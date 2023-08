2.400 km. en bici por la investigación del cáncer Infantil: el reto del vallisoletano que venció al Sarcoma de Ewing

Hace casi cinco años, cuando Guillermo Cuenca contaba con 28 años, por su cabeza solo rondaban escapadas, viajes, ambiciones profesionales, viajes programados, locuras con amigos, etc...Pero lo que era un dolor muscular en el cuádriceps pasó a ser realmente un tumor maligno. La palabra maldita. Cáncer. Un Sarcoma de Ewing. “Es ahí cuando cambia tu vida”, explica el vallisoletano.

En mitad de su propia lucha para vencer al cáncer decidió obtener fondos para la investigación para este tipo de cáncer infantil, ya que se dio cuenta de que si no hay investigación, no hay lucha, y por tanto esperanza. “Gracias a la investigación me curé y sigo dando guerra”, apunta a EL ESPAÑOL Noticia de Castilla y León.

“En ese punto de reflexión, su sentimiento de gratitud o alivio por ver que tienes opciones de cura llega a estremecer. Y toda gratitud considero que debe plasmarse en un gesto. Mi gesto, mi pequeño granito de arena a la causa, es este proyecto de recaudación de fondos para la investigación del cáncer infantil”, explica el vallisoletano que para ello sigue realizando retos para obtener fondos para la investigación. Su última locura consiste en recorrer 2.400 kilómetros junto a su pareja en bici para unir a todos los centros de investigación de cáncer infantil que reciben ayuda de la Asociación Pablo Ugarte buscando alcanzar los 15.000 euros de recaudación.

La iniciativa solidaria forma parte de un proyecto de captación de fondos para la investigación, “Yo IN ¿y tú?”, donde lleva ya recaudados 15.400 euros desde entonces. En este nuevo reto, Guillermo junto con su pareja Alba Bajo Maestro, recorrerán más de 2.400 kilómetros en 21 días, visitando los centros de investigación más punteros con los que trabaja la Asociación Pablo Ugarte, a la que irán destinadas las donaciones. “El objetivo de este reto es unir todos estos centros de investigación, ir a cada uno de ellos para dar voz y visibilidad a su labor, yendo de centro en centro en bicicleta” explica.

El reto

Saldrán este viernes 4 de agosto desde Madrid, pasando por Bilbao, Pamplona, Barcelona, Valencia, Murcia, Cádiz y finalizando en Sevilla el próximo 24 de agosto. El recorrido está diseñado para que cada parada o punto de descanso sea en un municipio aprovechando para dar visibilidad tanto a la campaña como a la asociación APU

Dorsales 0 y famosos colaboradores

Hasta el momento han alcanzado más de 70 “dorsales 0” y ya han superado los 10.000€ de recaudación. A través de redes sociales (ig:@yoinytu) y su web (yoinytu.es) han dado difusión al reto para que cualquiera pueda colaborar, ya sea pedaleando con ellos alguna etapa como a través de Dorsales 0. A día de hoy superan las 70 participaciones y será posible sumarse con Dorsales 0 hasta finalización del reto. DHL Supply Chain España, NH Hoteles, Fundación Michelín, Jeep, ORBEA o Scouts de España son algunas de las entidades y empresas que patrocinan u colaboran con esta aventura solidaria.

Son muchos los famosos que se han unido a esta causa, que se representa con la mano abierta y escrita la palabra IN.

Además, esta iniciativa cuenta también con el respaldo de diferentes entidades y empresas que han querido sumarse. Además, este pasado martes en el Hotel NH Paseo de la Habana de Madrid tuvo lugar una presentación, con el presidente de la asociación Pablo Ugarte, Mariano Ugarte; la representante de la DHL Supply Chain España, Lorenza Mercado; la presidenta de Fundación Michelín en España, Mónica Rius; o el coordinador de Educación de Scouts de España, Vicente Corrales, entre otros.

