por El Mancha y Manuel R.L a Borja le ocasionaron la muerte, mientras que las lesiones de Agustín R.L y Juan Antonio R.L. fueron varias esquimosis y erosiones que hubieras precisado para su curación de una primera asistencia facultativa y se habrían tardado en curar una semana.

En el momento del fallecimiento, Borja tenía 37 años. Era padre de un hijo nacido en mayo del 2018. Vivía con sus padres en la Avenida Lope de Vega y tenía una hermana.

Las penas

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal sostiene que los hechos son constitutivos de tres delitos. Por un lado, de asesinato. Por otro de amenazas y otro delito leve de lesiones.

El Ministerio Fiscal apunta que son responsables del delito de asesinato: ‘El Mancha’ y Manuel R.L. Que Manuel es también autor del delito de amenazas, mientras que a Agustín R.L. y a Juan Antonio R.L. les cae el delito leve de lesiones.

Por tanto, desde la Fiscalía pide para ‘El Mancha’, 20 años de prisión por el delito de asesinato, como reza el escrito al que ha tenido acceso este periódico. Para Manuel R.L pide 21 años, 20 por el asesinato y uno más por las amenazas.

Mientras que para Agustín R.L. y Juan Antonio R.L. pide 3 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

El texto recoge que tanto ‘El Mancha’ como Manuel R.L indemnizarán al hijo de Borja con la cantidad de 180.000 euros cada uno y de 100.000 euros a los progenitores y con 30.000 a la hermana.

