Los cortes de tráfico que generará la Vuelta ciclista en Valladolid: horas, calles y alternativas

Para Valladolid es una gran promoción que la Vuelta ciclista a España llegue a la ciudad. Una promoción tremenda y un impacto económico que puede cifrarse en más de un millón de euros. Ahora bien, esto supone cortes de tráfico para la ciudad y algún que otro trastorno para la ciudadanía. Por eso, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, pide “paciencia” porque merece la pena.

El alcalde ha pedido públicamente a toda la ciudadanía, incluidos comerciantes, hosteleros, visitantes…, “comprensión durante los días 4 y 5 de septiembre por los cortes de tráfico y las consiguientes afecciones”. Aunque bien es cierto que tanto desde la Policía Municipal como desde otros servicios del Ayuntamiento se viene informando de todo ello a través de diferentes vías de comunicación.

Cortes de tráfico

Ahora bien, es el momento de conocer qué supone para la ciudad estos cortes. Así, unos cortes que ya llegarán el día 4 de septiembre. A las 10:00 horas, en la zona de Salida habrá un corte de Paseo de Isabel La Católica entre Pza. Poniente y calle Encarnación, ambos sentidos. Este tramo permanecerá cortado al tráfico hasta el día 5 a las 19:30 horas aproximadamente.

Por su parte, a las 14:00 horas, zona de Meta, cortes de: Pº Zorrilla y Pza. Zorrilla, entre Filipinos y Acera Recoletos. San Ildefonso, en ambos sentidos, entre Pza. Tenerías a Pº Zorrilla. Ambos tramos permanecerán cortados al tráfico hasta el día 5 a las 21:30 horas aproximadamente.

Día 5

El martes 5 de septiembre llega la gran etapa contra el crono. A las 11:00h se procederá al corte total del circuito de la contrarreloj, así como de las calles confluentes al mismo, restableciéndose el tráfico, excepto en las zonas de salida y meta, a las 18:00h aproximadamente. Por este motivos, hay que tener en cuenta las rutas alternativas para evitarlos.

[Alternativas de tráfico para la etapa de la Vuelta en Valladolid]

Recorrido

Salida de Plaza del Poniente, Puente de Isabel la Católica, Avenida de Miguel Ángel Blanco, C/ de Joaquín Velasco Martín, Avenida Sánchez Arjona (N-601), C/ Padre José Acosta, C/ de las Mieses, C/ Padre José Acosta, Av. Mundial 82, Av. Del Real Valladolid, C/ Profesor Adolfo Miaja de la Muela, C/ del Padre Llanos, C/ de Hernando de Acuña, C/ del Profesor Adolfo Miaja de la Muela, C/ del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, C/ Padre José Acosta, Av. Sánchez Arjona, Pº del Hospital Militar, Pº de Zorrilla, Carretera de Rueda, C/ Miguel Delibes, C/ Cañada Real, CL-610, Carretera de Rueda, Pza. Castilla y León, Carretera de Rueda, Pº de Zorrilla y Plaza Zorrilla (meta).

