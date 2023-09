Guía para vivir y sobrevivir a La Vuelta en Valladolid: tráfico, orden de salida de los ciclistas y mejor sitio para verlos

Aunque no sea aficionado al ciclismo, esta noticia le interesa. A no ser que este martes 5 de septiembre decida encerrarse en casa, tiene que saber lo que supone para la ciudad de Valladolid que la Vuelta ciclista a España llegue con la celebración de una contrarreloj que se antoja será decisiva para definir al campeón. Una etapa que dejará a Valladolid casi un millón de euros de impacto económico con hoteles llenos y una imagen en televisión impagable. Ahora bien, también con cortes de calles, líneas de autobuses suprimidas y otras modificadas, cruce de calles con permiso para los peatones y muchas cosas más que tiene que saber.

Por eso, antes de salir de casa, ya sea en coche, bicicleta, moto o andando tiene que saber estas cuestiones para no llevarse un buen susto. Todo esto en plenas ferias de la Virgen de San Lorenzo por lo que es el más difícil todavía. Un reto para la organización de la Vuelta, para el Ayuntamiento de Valladolid, para la policía local y para guardias civiles con un despliegue nunca visto. Así pues, esta guía con todo lo necesario para sobrevivir a la Vuelta es de máxima urgencia.

Este es el recorrido de la etapa:

Una etapa que va a tener el siguiente recorrido: Salida Pº Isabel la Católica, a la altura del puente del Poniente – Pº Isabel la Católica –Pte. Isabel la Católica – Avda. Miguel Ángel Blanco – Joaquín Velasco Martín – Sánchez Arjona– Padre José Acosta – Mieses – hasta Av. de los Cerros donde darán la vuelta, volviendo por Mieses – Padre José Acosta (carriles sentido contrario) – Avda. Mundial 82 – Avda. Real Valladolid (carriles sentido contrario) – Profesor Adolfo Miaja – Padre Llanos – Hernando de Acuña (carriles sentido contario) – Profesor Adolfo Miaja – Monasterio San Lorenzo del Escorial – Padre José Acosta – Sánchez Arjona – Pte. Adolfo Suarez – Avda. Hospital Militar – Pº Zorrilla – Ctra. Rueda – Miguel Delibes – Cañada Real – Cmno Talleres del Pinar – Ctra. Rueda(dirección centro ciudad) – Pº Zorrilla hasta meta sita a la altura de San Ildefonso.

Orden de salida de los ciclistas

Ahora hay que ver la carrera como espectador. Hay dos alternativas, o verlo por televisión española con los comentarios de Pedro Delgado y Carlos de Andrés, o salir a la calle. La etapa 10 de la Vuelta a España, Valladolid - Valladolid se emite en directo este 5 de septiembre en Teledeporte desde las 14:45 horas y el final de etapa por La 1. Pues bien, tienes que saber que a las 11:00 horas llega el corte total del circuito. También se cortarán las calles adyacentes. Sobre las 13:57, según los datos de la organización llegará la salida del primer corredor, en este caso del último de la general. Es decir, el australiano Callum Scotson. A las 17:02 saldrá el líder actual, Sepp Kuss, del Jumbo. Mientras que los favoritos lo harán.

João ALMEIDA (UAE Team Emirates) 16:44

Juan AYUSO (UAE Team Emirates) 16:46

Enric MAS (Movistar Team) 16:48.

Jonas VINGEGAARD (Jumbo-Visma) 16:50

Primož ROGLIČ (Jumbo-Visma) 16:52

Mikel LANDA (Bahrain-Victorious) 16:54

Remco EVENEPOEL (Soudal-Quick Step) 16:56

Lenny MARTINEZ (Groupama-FDJ) 16:58

Marc SOLER (UAE Team Emirates) 17:00

Sepp KUSS (Jumbo-Visma) 17:02

Así, sobre las 17:30 horas llegará la finalización de la contrarreloj. A las 17:45, el comienzo del desmontaje del vallado desde 1 km antes de meta, desmontaje de la salida y elementos del circuito, llegada de los camiones (tráileres) para la recogida. A las 18:00 h. Final de la ceremonia de Pódium y a las 19:30 h. Final de desmontaje Salida. A las 21:30 h será el final del desmontaje y hora aproximada de apertura al tráfico en la zona de meta y parkings utilizados por la organización, excepto los de los hoteles. Mientras que a las 23:30 h. aprox. Finalización del desmontaje del Parque Vuelta y acompañamiento de los camiones en salida de la ciudad.

Los mejores sitios para verla

Esto ya se sabe que es muy personal y por gustos. Pero es cierto que en la Residencia de los Jugadores del Real Valladolid, (calle Padre Llanos, 77), hay un repecho que puede ser muy atractivo para los aficionados. Además, de la zona de las piscinas de Fasa Renault.

Calles cortadas

El martes 5 de septiembre llega la gran etapa contra el crono. A las 11:00h se procederá al corte total del circuito de la contrarreloj, así como de las calles confluentes al mismo, restableciéndose el tráfico, excepto en las zonas de salida y meta, a las 18:00h aproximadamente. Estos son los cortes del 5 de septiembre y aquí puedes consultar más datos.

Alternativas

Alternativas para las zonas de acceso y salida de las zonas que se indican:

Zona Claudio Moyano

La salida la realizarán por María de Molina en sentido Pza. Poniente, para lo que se ha invertido el sentido del tráfico de María de Molina, en el tramo desde Pza. Santa Ana a Doctrinos, una vez llegados a Pza. Poniente seguirán, en sentido contrario, en dirección a Pza. Rinconada por la que continuarán para incorporarse a la circulación normal.

María de Molina

La salida la realizarán por María de Molina en sentido Pza. Poniente, para lo que se ha invertido el sentido del tráfico de María de Molina, en el tramo de Doctrinos a Pza. Santa Ana, continuando por San Lorenzo, una vez llegados a Pza. Poniente seguirán, en sentido contrario, en dirección a Pza. Rinconada por la que continuarán para incorporarse a la circulación normal.

Doctrinos

La salida del tramo comprendido entre Pº Isabel la Católica y María de Molina, se realizará en sentido contrario al establecido hasta María de Molina, tomando por esta en dirección Pza. Poniente la cual, también, se ha invertido su sentido desde Doctrinos hacia Pza. Poniente por San Lorenzo.

El acceso lo realizarán desde Av. Salamanca, Puente Colgante, Av. Reyes Católicos, Dr. Camilo Calleja, Padre Fco. Suarez, paso trasversal habilitado en Pº Hospital Militar, Paulina Harriet, Juan de Juni, Pza. Tenerías, San Ildefonso a Doctrinos.

Zona Ribera de Curtidores, entre Paseo Hospital Militar y San Ildefonso

Salida por Pza. Tenerías, San Ildefonso a tomar Doctrinos, por esta, y en sentido contrario, a María de Molina, por María de Molina en sentido Pza. Poniente, para lo que también se ha invertido su sentido del tráfico, pasando por San Lorenzo hasta la Pza. Poniente, circulando en sentido contrario al establecido, en dirección a Pza. Rinconada por la que continuarán incorporándose a la circulación normal.

El acceso, al igual que el tamo de Doctrinos, por Puente Colgante, Av. Reyes Católicos, Dr. Camilo Calleja, Padre Fco Suarez, paso trasversal habilitado de Pº Hospital Militar.

Barrio de La Farola

Salida por Toreros, Puente Colgante hacia Arco de Ladrillo o Recondo.

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino La Esperanza.

Parque Arturo León

Salida por Ctra. Rueda a Daniel del Olmo.

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro.

Parque Alameda - Paula López, zonas comprendidas entre Pº Zorrilla y vía Ferrocarril

Salida por Ctra. Rueda a Daniel del Olmo.

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Ctra. Rueda.

Covaresa, zonas comprendidas entre Pº Zorrilla y vía Ferrocarril

Salida por Santiago Alba, Pº Lorenzo Arrazola, Anselmo Miguel Nieto, Ctra. Rueda a Daniel del Olmo.

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Ctra. Rueda, Campo de Gómara, Treviño, Pº Lorenzo Arrazola, Santiago Alba.

Covaresa Sur, zona de Rododendro – Hotel Lasa Sport.

Salida del Hotel Lasa Sport por la puerta lateral siguiendo por el camino hasta C/ Mirto, donde se han retirado los bolardos y por esta a Rododendro siguiendo hacia Ctra. Rueda, antes de esta se toma camino de la derecha que discurre paralelo a la VA-30 y pasa por encima de esta a tomar el Pº Lorenzo Arrazola, continuando por Anselmo Miguel Nieto, Ctra. Rueda a Daniel del Olmo.

También pueden tomar desde la parte posterior del Hotel Lasa Sport por el camino vía del pinar ramal 1 siguiendo por el camino vía del pinar ramal 2 a tomar el camino. de servicio Monte- ADIF- para salir a la carretera de las Arcas Reales (VA-VP-9101) (salida del antiguo Círculo Campestre).

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Camino. la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Ctra. Rueda, Campo de Gómara, Treviño, Pº Lorenzo Arrazola al final de la misma pasar por encima de la VA-30 a tomar el camino de tierra que conduce hasta Rododendro siguiendo por esta hasta Mirto para tomar camino que conduce hasta la entrada lateral del Hotel Lasa Sport. También pueden acceder desde Ctra. Arcas Reales (VA-VP-9101) a tomar el acceso por el Camino del servicio de Monte-ADIF hasta el camino vía del Pinar ramal 2 a tomar el camino vía del Pinar Ramal 1 siguiendo hacia la parte posterior del Hotel Lasa Sport y tomar el camino o bien a la entrada lateral del hotel Lasa Sport o los vecinos pueden seguir hacia Mirto y Rododendro.

Cruces transversales del circuito

Para dar salida a los vecinos de que se quedan embolsados en diferentes partes de la ciudad se han determinado los siguientes cruces trasversales del circuito en:

Padre Llanos, de Julio Senador Gómez a Miriam Blasco, para dar salida a los vecinos de Julio Senador Gómez

Hernando de Acuña, cruce con Ciudad de la Habana, para dar salida a los vecinos de Juan de Valladolid.

Monasterio de San Lorenzo del Escorial, de San Esteban de Gormaz a Monasterio de Yuste, para dar salida a los vecinos de San Esteban de Gormaz

Hospital Militar, cruce con Padre Fco. Suarez, para dar acceso a los vecinos de Ribera de Curtidores.

Ctra. Rueda, de Felipe Sánchez Román a Antonio Machado, para dar salida a los vecinos de Felipe Sánchez Román

Miguel Delibes, cruce con Pio Baroja, para dar acceso y salida a los vecinos de Valle Inclán, Ignacio Serrano, etc.

Accesos y salidas del Hospital Campo Grande, Párking de la Plaza Colón, Párking de Paseo Isabel La Católica, Párking de la Cúpula del Milenio, Parking de la Plaza Zorrilla, Párking de la Plaza España y Estación de autobuses

Desde Relaciones Externas se comunicará a los responsables de estos centros la celebración de la Etapa Contrarreloj de la Vuelta que dificultará el acceso o la salida de los mismos, desde las 11:00 a las 18:00 horas aproximadamente.

HOSPITAL CAMPO GRANDE Y AL PARKING DE PLAZA DE COLÓN se podrá acceder desde la C/ Estación del Norte realizando la salida por la misma en dirección a Recondo.

PARKING DEL Pº ISABEL LA CATÓLICA, el día 4, el acceso y salida, al citado parking no sufrirá restricciones. El día 5 NO se podrá ni acceder ni salir desde el momento que se cierre la circulación por el Pº Isabel La Católica.

PARKING CÚPULA DEL MILENIO, el acceso al parking no se podrá realizar desde las 7:00 horas hasta el fin de la prueba cuando lo indiquen los agentes. La salida la deberán realizar por Arzobispo José Delicado, Joaquín Velasco Martín, Francisco Mendizábal a la Av. Salamanca.

PARKING DE PZA. ZORRILLA, el acceso al citado solo se podrá realizar el día 4 desde las 14:00 horas por C/ Miguel Íscar y la salida la deberán realizar girando 180 grados en dirección a la Acera Recoletos, para lo que desde la organización acotarán con vallas dicho giro. El día 5 NO se podrá ni acceder ni salir desde las 7:00 hasta que no finalice el desmontaje de la zona de meta.

PARKING DE PZA. ESPAÑA, el acceso al mismo no sufrirá restricciones, la salida solo la podrán realizar en dirección a C/ Panaderos, cerrando la salida hacia Duque de la Victoria.

LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, al no poder cruzar el Pº de Zorrilla y estar también cortado el paso por la Av. Zamora, se les ha informado de que deben acceder desde la VA-30 por la Av. Madrid y Arco de Ladrillo hasta Hospital Militar, donde tomarán dirección hacia Puente Colgante y entrar en la estación. La salida por el mismo recorrido a la inversa que el acceso, ósea Puente Colgante, Recondo, Arco de Ladrillo, Av. Madrid a VA-30 para tomar cualquier dirección.

Líneas de autobuses

Auvasa también informa de que el martes 5 de septiembre algunas (muchas) líneas de autobús urbano también se verán afectadas por el corte general que sufrirá la ciudad. Así, las afectadas serán las líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 24, 26, C1 y C2. Mientras que otras también serán directamente suprimidas desde las 10.00 horas hasta su reapertura. En concreto, las rutas del 10, 16, 23, H y R. Aquí puedes consultar todas las líneas y sus modificaciones.



