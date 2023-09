Crónicas gastro-taurinas por Pucela, con homenaje incluido (I)

Cuando llegan las ferias y fiestas de septiembre, el amigo Ángel Moralejo y Sagrario, su esposa, un buen taurino zamorano afincado en Pucela desde años ha, se muestra generoso y nos ofrece casa y comida en estas fechas festivas en su coqueto “apartamento taurino” convertido en museo.

Los entrantes

Tras los saludas de rigor, y charlar de toros, -como no- los invitados, unos 20, fuimos llegando para acomodarnos en una bien montada mesa donde no faltaron entrantes contundentes como torreznillos, chorizo frito, ibéricos variados y un delicioso queso viejo que sirvió para entrada y salida del almuerzo.

Los platos contundentes

El plato fuerte de ambos días (viernes y sábado) -uno acudió a la primera jornada- fue un suculento rabo de toro, cuyo material lo trae Angel de su pueblo, en los Arribes del Duero, cerca de La Raya portuguesa. Y al día siguiente suntuosas vísceras de ternera (carrilladas, mollejas, etc) -también de La Raya-. Todo ello bien cocinado por Lina, una amiga de la familia que se presta cada año a la culinaria. ¡Viva Lina!

Los postres

No faltaron postres a base de fruta del tiempo (melón y sandía), porciones de pastel de crema y hojaldre y otros tipos de pastas, además de unos bombones helados. Y café con orujos diversos. No faltaron los buenos caldos de todos los colores, no en vano el anfitrión fue jefe comercial de la firma de la Ribera del Duero que elabora Viña Mayor.

Los invitados de ambos días

Entre los invitados se encontraba Javier León de la Riva (ginecólogo y cuatro lustros de alcalde pucelano, además de buen aficionado); el citado doctor Antonio María Mateo, (50 años al frente de la enfermería del coso del Paseo de Zorrilla), Miguel Ángel Soria (el eterno ilustrador y pintor vallisoletano); Lucio y Aureliano San Juan (Molino Rojo); José Domínguez (Grupo del Bosque), Juan Crespo Matías Rodríguez, Leandro Andrés, los abogados Barreda, padre e hijo, y Emiliano Alonso (Ingeniero de Caminos y Ceo del Grupo Inmobiliario San Gregorio de Zamora). Algunos de ellos con sus respectivas esposas. El equipo de Grana y Oro y parte de Diario Palentino (Jorge Cancho), capitaneado por mi jefe televisivo, Carlos Martín Santoyo y Manolo Gutiérrez (uno de los presidentes de la plaza de toros de Valladolid).

El homenaje al Dr. Mateo

Tras los cafés, Moralejo tomó la palabra para darle una grata sorpresa al homenajeado. El doctor Mateo no esperaba este reconocimiento y se sintió muy agradecido. El detalle fue un magnífico retrato a plumilla de Miguel Ángel Soria.

Luego, en bandada, todos acudimos al festejo del día, ya que el coso está a un paso de este santuario taurino del buen yantar, del buen beber y de la buena amistad.

Gracias, Sagrario y Ángel. Volveremos el año que viene, con permiso de la autoridad competente.

