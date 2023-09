La DANA deja la tormenta más intensa de los últimos 50 años en Valladolid

La intensa tormenta sufrida en Valladolid dejó, además, a centenares de ciudadanos 'atrapados' en las casas regionales, especialmente a última hora del domingo, cuando se produjeron ríos de agua en las propias instalaciones de la Feria de Folklore y Gastronomía.

Las casetas regionales de Valladolid resisten a la tormenta

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León atendió hasta 101 incidencias en la provincia de Valladolid, entre las que incluso hubo desprendimientos de techos, inundaciones o balsas de agua, de los que hubo hasta 36 avisos diferentes.

Intervenciones del Ayuntamiento

El número exacto de las intervenciones relacionadas con la tormenta resultó complicado de precisar, debido a que los avisos tuvieron varios tipos de entrada, en ocasiones duplicados (a través de la centralita, a través de ciudadanos a los propios equipos de intervención desplazados y también detectados directamente por los propios equipos de intervención en el trayecto de una intervención a la siguiente).

Respecto al desarrollo del preventivo, se estuvo supervisando la evolución de la tormenta y, pese a que se desplazaron el coordinador de medios de la División de Prevención y Protección Civil del SEISPC, la dotación de bomberos habitual, así como la dotación de voluntarios de Protección Civil al paraje del Caño Hondo para proteger el desarrollo de la actividad de artificios pirotécnicos, escasos minutos antes de la hora establecida para el comienzo del espectáculo (22:15h) se determinó su suspensión debido a las condiciones de viento y lluvia reinantes. No obstante, el preventivo continuó en su emplazamiento para dar protección al desmontaje de los artificios no disparados hasta su ubicación segura en el transporte e inicio del traslado.

En cuanto a las intervenciones relacionadas directamente con la tormenta fueron un total de 79, repartidas de la siguiente forma:

- 26 intervenciones en edificios (saneamientos de fachada y anegamientos en viviendas y locales)

- 52 balsas y anegamientos en la vía pública e infraestructuras (túneles)

- 1 caída de árbol





Desde ayer 3 de septiembre a las 18:30 horas, hasta casi las 5 de la madrugada de hoy, día 4, la Policía Municipal de Valladolid ha intervenido en 58 situaciones provocadas por la lluvia intensa, por inundaciones, obstáculos en la calzada, aceras y calles peatonales, caídas de cascotes y, sobre todo, balsas de agua en la calzada.

Por la noche dio 12 protecciones al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) para intervenciones con balsas de agua en la calzada desde las 23:30 horas hasta las 4:45 horas.

Así mismo, se dieron 3 protecciones a Aquavall para que pudiera solucionar dichas balsas de agua. También acudió a una veintena de llamadas en domicilios. Por este motivo el túnel de Vadillos se tuvo que cortar desde las 19:20h hasta las 2:15h de la madrugada.

Los últimos avisos recibidos se han producido a las 8:29h de esta mañana motivados por una fuerte tromba en la zona de la C/Estación - Paseo de Zorrilla con varias balsas de agua, un saneamiento de fachada y un árbol afectado.

El Servicio de Limpieza no ha tenido que intervenir en ninguna incidencia relacionada con las lluvias, tan solo en los trabajos ordinarios ayer por la tarde recogieron los restos de una cornisa en Fuente Dorada, y avisaron a Policía para que valorase si era conveniente balizar la zona.

Las predicciones meteorológicas de AEMET son de lluvias poco intensas en las próximas horas, por lo que no se esperan incidencias relacionadas con la lluvia, no obstante, desde el Servicio de Extinción de incendios se permanece alerta ante cualquier incidencia que pueda surgir, relacionada o no con las lluvias.