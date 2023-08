El edificio de Goya 32, en riesgo "muy grave" de colapso tras la explosión: el Ayuntamiento inicia las primeras actuaciones

Una fortísima explosión, que se escuchó en varios lugares de la ciudad, sacudía a Valladolid en la noche del pasado 1 de agosto, a eso de las 22:45 horas. Una buena parte del edificio de la calle Goya número 32 saltaba por los aires tras una explosión provocada presumiblemente por un escape de gas natural, aunque esto todavía no ha sido concluido al 100% por las autoridades. A consecuencia del mismo, Teresa, de 53 años, y residente del 1ºC perdía la vida, mientras que otras 14 personas resultaban heridas. El primer informe, elaborado por Incidec para el Ayuntamiento, revela que la parte del pórtico de la fachada supone un riesgo "muy grave" para la estabilidad del edificio.

El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, señalan que la "excentricidad" de las cargas de los forjados de las plantas superiores y cerramientos de la fachada, junto a la doble altura en dicho punto sin arriostramiento intermedio, ponen en jaque la estabilidad del pórtico y del edificio.

Además, en el escrito elaborado por un experto también se pone de manifiesto que compromete un riesgo "grave" para el edificio la pérdida de sección de hormigón en dos de los pilares de la planta baja. Además, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha señalado que había algunos de los pilares de dentro que estaban tapados por escombros y no se veían.

No obstante, ha matizado que el edificio se ha "reacomodado" y "no se mueve", además de aclarar que el nudo del pilar de la fachada han comprobado con un nivel que "no hay un desplome hacia el exterior demasiado significativo".

El propio Zarandona ha explicado que este lunes ha tenido lugar una reunión en la que se han ido estableciendo las siguientes fases a seguir con el objetivo de asegurar el edificio y ya a partir de ahí que los peritos y demás autoridades puedan entrar en el inmueble para fijar los daños y los pasos a seguir posteriormente. Este parte de aseguramiento y apeos se espera que esté finalizada esta semana.

"Hasta que no terminemos estas labores no podrá entrar nadie con seguridad", ha afirmado con rotundidad, al tiempo que ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad y ha puntualizado que todavía "no se ha descartado ninguna solución".

En este sentido, ha añadido que sí que tienen considerado que hay "varios lienzos de forjado que están dañados" y que tendrán que "demoler", pero sin saber todavía que habrá que hacer con la integridad del edificio, siendo los estudios posteriores, tanto técnicos como económicos, los que determinarán el futuro del inmueble.

El informe de Incidec recalca que entre las actuaciones "urgentes" que han de tomarse está el "apuntalamiento y apeo provisional del pórtico de fachada". Tras ello, los profesionales podrán llevar a cabo el apuntalamiento interior en los "elementos más afectados", como son los pilares anteriormente mencionados.

