El Mundial de Cortes llega a Valladolid con novedades y el objetivo de recuperar la "capitalidad" en el mundo del toro

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2023 de Valladolid están a la vuelta de la esquina. Y con ellas llega uno de los momentos más esperados del año por los aficionados al toro, la Feria Taurina. Este año, además, el 2 de septiembre tendrá lugar el I Campeonato Mundial de Cortes, organizado por Tauroemoción y Toro Duero, que han juntado esfuerzos que marcarán un nuevo "hito" en la plaza de la ciudad del Pisuerga, tal y como ha afirmado el gerente de la primera de las empresas, Nacho de la Viuda.

El objetivo no es otro que Valladolid recupere "lo que se merece", volver a ser una "capitalidad en el mundo del toro", ha asegurado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, durante la presentación.

El I Campeonato Mundial de Cortes, que ha tenido "una aceptación enorme", según ha asegurado el representante de Toro Duero, Daniel Lozano, se compondrá de 16 cortadores, que ya se han clasificado previamente ocho en las semifinales de Íscar y otros tantos en las de Fuentesaúco. Empezará con cuatro grupos de cuatro, pasa pasar cinco a las semifinales y poner el colofón final con un mano a mano.

Además, la especial novedad es que habrá un cronómetro de dos minutos por ronda para que el toro "sea más rápido y el público no se aburra", ha puntualizado Lozano. Participarán en total seis utreros de la ganadería de Hermanos Carbonell, llamados Recto, Lanero, Laborioso, Cocinero, Debatido y Escritor. "Hemos intentado subir un punto el toro", ha aclarado De la Viuda.

La concejala de Cultura y Educación y primer teniente de alcalde del Consistorio pucelano, Irene Carvajal, ha recordado que este tipo de certámenes "constituyen una apuesta fundamental por el festejo taurino popular, tan arraigado en Valladolid". "Desde el Ayuntamiento y la Concejalía entendemos que debemos poner en valor la tauromaquia como una parte esencial de la tradición y una manifestación que no podemos perder", ha zanjado.

Santonja ha querido aprovechar la presentación para poner en valor un documento, del que traía unas copias consigo mismo, en el que se redacta las primeras "normas del arte de torear". En este sentido, parafraseando alguna de sus líneas, ha explicado que pone que "el principal asunto de torear es burlar al toro y siempre que no se consiga será defecto". "Dos apreciaciones interesantes y especialmente pertinentes cuando hablamos de cortes, quiebros, etc. El principal asunto de torear es burlar. No es matar, no es someter. El quiebro y el recorte son un arte de inteligencia y sutileza. Si no se burla es un defecto y esa es la exigencia del toreo", ha reivindicado el consejero.

Asimismo, ha querido poner en valor que "dos empresas punteras", como Tauroemoción y Toro Duero, hayan apostado por un campeonato mundial. "En el momento que vivimos en España y en el mundo del toro, las cosas no hay que hacerlas bien, hay que hacerlas mejor", ha recalcado. En la misma línea, ha aseverado que se juntan dos empresas "fundamentales" en el mundo popular del toro y eso "se va a hacer en Valladolid", que para el consejero fue "una ciudad muy importante, que está siendo muy importante y que va a recuperar lo que merece, una capitalidad en el mundo del toro".

Venta de abonos para la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo

En otro orden de cosas, De la Viuda ha aprovechado el acto para avanzar sobre la campaña de abonados de los festejos mayores que ya se está en una cifra cercana a los 2.000 abonos.

Además, a partir del sábado 12 de agosto a las 10:00 horas ha anunciado que se va a lanzar un pack especial en el que todos los aficionados podrán asegurarse dos tardes. La iniciativa viene dada con motivo de la corrida del 8 de septiembre, día grande en Valladolid, en el que harán el paseíllo El Juli, Emilio de Justo y Roca Rey.

"Está teniendo un atractivo fuera de lo común. Podemos afirmar que será la corrida de la temporada. La retirada de El Juli hace que esta corrida tenga muchísimos atractivos. Queremos premiar a la gente para que se asegure esa tarde y otra más", ha explicado el gerente de Tauroemoción, que por último ha añadido que el pack se podrá comprar a partir del citado día en las taquillas de la plaza de Valladolid o en la propia web de la empresa.

