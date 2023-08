Estas son las pautas a seguir para evitar ser estafado en los bares de Valladolid durante las fiestas

Las Fiestas de Valladolid están a punto de dar el pistoletazo de salida. Tan solo queda un día para que comience la semana más grande y esperada por todos los vallisoletanos. Y, como es habitual, cuando llega este tipo de eventos, es importante tener en cuenta una serie de pautas para evitar posibles abusos de los hosteleros.

OCU Castilla y León ha ofrecido una serie de pautas para que todos los ciudadanos tengan en cuenta aquello que no le pueden cobrar y evitar ser víctima de una estafa. Y es que, por ejemplo, es muy habitual que en los bares te saquen un poco de pan cuando te sientas a comer, sin preguntarte siquiera. Pues bien, debes saber que no está permitido que se cobre si no el cliente no te ha pedido expresamente ese alimento.

Recuerdan que no se pueden cobrar suplementos en bares y restaurantes por el servicio de terraza, a no ser que lo indiquen "de forma clara" en la carta. También es ilegal "fijar un consumo mínimo o un tiempo máximo en terraza", en caso de que no se haya indicado al cliente cuando la ocupe.

Tampoco se puede cobrar el agua del grifo ni negarse a darla. Del mismo modo, cobrar por el servicio de mesa o por cubierto es ilegal. En el caso de sentarte en un restaurante y pedir pescado, carne o marisco con precio en la carta según mercado, deben indicar un precio aproximado. Y, por otra parte, si el camarero ofrece algún producto que esté fuera de la carta, debe informar sobre el precio. Si no es así, el cliente puede pagar la cuantía que aparezca en la carta de un producto similar al solicitado.

Los precios reflejados en la carta son finales y completos con IVA incluido. En caso de pedir por adelantado una reserva -para garantizar que los clientes acuden- debe ser descontada del precio final. El establecimiento tiene que poner tupper si el cliente quiere llevarse el resto de comida.

Finalmente, los vallisoletanos deben saber que el establecimiento siempre tiene la obligación de entregar el tique o factura con detalle de cada uno de los productos consumidos.

En caso de tener problemas con alguno de estos puntos, los ciudadanos pueden pedir la hoja de reclamaciones. Si el establecimiento se niega a darla, puede llamar a la Policía Municipal para que levante acta. Además, desde OCU recomiendan guardar el tique de compra y fotografiar la carta con precios y tarifas.

